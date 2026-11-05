Grup de lucru la Guvern pentru reducerea timpilor de așteptare la graniță. Prioritate pentru frontiera cu Moldova

România are în prezent 59 de puncte de trecere a frontierei.

Rareș Mereuță - senior editor
Grup de lucru la Guvern pentru reducerea timpilor de așteptare la graniță. Prioritate pentru frontiera cu Moldova

Foto: caracter ilustrativ

România are în prezent 59 de puncte de trecere a frontierei.

Guvernul pregătește măsuri pentru fluidizarea traficului la frontierele externe ale României, în special la granița cu Republica Moldova, unde au fost înregistrate întârzieri în cursul acestui an. Potrivit unui memorandum, va fi înființat un grup de lucru interinstituțional, coordonat de MAI. Actul normtiv se află pe masa premierului Luca Niculescu în cadrul ședinței de guvern de joi, 5 noiembrie.

Potrivit memorandumului, întârzierile sunt provocate de aglomerația din perioadele de vârf, infrastructura rutieră neadaptată traficului actual, lipsa echipamentelor moderne și deficitul de personal. La acestea se adaugă timpul suplimentar necesar verificărilor prin noul Sistem de Intrare/Ieșire (EES).

O altă problemă identificată este administrarea punctelor de frontieră de către instituții diferite, ceea ce îngreunează modernizarea infrastructurii și coordonarea controalelor.

Grupul de lucru va avea la dispoziție șapte zile de la adoptarea memorandumului pentru a propune măsuri urgente la frontiera cu Republica Moldova, potrivit memorandumului. În termen de 14 zile, acesta va trebui să prezinte și soluții pe termen mediu și lung, inclusiv pentru modernizarea infrastructurii, digitalizarea controalelor și identificarea surselor de finanțare.

România are în prezent 59 de puncte de trecere a frontierei. După aderarea completă la Schengen, 33 de puncte de frontieră au fost închise, însă infrastructura acestora trebuie păstrată pentru eventualitatea reintroducerii temporare a controalelor.

Din grupul de lucru vor face parte reprezentanți ai opt instituții:

  • Ministerului Afacerilor Interne,
  • Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
  • Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
  • Ministerului Finanțelor,
  • Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
  • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,
  • Ministerului Afacerilor Externe,
  • Cancelariei Prim-Ministrului.

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