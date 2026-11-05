Înfrângerea lui Trump, o oportunitate pentru Marine Le Pen. Cum încearcă lidera extremei drepte să profite de nemulțumirea francezilor POLITICO

Liderii politici europeni au primit un avertisment după înfrângerea categorică a republicanilor lui Donald Trump în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Nemulțumirea legată de costul vieții, care l-a propulsat inițial pe președintele american la putere, s-a întors acum împotriva sa.

Cu alegeri programate în state importante din Uniunea Europeană precum Spania, Italia, Franța, Grecia și Polonia, soarta lui Trump reprezintă un semnal de alarmă pentru toți politicienii aflați la guvernare.

Furia în creștere generată de prețurile mari și de locuințele inaccesibile va crea, probabil, dificultăți premierului italian Giorgia Meloni. Aceasta s-a confruntat deja cu valuri de proteste privind costul carburanților, se arată într-o analiză a POLITICO.

Reacția electoratului din Statele Unite arată consecințele nerespectării promisiunilor făcute de liderii populiști de dreapta. Irene Tinagli, europarlamentar italian din partea Partidului Democrat (de opoziție), a subliniat acest aspect.

„Trump a venit cu promisiunea de a reduce costul vieții. El ataca administrația anterioară pentru inflație. A promis că va aduce înapoi locuri de muncă de calitate. Acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Tinagli.

În Spania, problema accesibilității financiare domină deja campania pentru alegerile programate pe 29 noiembrie. Majoritatea sondajelor anticipează o creștere semnificativă pentru partidul de extremă dreapta Vox. Această formațiune îl acuză pe premierul socialist Pedro Sánchez că a eșuat în asigurarea nevoilor de bază ale cetățenilor. Conform estimărilor citate de POLITICO, Vox va obține suficiente mandate pentru a intra la guvernare pentru prima dată, într-o coaliție cu Partidul Popular (conservator).

Costul vieții, trambulina pentru Marine Le Pen

Mathieu Gallard, director de cercetare la institutul de sondare Ipsos, a explicat vulnerabilitatea actualilor lideri. El a precizat că politicienii aflați la putere sunt expuși sancțiunilor electorale indiferent de orientarea lor politică.

„Liderii de extremă dreaptă sau de dreapta radicală, când ajung la putere, se găsesc în aceeași situație ca partidele tradiționale și au aceleași dificultăți”, a punctat Gallard.

El a oferit ca exemple înfrângerea suferită în acest an de Viktor Orbán în Ungaria și scăderea bruscă a sprijinului pentru Democrații Suedezi (extremă dreaptă).

În schimb, pentru liderii din opoziție precum Marine Le Pen din Franța, nemulțumirea alegătorilor oferă o oportunitate majoră. Alexandre Loubet, parlamentar al Adunării Naționale și arhitect al platformei economice a partidului, a declarat că problema costului vieții „va fi subiectul major al campaniei”.

Marine Le Pen este favorită în cursa prezidențială de anul viitor. Ea a transformat costul vieții într-o temă centrală a platformei sale și capitalizează actualele probleme economice și fiscale ale guvernului de la Paris.

Aceasta a promis locuințe accesibile, protejarea pensionarilor în fața tăierilor bugetare și reducerea taxelor la energie. Săptămâna trecută, la congresul partidului său, Le Pen a adoptat un ton pozitiv. Ea a ales chiar fostul slogan al rivalului său, Emmanuel Macron – „Renaștere” – ca motto de campanie.

Nemulțumirile tinerilor europeni reflectă situația din SUA

Mișcările recente de protest care au cuprins Spania, Franța, Italia și Germania s-au concentrat pe costul vieții, în special în rândul tinerilor. Aceste nemulțumiri reflectă furia din Statele Unite, unde tinerii au reclamat deteriorarea situației economice și direcția greșită a țării.

„Dezbaterea privind accesibilitatea financiară în Statele Unite se împarte pe linii de clasă. Dacă ești american și nu ai o situație materială bună, iar energia reprezintă o parte mult mai mare din venitul gospodăriei, resimți mult mai acut situația actuală. Există unele asemănări cu ceea ce se întâmplă în Europa”, a afirmat Penny Naas, vicepreședinte la think tank-ul German Marshall Fund.

Ea a dat ca exemplu protestele școlare din Franța, declanșate în periferiile sărace ale orașelor.

Până în prezent, candidații centriști au dificultăți în a găsi un mesaj adecvat pentru această problemă. În Franța, principalul contracandidat centrist al lui Le Pen, fostul premier Edouard Philippe, nu a reușit să câștige tracțiune cu un discurs bazat pe realism economic. În Germania, Uniunea Creștin-Democrată a cancelarului Friedrich Merz resimte, de asemenea, presiunea după o serie de înfrângeri electorale.

Europarlamentarul danez Sigrid Friis a trasat o concluzie în urma scrutinului american. Ea a subliniat că politicienii nu pot combate populismul prin adoptarea poziției apărătorilor status quo-ului.