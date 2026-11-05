Comoara lui George Enescu, scoasă din containere. Manuscrisele evaluate la 6 milioane de euro au ajuns la Iași

O colecție evaluată la 6 milioane de euro

Printre bunurile ajunse la Iași se află partituri originale, manuscrise muzicale, scrisori, fotografii, instrumente și alte obiecte care au aparținut compozitorului.

Colecția cuprinde și manuscrisul original al operei „Oedipe”, la care Enescu a lucrat peste zece ani.

Valoarea bunurilor este estimată la aproximativ 6 milioane de euro, iar acestea urmează să fie verificate de specialiști și păstrate în condiții potrivite de conservare, potrivit ProTv.

Semne de deteriorare după cinci ani

Anii petrecuți în containere au lăsat urme asupra unei părți dintre manuscrise și obiecte, care au început să se degradeze. Specialiștii vor stabili cât de grave sunt deteriorările și dacă piesele au nevoie de restaurare.

Potrivit ministrului Culturii, Ioana Ciocan, din bunuri vor fi prelevate mai întâi probe biologice. Piesele vor trece apoi printr-o zonă de carantină, deja delimitată la Iași, și abia după aceea vor fi depozitate, urmând să li se aplice măsuri de conservare preventivă.

De ce a fost ales muzeul din Iași

Alegerea Complexului Muzeal Național Moldova se explică prin experiența specialiștilor săi în protecția și restaurarea patrimoniului. Aceștia vor examina manuscrisele și celelalte obiecte, pentru a afla în ce stare de conservare se află și dacă sunt necesare lucrări de restaurare.

Mutare temporară, până la refacerea Palatului Cantacuzino

Bunurile vor rămâne la Iași până când se încheie restaurarea Palatului Cantacuzino din București, lucrări care ar mai putea dura în jur de trei ani.

În acest interval, autoritățile își propun să digitalizeze manuscrisele, iar o parte dintre piese ar putea fi expuse publicului la Iași.

Fonduri pentru restaurarea celor mai valoroase piese

Șeful centrului de conservare și restaurare a patrimoniului, Cătălin Lăcătușu, speră ca obiectele cele mai importante să poată fi restaurate și puse în valoare.

„Am înțeles că există posibilitatea obținerii unor fonduri în vederea restaurării celor mai importante piese și sperăm noi să ajungem să le valorificăm așa cum trebuie, să le aducem în atenția publicului”, a declarat Cătălin Lăcătușu.

Citește și: Lucruri mai puțin știute despre George Enescu