Pensiile calculate greșit, plătite din urmă. Cine nu trebuie să dea banii înapoi, potrivit ministrului Muncii

Diferența, plătită din urmă

Potrivit ministrului, pensionarii cărora li s-a calculat o pensie mai mică decât cea la care aveau dreptul vor recupera banii pierduți. Diferența li se acordă retroactiv, de la data stabilirii dreptului la pensie și până în prezent, indiferent de sumă sau de perioada în cauză.

Sumele primite în plus nu se restituie

În situația inversă, când pensia calculată a depășit suma cuvenită, beneficiarul nu va trebui să dea banii înapoi, a precizat Manole, pentru că nu el a greșit.

Explicația ministrului

Ministrul a detaliat prima dintre cele două situații posibile.

„Să luăm cele două categorii de spețe posibile. Dacă se dovedește că acel pensionar a fost nedreptățit și i s-a dat o pensie mai mică cu o sumă, primește retroactiv de la intrarea în drept, de la stabilirea dreptului, până la zi, toată diferența, indiferent că e vorba de 3 lei ori 5 ani, să zicem, indiferent că e vorba de 100 de lei pentru fiecare lună a celor 5 ani”, a explicat Florin Manole.

Raportul Curții de Conturi și reacția CNPP

Declarațiile ministrului au venit după ce un audit al Curții de Conturi a semnalat erori la calculul pensiilor. Raportul, datat 4 august 2026, privește situațiile financiare ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) pe anul 2024, iar verificările s-au desfășurat între august 2025 și februarie 2026.

Potrivit auditorilor, peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit, la recalculare, un punctaj mai mic decât cel cuvenit, diferența fiind estimată la aproximativ 230,4 milioane de lei. Tot prin extrapolare statistică, Curtea de Conturi a estimat la 311.745.847 de lei valoarea drepturilor posibil calculate în minus la pensiile stabilite înainte de recalcularea generală din 2024

CNPP a răspuns, pe 18 septembrie 2026, că cifra de aproximativ 2,2 milioane nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca greșite, ci o populație asupra căreia auditorii au făcut estimări statistice.

Curtea de Conturi i-a cerut instituției să verifice și să corecteze pensiile calculate greșit, să recupereze plățile necuvenite și să remedieze problemele sistemului informatic, cu termen până la 31 decembrie 2026.