Ce se întâmplă cu banii pensionarilor după scandalul pensiilor calculate greșit. Explicațiile ministrului Muncii: O greșeală majoră de comunicare

Scandalul pensiilor recalculate eronat în toamna anului 2024 a intrat pe agenda noului cabinet condus de Luca Niculescu. Ministrul Muncii, Florin Manole, a asigurat pensionarii că toate greșelile de calcul vor fi remediate. Banii vor fi acordați retroactiv pentru fiecare dosar afectat de disfuncționalitățile sistemului informatic de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, ministrul Florin Manole a explicat că dimensiunea problemei a fost comunicată defectuos în spațiul public. Un raport al Curții de Conturi, prezentat în luna septembrie a acestui an, a estimat o cifră de 2,2 milioane de dosare recalculate cu un punctaj mai mic.

Oficialul a respins ideea unui număr atât de mare de pensionari care ar fi pierdut sume de bani. El a dat vina pe abordarea superficială a fostei conduceri a Casei de Pensii.

„În primul rând, a fost o majoră greșeală de comunicare și faptul de a fi fost superficial l-a făcut pe președintele Casei de Pensii nu doar să plece, dar și să transmită mesajul ăsta greșit în rândul pensionarilor. Metodologia a fost că s-a evaluat un eșantion și s-au găsit niște probleme, după care s-a făcut o extrapolare”, a explicat Florin Manole.

Ministrul a confirmat existența unor disfuncționalități la recalculare, dar a precizat că situațiile vor fi analizate individual.

„Noi, în primul rând, trebuie să căutăm toate greșelile și le vom căuta și să le corectăm, dar trebuie să le și spunem pensionarilor că nu este vorba de milioane de pensii greșite, nici în plus, nici în minus. Sunt sigur că sunt niște greșeli acolo”, a adăugat oficialul guvernamental.

Schimbarea conducerii Casei de Pensii

Raportul Curții de Conturi a relevat deficiențe majore de sistem. Auditorii au descoperit plata unor indemnizații către persoane decedate și acordarea pensiei de urmaș fără respectarea bazei legale. De asemenea, raportul a semnalat nereguli salariale interne la nivelul CNPP, inclusiv sporuri de confidențialitate acordate în afara legii.

Aceste tensiuni au condus la schimbări administrative la vârful instituției. Fostul președinte, Nicolae Giugea, a contestat inițial cifrele prezentate în raport și a cerut date concrete în locul extrapolărilor. Răspunsul său public referitor la dosarele cu sume diminuate a generat reacții negative. El a încheiat un dialog cu presa cu expresia „salutare și-un praz verde”.

Premierul Luca Niculescu a oficializat înlocuirea acestuia. Conducerea CNPP a fost preluată de Vasilica-Valentina Robu. Noua președintă are sarcina de a lămuri confuzia apărută după recalculare.

„Noua președintă, care este și foarte profesionistă, până la mijlocul săptămânii viitoare, trebuie să explice public clar care e situația reală”, a subliniat ministrul Muncii, Florin Manole.