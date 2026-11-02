VIDEO Avion privat prăbușit în Florida, aproape de reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago

Un avion de afaceri de tip Learjet 60 s-a prăbușit duminică după-amiază într-o zonă rezidențială din comitatul Palm Beach, Florida, la scurt timp după decolare, provocând moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord. Impactul extrem de violent a avut loc la o distanță mică de reședința Mar-a-Lago deținută de fostul președinte american Donald Trump.

Un accident aviatic grav a avut loc duminică în comitatul Palm Beach, Florida, unde un avion privat de tip Learjet 60 s-a prăbușit într-o zonă rezidențială și a fost cuprins de flăcări, potrivit CNN.

Aparatul de zbor s-a prăbușit în apropierea intersecției dintre Military Trail și 10th Avenue North, în zona Cresthaven, la aproximativ zece kilometri de celebra proprietate Mar-a-Lago, reședința din Florida a președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump. Toate cele nouă persoane aflate la bordul aeronavei și-au pierdut viața în urma impactului.

Aeronava decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din statul Texas și se îndrepta către Aeroportul North Eleuthera din Bahamas. Potrivit autorităților din domeniul aviației, prăbușirea a avut loc la scurt timp după ce echipajul a raportat condiții meteorologice nefavorabile în zonă, inclusiv precipitații, turbulențe severe și formare de gheață pe structura aeronavei.

Prăbușirea s-a produs la o distanță foarte mică de domeniul Mar-a-Lago, proprietate unde Donald Trump se aflase cu puțin timp înainte de producerea tragediei, acesta părăsind zona cu avionul prezidențial Air Force One de pe aeroportul din apropiere cu aproximativ o oră înainte de prăbușire.

Locul prăbușirii și locația reședinței lui Donald Trump de la Mar-a-Lago

FOTO: Captură ecran via CNN

Ultimele mesaje ale echipajului

Înainte de pierderea contactului radar, piloții aeronavei au solicitat turnului de control permisiunea de a urca de la altitudinea de 35.000 de picioare la 37.000 de picioare pentru a evita condițiile meteo nefavorabile. La scurt timp după această solicitare, aeronava a intrat într-o coborâre necontrolată și extrem de rapidă, înregistrând o viteză de coborâre de peste 30.000 de picioare pe minut.

Unul dintre piloți a transmis un mesaj radio de urgență („mayday”) către controlorii de trafic aerian, semnalând că aparatul de zbor se află într-o stare de supraviteză necontrolată în timpul coborârii accentuate. Datele furnizate de Administrația Federală pentru Aviație (FAA) arată că aeronava a coborât de la altitudinea de 35.250 de picioare la doar 8.750 de picioare într-un singur minut, înainte de a se prăbuși violent la sol și de a exploda.

Impactul cu solul a fost surprins de camerele de supraveghere și de camerele de pe bordul mașinilor din trafic. Martorii oculari au descris scena ca fiind extrem de violentă, afirmând că aeronava a coborât aproape vertical, asemănător unei rachete, creând un crater adânc pe marginea drumului și distrugând rețelele electrice și conductele subterane de apă.

Autoritățile au deschis, deja, o anchetă

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat că toate cele nouă persoane aflate la bord au murit pe loc, descriind accidentul drept „o tragedie oribilă”. În plus, guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a catalogat prăbușirea drept o tragedie „cataclismică”, menționând că dinamica căderii a fost devastatoare.

Autoritățile locale au dispus evacuarea preventivă a aproximativ 600 de rezidenți dintr-un parc de locuințe mobile din apropiere, din cauza distrugerilor provocate rețelelor de utilități și a incendiului izbucnit la locul impactului. Traseul rutier Military Trail a fost închis pe ambele sensuri de circulație, autoritățile estimând că lucrările de reparații și investigațiile la fața locului vor necesita închiderea drumului pentru cel puțin 30 de zile.

Administrația Federală pentru Aviație (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au trimis echipe de anchetatori la locul prăbușirii pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Investigatoul va analiza înregistrările de trafic aerian, datele radar, condițiile meteorologice din momentul zborului și epava aeronavei pentru a determina factorii care au dus la pierderea controlului aparatului de zbor.