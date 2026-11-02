Un zbor spre București, ținut pe loc o oră la Timișoara. Ionuț Moșteanu sugerează că s-au așteptat pasageri de la PSD

În acest weekend, liderii celor două partide s-au aflat la Timișoara: cei ai PSD la un botez, iar cei ai USR la congresul în care formațiunea și-a ales noua conducere.

O oră de așteptare înainte de decolare

Moșteanu, prezent sâmbătă la congresul USR de la Timișoara, a scris duminică seară pe Facebook că zborul spre București a decolat la ora 19:30, deși plecarea era programată la 18:30. Potrivit parlamentarului, avionul era plin încă de la 18:35, iar din acel moment a rămas pe loc.

Înainte de decolare, pasagerilor li s-a explicat că a existat o problemă cu niște pasageri care nu s-au mai prezentat, a relatat Moșteanu.

„I-am spus stewardesei că de obicei când cineva întârzie, pierde avionul. Mi-a zis că mai sunt și excepții. Ținând cont de densitatea mare de pesediști din Timișoara în weekendul ăsta, credeți că erau niște ciocoi pesediști care se cred mai presus de reguli și de bun simț?”, a scris Moșteanu pe Facebook.

A fost vorba despre zborul HiSky H4256. Identitatea pasagerilor așteptați nu a fost însă confirmată. Postarea fostului ministru al Apărării a strâns mii de reacții, iar unii internauți l-au întrebat pe Moșteanu de ce nu a spus cine erau cei care au întârziat.

Liderii PSD, la botezul copilului lui Alfred Simonis

Sâmbătă, liderii PSD s-au aflat în județul Timiș, unde au fost invitați la botezul celui de-al treilea copil al președintelui Consiliului Județean, Alfred Simonis.

Capa de blană care a stârnit reacții

Pe rețelele sociale, ținutele scumpe ale partenerelor liderilor social-democrați au provocat indignare, dar și comentarii ironice. Cea mai comentată a fost o capă care pare să fi fost confecționată din blană de șinșilă, purtată de Sorina Docuz, venită la eveniment alături de fostul premier Marcel Ciolacu.

USR, congres în același județ

Tot în Timiș au fost prezenți în weekend și liderii USR, la congresul în care a fost aleasă conducerea partidului.