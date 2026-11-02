Filmarea de la Complexul Portuar Giurgiulești

Duminică dimineață, cei doi parlamentari s-au deplasat în zona de frontieră a Complexului Portuar Giurgiulești. Acolo, ei au acuzat autoritățile că permit importul și prelucrarea produselor agricole ucrainene în Portul Internațional Liber Giurgiulești, deși au fost introduse restricții menite să-i protejeze pe agricultorii din Republica Moldova.

Deputații și-au justificat deplasarea prin exercitarea controlului parlamentar asupra modului în care se aplică legislația privind licențierea importurilor de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina.

Ei au filmat o garnitură de tren ale cărei vagoane, susțin cei doi, transportau floarea-soarelui ucraineană, destinată să fie vândută mai ieftin pentru procesare în Republica Moldova. Potrivit deputaților, fermierii moldoveni ar ieși în pierdere, iar recoltele lor ar rămâne nevândute.

Acuzațiile lui Vasile Costiuc

Lângă port, Costiuc a filmat vagoane cu produse agricole și a cerut explicații polițiștilor de frontieră și persoanelor aflate la intrarea în zona portuară. Deputatul a afirmat că materia primă ucraineană ajunge la firme din port, unde este prelucrată, iar produsele rezultate sunt apoi exportate.

Agricultorii moldoveni își vând greu propria recoltă, pe când operatorii economici din Giurgiulești ar cumpăra materie primă din Ucraina la prețuri mai mici, a susținut Costiuc. El a criticat și felul în care autoritățile aplică regimul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, afirmând că unii operatori economici beneficiază de derogări, relatează TVR Moldova.

Guvernul: risc pentru securitatea statului

Executivul de la Chișinău a răspuns ulterior imaginilor, acuzându-i pe cei doi deputați că au pus în pericol securitatea statului prin răspândirea unor informații false.

„Guvernul Republicii Moldova condamnă acțiunile unui grup de deputați, în frunte cu Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, care au intrat azi în Zona de frontieră, în preajma Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Aceștia au înregistrat și au răspândit informații false despre cerealele ucrainene, prejudiciind securitatea statului, dar și interesele Republicii Moldova.

La fel de grav este faptul că deputații vizați au făcut insinuări false despre marfa ucraineană prezentă în port, ceea ce crește riscul unui atac cu drone rusești asupra teritoriului țării noastre”, se arată în comunicatul Guvernului.

Potrivit Executivului, filmarea fără autorizație a punctului de trecere pune în pericol și infrastructura critică a statului, iar regulile sunt aceleași pentru toți, inclusiv pentru deputați.

„Mandatul parlamentar nu oferă dreptul de a încălca legea. Controlul parlamentar se exercită prin procedurile prevăzute de lege, nu prin presiuni asupra polițiștilor de frontieră aflați în serviciu. Mai ales acum, când spațiul nostru aerian este încălcat de drone, expunerea publică a infrastructurii portuare și de frontieră este o iresponsabilitate gravă”, arată Guvernul moldovean.

Executivul le-a adresat celor doi deputați, dar și altor actori publici, apelul de a se „abține de la distribuirea de falsuri și manipulări al căror scop este să creeze tensiune, divizare și anxietate în societate”.

Cerealele ucrainene doar traversează țara

În comunicat, Guvernul a contrazis punct cu punct afirmațiile din filmarea celor doi deputați. Potrivit Executivului, cerealele din Ucraina nu ajung pe piața moldovenească, ci doar tranzitează țara, iar importul lor este supus licențierii.

„Mărfurile care ajung în porturile noastre se află în regim de tranzit, spre porturile din Galați sau Constanța. Fermierii moldoveni nu concurează cu aceste cereale pe piața internă”, se precizează în comunicat.

Vagoanele filmate nu se aflau în port, ci în stația Giurgiulești a Căii Ferate a Moldovei (CFM), fiind în tranzit, susține Guvernul de la Chișinău. Garniturile arătate de Costiuc circulau pe segmentul Mogiliv-Ocnița-Bălți-Ungheni-Basarabeasca-Giurgiulești-Galați și nu staționau în vederea descărcării în portul Giurgiulești.

Pentru acest tranzit, CFM încasează mai mult decât norma aplicată mărfurilor din Republica Moldova, ceea ce face din el o sursă de venit importantă pentru compania feroviară de stat, potrivit Executivului. În septembrie, CFM a transportat în tranzit circa 80.000 de tone de cereale, iar în octombrie, 65.000 de tone.

„Inclusiv datorită acestui tranzit de mărfuri, CFM a înregistrat un profit de circa 23 de milioane de lei (moldovenești – n.r.) pentru primele 9 luni ale anului, față de pierderi în perioadele precedente (pierderi de 320 de milioane în 2024 și 85 de milioane în 2025)”, arată comunicatul.

Portul Giurgiulești nu a fost vândut

Guvernul a respins și acuzația deputaților potrivit căreia Portul Giurgiulești ar fi fost vândut. Terenul portului a fost concesionat în 2004 pe o durată de 99 de ani, iar dreptul de operare portuară a fost acordat pe 25 de ani, printr-un acord semnat de autoritățile din acea perioadă.

În aprilie 2026, societatea care operează Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost preluată de România.

Floarea-soarelui din clip, de proveniență moldovenească

Executivul moldovean a precizat că nici informațiile despre procesarea în port a semințelor de floarea-soarelui din Ucraina nu sunt reale.

„Importul de floarea-soarelui din Ucraina pentru producerea de ulei este egal cu zero. Floarea-soarelui demonstrată în clipul video este moldovenească. Agentul economic a încărcat azi 5.500 de tone cu scop de export prin port, numele navei fiind MV ELA-T”, se mai arată în comunicat.