Telefonul mobil provoacă o treime din accidentele rutiere din Europa. Reacțiile șoferilor, mai lente decât sub influența alcoolului

Utilizarea telefonului mobil la volan a devenit principala cauză a accidentelor rutiere în Europa, cu o pondere de peste 30%. O analiză recentă arată că șoferii cu atenția distrasă de ecrane reacționează mai lent decât cei aflați sub influența alcoolului. În Germania, asigurătorii oferă reduceri de tarife pentru conducătorii auto care renunță la dispozitivele mobile.

Stefan Lupu - Reporter special
Telefonul mobil provoacă o treime din accidentele rutiere din Europa. Reacțiile șoferilor, mai lente decât sub influența alcoolului

Utilizarea telefonului mobil la volan a devenit principala cauză a accidentelor rutiere în Europa, cu o pondere de peste 30%. O analiză recentă arată că șoferii cu atenția distrasă de ecrane reacționează mai lent decât cei aflați sub influența alcoolului. În Germania, asigurătorii oferă reduceri de tarife pentru conducătorii auto care renunță la dispozitivele mobile.

Utilizarea telefonului mobil la volan provoacă peste o treime din accidentele rutiere înregistrate la nivel european. Datele analizate de specialiști arată că lipsa de atenție a depășit consumul de alcool în clasamentul cauzelor de accident. Prognozele anterioare estimau o pondere de doar 10%, dar realitatea din trafic contrazice aceste cifre.

O companie de asigurări a analizat 34.000 de accidente produse pe șoselele din Germania și a confirmat o rată de peste 30% generată de distragerea atenției. Experții au folosit și rezultatele extrase din 80 de cercetări bazate pe înregistrările camerelor video de bord.

Impactul ecranelor asupra reflexelor este masiv. Un studiu de specialitate a testat reacțiile șoferilor în situații de urgență pe autostradă. Conducătorii auto atenți la drum au provocat coliziuni în 18,2% din cazuri. În schimb, șoferii concentrați pe un ecran au produs accidente în peste 50% din situații.

Într-un scenariu cu un copil apărut brusc pe șosea, rata incidentelor a crescut de la 3,9% la 11,2% din cauza telefonului. Mai mult, 39% dintre șoferii cu ochii în ecran nu au schițat nicio reacție defensivă, pentru că nu au observat obstacolul la timp. Experții din domeniul asigurărilor au explicat că un șofer cu o alcoolemie de 0,8 la mie are reacții mai prompte decât unul concentrat pe telefonul mobil.

Pericolul ecranelor multimedia din mașini

Atenția șoferilor este afectată și de digitalizarea excesivă a planșei de bord. Ecranele tactile și afișajele multimedia complexe distrag utilizatorii. Un sondaj recent arată că 77% dintre șoferi acuză structurile complicate ale meniurilor digitale. De asemenea, 72% dintre autorii unor accidente recente recunosc distragerea atenției drept cauză principală, scrie profit.ro.

Din acest motiv, specialiștii cer reintroducerea butoanelor fizice pentru funcțiile critice: ștergătoare, semnalizatoare, lumini de avarie, faza scurtă sau lungă și degivrarea parbrizului. Organizația independentă EuroNCAP a modificat deja criteriile de siguranță. Instituția depunctează acum vehiculele care ascund aceste comenzi esențiale în meniuri digitale.

Reduceri la asigurări și amenzi în România

Companiile de asigurări caută soluții pentru a descuraja acest comportament în trafic. În Germania, șoferii pot instala voluntar un sistem care le monitorizează activitatea. Dacă dispozitivul confirmă neutilizarea telefonului la volan, proprietarul beneficiază de o reducere a primei de asigurare.

În România, legislația rutieră sancționează aspru utilizarea dispozitivelor mobile în timpul mersului. Amenda contravențională variază între 1.297,50 lei și 1.730 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii aplică și patru puncte de penalizare. Legea interzice ținerea în mână a telefonului pentru apeluri, mesaje, fotografii sau materiale video. Șoferii au voie să folosească doar sistemele de tip hands-free.

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