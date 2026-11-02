Atac cibernetic asupra aplicațiilor de urgență din Ucraina și Rusia. Armistițiul de la Oleşkî s-a încheiat

Ucraina și Rusia au anunțat compromiterea sistemelor oficiale de alertare a populației în fața atacurilor aeriene. Incidentele cibernetice au vizat aplicațiile mobile din ambele state. Rapoartele oficiale au apărut la scurt timp după expirarea unui armistițiu localizat pe frontul din regiunea Herson.

Forțele Aeriene ucrainene au comunicat primele informații despre piratarea aplicației oficiale. Acest sistem este utilizat la nivel național pentru a transmite populației alerte în timp real cu privire la amenințările aeriene. Sistemul acoperă toate regiunile, raioanele și localitățile din Ucraina.

Centrul ucrainean pentru comunicații strategice, cunoscut sub denumirea Spravdi, a atribuit responsabilitatea acestui atac cibernetic Federației Ruse. Instituția de la Kiev a explicat mecanismul prin care aplicația a fost compromisă și mesajele trimise către utilizatori.

„Acest lucru se observă din apariția mai multor alerte neobișnuite. În plus, un mesaj în limba rusă menționează «Oreșnik»”, au precizat reprezentanții Spravdi pe platforma X.

Mesajul citat face referire la un tip de rachetă balistică din arsenalul rus. Instituția ucraineană a publicat o captură de ecran cu notificările false.

Aceste mesaje semnalau o amenințare cu radiații nucleare și posibile atacuri cu substanțe chimice.

Sistemul de urgență din Rusia

La câteva ore distanță, autoritățile de la Moscova au raportat un incident similar. Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat o breșă de securitate la nivelul propriei aplicații mobile. Această platformă are rolul de a avertiza populația în cazul unor eventuale atacuri cu drone ucrainene sau al altor pericole iminente.

„Aplicația a fost ținta unui atac cibernetic masiv. Acest atac le-a permis autorilor săi să răspândească informații false în rândul populației”, a transmis ministerul rus prin intermediul unui comunicat oficial pe platforma Telegram.

Oficialii ruși au precizat că echipele tehnice lucrează pentru a remedia vulnerabilitatea sistemului și pentru a restabili funcționarea normală a platformei. Moscova nu a indicat imediat responsabilii pentru acest atac cibernetic.

Sfârșitul armistițiului de la Oleşkî

Aceste atacuri informatice au avut loc în contextul expirării unui armistițiu de șase zile. Încetarea focului a vizat exclusiv perimetrul localității Oleşkî și s-a încheiat duminică seara.

Pauza operațională a permis evacuarea civililor din acest oraș situat pe linia frontului din regiunea Herson. Localitatea se confruntă cu multiple căi de acces minate și se află constant sub focul încrucișat al dronelor lansate de ambele armate. Locuitorii rămași acolo au raportat lipsuri majore de provizii în ultimele luni.

Acesta reprezintă cel mai lung armistițiu local respectat de la începutul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei, declanșată în februarie 2022. Spre deosebire de alte acorduri parțiale de încetare a focului, nici Kievul și nici Moscova nu au semnalat încălcări ale acestei înțelegeri pe parcursul celor șase zile de pauză.