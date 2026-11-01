VIDEO Vučić și Orbán, întâlnire după ce au pierdut puterea. Mesajul celor doi foști lideri: „Ne vom întoarce”

Aleksandar Vučić și Viktor Orbán s-au întâlnit sâmbătă, 31 octombrie, la casa tatălui fostului președinte sârb, în apropiere de Belgrad. Cei doi politicieni, care au pierdut puterea în urma alegerilor din acest an, au transmis un mesaj comun despre prietenie, înfrângere și posibilitatea revenirii în politică. „Amândoi am pierdut recent alegerile, dar nu ne-am pierdut demnitatea, mândria și credința”, a declarat Vučić.

Momentul a fost surprins într-un videoclip publicat de Aleksandar Vučić alături de mesajul „Viktor și cu mine. Povestea unor prieteni”.

Fostul lider de la Belgrad l-a primit pe Viktor Orbán într-un cadru privat, departe de întâlnirile oficiale care au marcat relația celor doi în ultimii ani.

„Sunt foarte bucuros să îl primesc pe Viktor Orbán, marele meu prieten, fratele meu. Vom petrece momente frumoase aici, în casa tatălui meu, nu departe de Belgrad. Și da, amândoi am pierdut recent alegerile, dar nu ne-am pierdut demnitatea, mândria și credința. Bine ai venit, Viktor!”, a declarat Aleksandar Vučić.

Orbán îl asigură pe Vučić de sprijinul său

Fostul premier ungar i-a mulțumit lui Vučić pentru invitație și i-a transmis că relația lor nu va fi afectată de schimbările politice din cele două țări.

„Prietenii rămân întotdeauna prieteni. Prietenii adevărați devin și mai apropiați în vremuri dificile. Și poți fi sigur, Aleksandar, că eu voi fi întotdeauna de partea ta”, a afirmat Viktor Orbán.

Acesta a subliniat că legătura dintre ei a depășit relația personală, contribuind la îmbunătățirea raporturilor dintre Serbia și Ungaria.

„Știi că a fost mai mult decât o simplă prietenie între noi doi. A fost o mare realizare să îmbunătățim relațiile, chiar și fraternitatea dintre Serbia și Ungaria, dintre sârbi și unguri. Rămân dedicat continuării acestui drum”, a adăugat fostul premier.

Orbán i-a urat succes lui Vučić și a transmis un mesaj de susținere pentru poporul sârb.

La finalul înregistrării, cei doi s-au îmbrățișat, iar Aleksandar Vučić a rostit o scurtă declarație: „Ne vom întoarce!”.

Doi lideri care au pierdut puterea în același an

Întâlnirea vine la numai câteva zile după alegerile parlamentare anticipate din Serbia, desfășurate pe 25 octombrie 2026. Aleksandar Vučić și formațiunea sa politică au fost învinși de o mișcare susținută de studenți, care a câștigat majoritatea parlamentară după aproape doi ani de proteste împotriva corupției și a administrației de la Belgrad.

Potrivit rezultatelor scrutinului, Lista Studenților a obținut 141 dintre cele 250 de mandate parlamentare, în timp ce lista susținută de Vučić a câștigat 103 mandate. Fostul președinte sârb a demisionat în septembrie pentru a participa la campania electorală, însă rezultatul votului a pus capăt dominației politice exercitate de acesta și de partidul său timp de aproximativ 14 ani.

În Ungaria, Viktor Orbán a pierdut alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026, după 16 ani la conducerea guvernului. Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut o victorie categorică împotriva Fidesz, formațiunea fostului premier.