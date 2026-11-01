Fuga lui Flavio Bolsonaro din Brazilia ar fi fost organizată cu ajutorul unui fost agent Mossad, spune presa internațională

Un fost agent al serviciului israelian de informații Mossad ar fi avut un rol important în fuga lui Flavio Bolsonaro din Brazilia, după ce fiul fostului președinte Jair Bolsonaro a pierdut alegerile prezidențiale. Senatorul brazilian, căruia instanța îi interzisese să părăsească țara, ar fi ajuns în Statele Unite în urma unei operațiuni pregătite din timp, cu sprijinul unor persoane influente din Argentina și SUA, scrie Jerusalem Post.

Potrivit anchetei, fostul agent Mossad, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a sosit în Brazilia pe 19 octombrie, cu șase zile înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Acesta deține și cetățenia americană și l-ar fi însoțit pe Flavio Bolsonaro pe traseul din Brasília până la granița cu Argentina, scrie News.ro.

Informațiile prezentate de presa braziliană indică faptul că operațiunea nu ar fi fost o decizie luată în grabă, după înfrângerea electorală, ci rezultatul unor pregătiri începute înainte de scrutin.

Cum a fost organizată fuga din Brazilia

Pe 27 octombrie, la două zile după alegerile prezidențiale, Flavio Bolsonaro ar fi traversat frontiera dintre Brazilia și Argentina la bordul unei autoutilitare. Anchetatorii au identificat, cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, două vehicule care au trecut podul Tancredo Neves, între orașele Foz do Iguaçu și Puerto Iguazú.

În primul vehicul s-ar fi aflat senatorul brazilian și fostul agent Mossad. Soția politicianului și cele două fiice ale acestuia ar fi călătorit separat, într-o a doua autoutilitară. Potrivit publicației, unul dintre șoferi ar fi fost un fost consilier municipal din Foz do Iguaçu, iar celălalt, fiul acestuia.

După ce au ajuns pe teritoriul Argentinei, membrii familiei Bolsonaro s-ar fi îmbarcat într-un avion privat Gulfstream G400, operat de compania argentiniană Baires Fly. Aeronava a făcut o escală pentru alimentare în Guayaquil, Ecuador, înainte de a ateriza pe aeroportul Opa-locka, din apropierea orașului Miami, în dimineața zilei de 28 octombrie.

Nume apropiate de Donald Trump și Javier Milei, menționate în anchetă

Informațiile privind presupusa operațiune indică și posibila implicare a unor persoane apropiate administrațiilor din Statele Unite și Argentina. Potrivit The New York Times, Jason Miller, strateg politic apropiat de președintele american Donald Trump, ar fi contribuit la organizarea zborului privat cu care Bolsonaro a ajuns în SUA.

În același timp, publicația argentiniană Clarín a relatat că Santiago Caputo, unul dintre principalii consilieri ai președintelui Javier Milei, s-ar fi deplasat în apropierea frontierei pentru a supraveghea desfășurarea operațiunii. Autoritățile braziliene încearcă să stabilească dacă au fost implicate și resurse oficiale ale celor două state.

Secretarul american de stat Marco Rubio a negat însă că administrația de la Washington ar fi participat direct la organizarea plecării senatorului din Brazilia.

Flavio Bolsonaro avea interdicție să părăsească țara

Fuga senatorului a avut loc după ce acesta a pierdut turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 25 octombrie, în fața președintelui Luiz Inácio Lula da Silva.

Ulterior, judecătorul Alexandre de Moraes, de la Curtea Supremă a Braziliei, a dispus predarea pașapoartelor politicianului și i-a interzis să părăsească teritoriul național. Flavio Bolsonaro este vizat de investigații privind presupuse operațiuni de spălare de bani. Unul dintre dosare privește platforme de pariuri, iar un altul vizează finanțarea unui film despre fostul președinte Jair Bolsonaro.

Politicianul respinge acuzațiile, iar suspiciunile investigate nu echivalează cu o condamnare. Poliția Federală braziliană a confirmat că nu există o înregistrare oficială a ieșirii sale din țară prin punctele de control migratoriu.

Brazilia cere explicații după operațiunea secretă

Operațiunea, denumită „Alba” în informațiile obținute de anchetatori, a provocat tensiuni diplomatice. Ministerul brazilian de Externe a cerut explicații Argentinei în legătură cu eventuala implicare a unor reprezentanți ai administrației Javier Milei în facilitarea plecării senatorului.

În Statele Unite, un grup de 25 de parlamentari democrați a cerut clarificări privind posibila folosire a resurselor diplomatice americane. Între timp, autoritățile braziliene analizează posibilitatea de a solicita blocarea bunurilor și conturilor bancare ale lui Flavio Bolsonaro.