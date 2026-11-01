România elimină taxa de 25 de lei pentru coletele de pe Shein și Temu. Ce vor plăti cumpărătorii de la 1 noiembrie

Românii care comandă produse de pe Shein, Temu sau AliExpress scapă, de la 1 noiembrie 2026, de taxa logistică națională de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro, potrivit măsurii aprobate de Guvern. Decizia vine însă odată cu introducerea unei noi taxe europene de procesare, de 2 euro, care se adaugă celei vamale de 3 euro, aplicată deja din luna iulie. În aceste condiții, eliminarea taxei românești nu înseamnă automat și comenzi mai ieftine.

Guvernul a aprobat vineri, 30 octombrie, o ordonanță de urgență care prevede, printre altele, eliminarea taxei logistice de 25 de lei aplicate coletelor expediate din afara Uniunii Europene. Taxa fusese introdusă la 1 ianuarie 2026 și viza toate trimiterile cu valoare comercială declarată sub 150 de euro, indiferent de platforma de pe care erau comandate produsele, scrie News.ro.

Ministerul Finanțelor a explicat că renunțarea la această taxă este necesară pentru a evita suprapunerea obligațiilor fiscale naționale cu cele introduse la nivel european. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că menținerea unei taxe românești, în paralel cu noile taxe europene, ar fi dus la o dublă impunere asupra acelorași categorii de bunuri.

Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja taxa de 25 de lei

Potrivit prevederilor anunțate de Ministerul Finanțelor, eliminarea taxei se aplică tuturor coletelor predate destinatarilor începând cu 1 noiembrie 2026. Pentru trimiterile livrate până la 31 octombrie inclusiv, rămân valabile regulile anterioare privind colectarea și declararea taxei.

Există și o prevedere referitoare la banii încasați în avans. În cazul coletelor predate după intrarea în vigoare a noilor reguli, sumele colectate cu titlu de taxă logistică trebuie restituite plătitorilor în termen de 30 de zile de la data predării coletului.

Restituirea privește persoanele sau companiile care au achitat efectiv taxa, nu presupune automat rambursarea către cumpărător a unei sume incluse deja în prețul produselor.

Taxele europene care înlocuiesc vechea taxă românească

De la 1 noiembrie, Uniunea Europeană aplică o taxă suplimentară de procesare de 2 euro pentru bunurile de valoare redusă importate din afara blocului comunitar. Aceasta se adaugă taxei vamale temporare de 3 euro, introdusă la 1 iulie 2026.

Spre deosebire de taxa românească de 25 de lei, calculată pentru fiecare colet, obligațiile europene se stabilesc în funcție de articolele încadrate distinct în clasificarea vamală.

De exemplu, cinci tricouri care au aceeași clasificare pot fi tratate ca o singură categorie taxabilă. În schimb, un colet care conține un tricou și un ceas poate genera taxe pentru două categorii diferite de produse. Într-un caz simplu, cu o singură categorie taxabilă, cele două taxe europene pot însuma 5 euro. Costurile cresc atunci când într-o comandă sunt incluse mai multe categorii de mărfuri.

Noile obligații sunt suportate, în principiu, de operatorii economici care efectuează importurile. Aceștia pot însă transfera costurile către cumpărători, prin modificarea prețurilor sau a tarifelor de livrare.

UE estimează încasări de aproape 6 miliarde de euro anual

Dincolo de modificările care îi privesc direct pe cumpărătorii români, noile taxe ar putea aduce sume importante la bugetul Uniunii Europene. Potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters, veniturile generate de taxarea coletelor de mică valoare ar putea ajunge la aproape 6 miliarde de euro anual în perioada 2028-2034.

Estimarea ține cont inclusiv de o eventuală reducere a volumului de comenzi, pe măsură ce platformele comerciale își adaptează activitatea la noile condiții.

Aproape 5,8 miliarde de colete ieftine au intrat în UE în 2025

Comisia Europeană estimează că în 2025 au intrat pe piața comunitară aproximativ 5,8 miliarde de trimiteri de mică valoare, cu 26% mai multe decât în anul precedent.

O mare parte dintre acestea provin din China, prin intermediul platformelor care oferă haine, accesorii, produse electronice și articole pentru locuință la prețuri reduse.

Shein și Temu caută soluții pentru a limita scumpirile

Compania PDD Holdings, care deține Temu, a avertizat că modificările vor afecta anumite segmente ale activității sale. Platforma a început să ofere unor clienți reduceri pentru a compensa parțial costurile suplimentare.

Shein, care realizează aproximativ o treime din venituri pe piața europeană, își extinde capacitățile de depozitare în Polonia, încercând să reducă dependența de livrările individuale din China.