The Wall Street Journal: Trump pregătește scenarii de atac asupra Iranului. Discuție cu Netanyahu

Statele Unite analizează posibilitatea reluării bombardamentelor asupra Iranului, iar președintele Donald Trump a discutat telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Convorbirea a avut loc în contextul pregătirilor militare americane pentru o eventuală nouă ofensivă în Orientul Mijlociu. Washingtonul nu a luat încă o decizie finală, însă informațiile apărute în presa americană indică faptul că armata pregătește mai multe scenarii de intervenție.

Președintele american Donald Trump a discutat sâmbătă dimineață, 31 octombrie, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit unor surse familiarizate cu această convorbire, citate de The Wall Street Journal.

Discuția dintre cei doi lideri a avut loc la câteva zile după ce Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu principalii comandanți militari americani, pentru a analiza opțiunile privind reluarea operațiunilor de amploare împotriva Iranului. Deocamdată, nu au fost făcute publice detaliile convorbirii dintre Trump și Netanyahu și nici nu există o confirmare oficială privind aprobarea unei noi campanii de bombardamente.

Trump amenință că poate distruge rapid noi obiective din Iran

Tot sâmbătă, Donald Trump a făcut noi declarații referitoare la capacitățile militare și nucleare ale Iranului. Într-o discuție cu jurnaliștii, la reședința sa din Florida, președintele american a susținut că Statele Unite au neutralizat o mare parte din infrastructura nucleară iraniană, însă mai există câteva obiective care ar putea fi vizate.

Trump a afirmat că armata americană ar putea distruge aceste instalații în aproximativ zece minute. Printre posibilele ținte se află și muntele Kolang, cunoscut sub denumirea de Pickaxe Mountain, un obiectiv situat în provincia iraniană Isfahan, în apropierea complexului nuclear de la Natanz.

Serviciile occidentale de informații suspectează că în această zonă ar putea fi depozitate materiale nucleare. Instalația nu a fost atacată până acum de forțele americane în actualul conflict. Declarațiile președintelui american vin într-un moment în care Washingtonul încearcă să mențină presiunea asupra Teheranului, atât prin amenințări militare, cât și prin sancțiuni economice.

SUA ar pregăti o nouă ofensivă după alegerile din noiembrie

Potrivit unei investigații publicate anterior de The Wall Street Journal, autoritățile americane au avertizat mai multe state arabe din Golful Persic să se pregătească pentru posibilitatea unei campanii militare scurte, dar intense, împotriva Iranului. O asemenea operațiune ar putea avea loc după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie.

Sursele citate de publicația americană susțin că Washingtonul și Israelul au analizat posibilitatea unor noi atacuri asupra infrastructurii iraniene și a instalațiilor nucleare. În paralel, armata americană și-a consolidat pregătirile în regiune, inclusiv prin suplimentarea capacităților de apărare antiaeriană și refacerea stocurilor de muniție.

Cu toate acestea, secretarul american de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă că Donald Trump nu a decis dacă va autoriza noi lovituri militare. Rubio a subliniat că administrația americană preferă o soluție diplomatică, fără să excludă folosirea forței în cazul în care negocierile nu vor produce rezultatele dorite.

Iranul și SUA, într-un conflict care durează din februarie

Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a început la 28 februarie 2026, după atacurile lansate de forțele americane și israeliene asupra unor obiective iraniene. Teheranul a răspuns prin lovituri îndreptate inclusiv împotriva unor state din Golful Persic aliate cu Washingtonul.

Un armistițiu încheiat în aprilie a oprit aproape 40 de zile de bombardamente intense, iar în iunie a fost semnat un memorandum menit să deschidă calea către încheierea conflictului.

Înțelegerea s-a deteriorat însă în lunile următoare, pe fondul disputelor privind programul nuclear iranian și controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Această rută maritimă este esențială pentru transportul mondial de petrol și gaze, iar restricțiile și atacurile asupra navelor comerciale au amplificat tensiunile dintre Iran și statele occidentale.

În prezent, diplomații iranieni poartă discuții cu mediatori din Qatar pentru identificarea unei soluții care să împiedice reluarea luptelor.