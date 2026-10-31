Sute de mii de oameni, 320.000 potrivit Ministerului de Interne, unii costumați în clovni și vrăjitoare de Halloween, au ieșit sâmbătă, 31 octombrie, pe străzile Parisului și ale altor orașe din Franța, pentru a demonstra împotriva creșterii costurilor vieții și a violenței poliției. Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă și a intervenit în mai multe orașe.



Protestele s-au desfășurat sub pază intensă, deoarece autoritățile doresc să evite repetarea tulburărilor care au cuprins Franța în urmă cu două săptămâni.

Deși a treia zi consecutivă de proteste la nivel național a fost în mare parte pașnică, tensiunile au izbucnit în mai multe orașe mai târziu în cursul zilei.

După un marș calm la periferia Parisului, sub un soare strălucitor, au izbucnit ciocniri între poliție și unii manifestanți, în timp ce procesiunea a ajuns la destinația finală.

Zeci de persoane mascate, îmbrăcate în negru, au folosit ciocane pentru a desprinde pavele și a le arunca asupra poliției. Cel puțin un dispozitiv incendiar a fost, de asemenea, aruncat asupra forțelor de securitate. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și mai multe atacuri cu bastoane.

„Un nucleu solid de câteva sute de protestatari” din spatele marșului a atacat poliția cu proiectile, inclusiv un cocktail Molotov, a declarat prefectura poliției. Ofițerii încercau „să restabilească ordinea publică”, a adăugat aceasta.

La Lyon, oamenii au aruncat cu proiectile asupra poliției

În Lyon, al treilea oraș ca mărime din Franța, oamenii au aruncat proiectile asupra poliției, determinându-i pe ofițeri să folosească gaze lacrimogene, potrivit unui jurnalist aflat la fața locului. În Toulouse, poliția a folosit tunuri cu apă împotriva unui protest neautorizat care a atras câteva mii de persoane, în mare parte tineri manifestanți.

Autoritățile au declarat că au împiedicat jafurile în mai multe orașe, inclusiv Bordeaux, Lille, Marsilia și Lyon, unde protestatarii au încercat să acceseze centrele orașelor, iar adunările au fost interzise.

Sâmbătă, mii de oameni, unii purtând costume de la Spider-Man la Frankenstein, au străbătut estul Parisului în timp ce un elicopter survola subiectul. Pe pancarte scria: „Nu este nevoie de gaze lacrimogene pentru a ne face viitorul să pară sumbru” și „Îmbrăcat ca un cetățean furios de Halloween”.

Protestele în centrul Parisului, interzise

Mai multe persoane s-au plâns că poliția nu a autorizat un marș prin centrul capitalei franceze, iar protestatarii studenți au promis că vor organiza noi blocade ale liceelor ​​și universităților săptămâna viitoare. „Începând de marți, vom bloca universitățile și liceele noastre și vom face acest lucru din nou joi, înainte de a ne alătura demonstrației din 5 noiembrie convocate de muncitori și sindicate”, a declarat Sabrine Kharbach, purtătoare de cuvânt a sindicatului Union étudiante.

Ministrul de Interne, Nuñez, a declarat că autoritățile au detectat sâmbătă seara pe rețelele de socializare apeluri la adunări de Halloween, îndemnând protestatarii să declanșeze o „revoluție”. Unele postări pe rețelele de socializare au îndemnat oamenii să se îmbrace și să se adune pentru o „noapte întunecată”. Nuñez a spus că protestatarilor nu li se va permite să poarte măști care le acoperă fețele.

Autoritățile au recunoscut deficiențele în domeniul securității și al serviciilor de informații care au contribuit la pregătirea ciocnirilor, jafurilor pe scară largă și actelor de vandalism care au izbucnit pe 17 octombrie. De atunci, acestea au luat măsuri pentru a restabili controlul prin restricționarea demonstrațiilor și impunerea stării de asediu în mai multe orașe.

Mișcarea de extindere

Mișcarea de protest reunește activiști Vestele Galbene, sindicate și studenți. Inițial, s-a concentrat pe creșterea costului vieții, inegalitate și deteriorarea condițiilor de învățământ. Dar, în urma unor măsuri de reprimare a securității și a rănilor grave ale unor protestatari, mișcarea și-a extins revendicările pentru a include o mai mare protecție a libertăților civile și dreptul la protest.

Autoritățile au numărat aproximativ 550.000 de participanți la marș pe 17 octombrie și 410.000 sâmbăta trecută, când protestele au fost în mare parte pașnice, dar poliția a efectuat peste 1.300 de arestări.

Alain Di Crescenzo, președintele Camerei de Comerț a Franței, a declarat că proprietarii de afaceri sunt îngrijorați. „Negustorii abia așteaptă să se termine sâmbăta”, a declarat Di Crescenzo pentru postul de televiziune France Inter. „Informațiile pe care le avem sunt că Halloween-ul nu ajută la nimic, pentru că vom avea oameni care vor purta măști.”

Magazinele își protejează vitrinele. „În spatele acestor scânduri, nu există nici putere, nici dușman. Doar o familie și munca ei”

Înaintea protestelor, unele magazine și alte afaceri din Franța și-au astupat vitrinele. „În spatele acestor scânduri, nu există nici putere, nici dușman. Doar o familie și munca ei”, se putea citi pe un mesaj mâzgălit cu negru pe placajul care proteja o afacere din Paris.

Candidatul prezidențial de extremă stângă, Jean-Luc Mélenchon, care a acuzat guvernul președintelui Emmanuel Macron că „ia o turnură din ce în ce mai autoritară”, s-a alăturat marșului de la Paris.

Demonstrațiile au loc într-un climat politic din ce în ce mai febril, cu alegerile prezidențiale la șase luni distanță, iar lidera de extremă dreapta, Marine Le Pen, conducând sondajele de opinie. Macron a declarat săptămâna aceasta că „nu este normal” ca Franța să se afle într-o astfel de stare de „agitație” atât de aproape de alegerile prezidențiale.