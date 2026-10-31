USR și-a ales noul Birou Național la Congresul de la Timișoara. Printre vicepreședinți: Radu Miruță, Diana Buzoianu (rezultate preliminare)

USR și-a ales sâmbătă, la Timișoara, în cadrul Congresului USR, noul Birou Național. Președintele USR, Dominic Fritz, va lucra în următorii trei ani alături de această nouă echipă de conducere a partidului.

Lista de mai jos conține rezultatele preliminare. Rezultatele finale vor fi comunicate în aproximativ două ore.

Vicepreședinți, in ordinea numărului de voturi:

Radu Miruță

Diana Buzoianu

Iulian Lorincz

Dan Barna

Radu Mihaiu

Irineu Dărău

Diana Stoica

Membri:

Cristian Seidler

Stelian Ion

Silviu Dehelean

Ionuț Moșteanu

Oana Țoiu

Vlad Voiculescu

Sorin Sipos

Oana Murariu

Roxana Vîlcu

Pollyanna Hangan

Eugen Terente

Teodora Stoian

Ruben Latcau

Mircea Aurel Deac

Andrei Nistor

Lucian Stanciu-Viziteu

Florin Drăgulin

Noul Birou Național va coordona activitatea politică a USR la nivel național și va sprijini implementarea direcțiilor strategice stabilite de Congres.

USR își pregătește revenirea la guvernare alături de PNL. Ce prevede rezoluția adoptată la Congres

USR își propune să revină la guvernare fără PSD și AUR, dar cu sprijinul PNL și al altor forțe politice care susțin reformele. Este principalul obiectiv anunțat în rezoluția politică a congresului organizat sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara. Documentul, intitulat „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”, stabilește direcția partidului pentru perioada de opoziție și pregătirea viitoarelor alegeri. Formațiunea promite să se opună majorării taxelor, să susțină reducerea privilegiilor din administrație și să promoveze schimbări în justiție și în organizarea administrativă a țării.

Rezoluția politică pune accentul pe construirea unei alternative la actuala guvernare și pe continuarea proiectelor începute de miniștrii USR în perioada în care partidul s-a aflat la putere.

Documentul conține și critici la adresa PSD și AUR, formațiuni pe care USR le acuză că au provocat criza politică din primăvară și că au blocat reformele începute de fostul Guvern.

„Obiectivul nostru este o guvernare fără PSD și fără AUR, care să ducă mai departe ce am început pentru oameni. Construim o mișcare reformistă cu toți cetățenii, primarii și forțele politice care vor aceeași direcție”, se arată în rezoluție.

USR vrea o alianță cu PNL, dar fără fuziunea celor două partide

Unul dintre cele mai importante mesaje ale documentului privește relația cu Partidul Național Liberal. USR își exprimă disponibilitatea de a construi un parteneriat politic cu liberalii, atât la nivel național, cât și în plan local, acolo unde există deschidere pentru proiecte comune.

„PNL, la nivel național și peste tot unde arată deschidere, ne este un partener egal pentru un obiectiv comun. USR și PNL rămân însă partide distincte”, precizează formațiunea.

Partidul insistă astfel asupra unei colaborări politice care să nu presupună dispariția identității celor două formațiuni. Aceeași direcție a fost susținută și de președintele USR, Dominic Fritz, care a declarat la congres că o viitoare guvernare fără PSD și AUR ar avea nevoie de participarea liberalilor.

„Guvernăm din opoziție”. Ce promite USR

În documentul politic, USR își definește și strategia pe care intenționează să o urmeze în Parlament. Formațiunea anunță că nu se va limita la criticarea proiectelor Guvernului, ci va prezenta alternative legislative.

„Nu ne limităm la a face opoziție; guvernăm din opoziție. Pentru fiecare lege nocivă pe care o inițiază PSD, USR va veni cu un contraproiect reformist”, se arată în rezoluție.

Partidul susține că va vota proiectele legislative în funcție de conținutul și impactul lor asupra cetățenilor, fără înțelegeri politice care ar contraveni principiilor sale. În același timp, USR anunță că se va opune oricăror majorări de taxe promovate de Guvernul PSD.

Formațiunea consideră că reducerea deficitului bugetar trebuie începută prin eliminarea cheltuielilor nejustificate și a privilegiilor din instituțiile publice, nu prin creșterea poverii fiscale asupra angajaților și pensionarilor cu venituri mici.

Comasarea comunelor și județelor, printre reformele propuse

USR propune și modificări importante în organizarea administrativă a României. Printre obiectivele asumate se numără comasarea comunelor și județelor care nu se pot susține financiar, reducerea structurilor administrative considerate inutile și acordarea unei autonomii mai mari autorităților locale. Formațiunea susține, de asemenea, revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

În domeniul justiției, USR solicită măsuri pentru împiedicarea folosirii prescripției ca modalitate de evitare a răspunderii penale și revenirea în competența DNA a anchetelor privind faptele de corupție din sistemul judiciar.

Documentul prevede și schimbări în funcționarea serviciilor de informații, inclusiv limitarea mandatelor șefilor, consolidarea controlului parlamentar asupra cheltuielilor și interzicerea ofițerilor acoperiți în politică, justiție și presă.

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