LIVE Congresul USR a început. Care sunt cele trei tabere care își dispută puterea

A început congresul USR de la Timișoara, unde aproximativ 600 de delegați din întreaga țară și din diaspora își aleg sâmbătă, 31 octombrie, noua conducere colectivă. Miza este controlul Biroului Național, iar pentru cele 24 de locuri disponibile se confruntă trei tabere conduse de Diana Buzoianu, Radu Miruță și Lucian Stanciu-Viziteu. Reuniunea are loc într-un moment în care partidul încearcă să își stabilească direcția politică după intrarea în opoziție.

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Fostul ministru al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță, a fost primul vorbitor la congresul USR, unde a lansat mai multe atacuri la adresa PSD și a miniștrilor social-democrați. Acesta a susținut că, în cele 11 zile de la revenirea PSD la guvernare, miniștrii partidului „s-au smiorcăit” de situația găsită în ministere, după ce USR ar fi eliminat vechile „aranjamente” și ar fi numit oameni responsabili.

„Un an întreg PSD a stat la masa acestei guvernări şi s-a văitat, s-a văitat că reformele dor, s-a văitat cu USR deranjează, s-au văitat că nu ar fi respectaţi. Dar spuneţi-mi un lucru: aţi auzit vreun lider PSD care a ieşit în faţă şi a spus: iată cum facem, iată de unde luăm banii, iată ce tăiem şi iată ce construim? Niciodată!”, a afirmat Radu Miruţă la Congresul USR care se defăşoară sâmbătă, la Timişoara.

„Am avut onoarea să muncesc în trei ministere, unde era o placă mare pe care scria invizibil, dar respira prin pereți: «N-ai ce să le faci, sunt de 30 de ani aici». Astăzi spun cu voce tare: ai ce să le faci, se poate să le faci altfel”, a declarat Radu Miruță.

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Președintele USR, Dominic Fritz a propus prezidiul de conducere a congresului: Silvia Dinică (filiala Sector 6), Bogdan Rodeanu (filiala Galați) și Allen Coliban (filiala Brașov).

Cine sunt cele trei tabere care se luptă pentru conducerea USR

Prima tabără este condusă de Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, care candidează cu platforma „USR Echilibru”. Din această echipă fac parte Oana Țoiu, Irineu Darău, Vlad Voiculescu, Diana Stoica și Sorin Șipoș, alături de alți reprezentanți ai partidului. Potrivit informațiilor, această grupare este considerată apropiată de președintele USR, Dominic Fritz, deși acesta ar fi transmis în interiorul partidului că nu susține oficial nicio listă și că își dorește să aibă un rol de mediator.

A doua tabără este coordonată de Radu Miruță, fost ministru al Apărării, și participă la alegeri sub denumirea „USR Deschis”. Pe lista sa se regăsesc Ionuț Moșteanu, Dan Barna, Stelian Ion, Cristian Seidler și Radu Mihaiu.

Cea de-a treia grupare este condusă de Lucian Stanciu-Viziteu, primarul Bacăului. Alături de acesta candidează Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, și Cezar Drăgoescu. Tabăra lui Viziteu susține o schimbare a modului în care este condus partidul și o implicare mai mare a filialelor locale în luarea deciziilor.

Funcția lui Dominic Fritz, pusă în discuție

Deși congresul nu prevede alegerea unui nou președinte, în interiorul USR au apărut primele declarații privind necesitatea unei schimbări la nivelul conducerii.

Viziteu a precizat că problema nu se limitează la persoana lui Dominic Fritz, ci privește modul în care sunt luate deciziile și relația dintre conducerea centrală și organizațiile din teritoriu.

Dominic Fritz a fost ales președinte în vara anului 2025, pentru un mandat de patru ani, astfel că funcția sa nu este supusă votului la congresul de sâmbătă.

Când vor fi cunoscute rezultatele

După discursurile liderilor și prezentarea candidaților, delegații vor trece la vot pentru stabilirea componenței Biroului Național. Primele rezultate parțiale sunt așteptate începând cu ora 18:30, iar duminică, de la ora 11:00, este programată prima conferință de presă a noii conduceri colective.