Alertă în Arabia Saudită. O dronă ostilă a fost doborâtă în regiunea Riad

Arabia Saudită a anunțat sâmbătă, 31 octombrie, că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat și distrus o dronă ostilă în regiunea capitalei Riad. Fragmente ale aparatului de zbor au căzut la sol, însă autoritățile susțin că nu au fost înregistrate victime. Incidentul vine într-un moment de tensiuni tot mai mari în Orientul Mijlociu, după o serie de atacuri lansate asupra teritoriului saudit, inclusiv asupra unor aeroporturi și instalații petroliere.

Anunțul a fost făcut de Turki al-Malki, purtătorul de cuvânt al coaliției militare conduse de Arabia Saudită, care susține guvernul din Yemen în conflictul cu rebelii houthi, sprijiniți de Iran, scrie News.ro.

„Apărarea antiaeriană a interceptat și distrus o dronă ostilă în regiunea Riad”, a transmis oficialul saudit, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit acestuia, resturile dronei au căzut la sol fără să provoace răniți. Autoritățile competente au început verificările la locul incidentului pentru a evalua situația.

Deocamdată, oficialii saudiți nu au precizat cine a lansat aparatul de zbor și nici care ar fi fost ținta exactă.

Atacurile asupra Arabiei Saudite s-au intensificat

Incidentul de sâmbătă are loc după mai multe atacuri cu drone și rachete atribuite rebelilor houthi din Yemen. Vineri, purtătorul de cuvânt al coaliției a anunțat interceptarea altor drone în estul și sudul Arabiei Saudite. Totodată, autoritățile saudite au susținut că rebelii au vizat regiunea Medina, unde se află unul dintre cele mai importante locuri sfinte ale islamului.

Rebelii houthi au respins însă acuzațiile potrivit cărora ar fi lansat un atac asupra Medinei. În ultimele săptămâni, conflictul a afectat inclusiv infrastructura civilă și economică a Arabiei Saudite.

Atacurile asupra aeroportului internațional din Riad au provocat victime și au determinat închiderea acestuia timp de două săptămâni. Situația a dus la perturbarea transportului aerian și la anularea unor evenimente importante.

De asemenea, instalațiile petroliere și navele saudite au devenit ținte ale atacurilor, ceea ce amplifică îngrijorările privind securitatea infrastructurii energetice și a rutelor comerciale din regiune.

Conflictul din Yemen s-a reaprins după mai mulți ani de acalmie

Escaladarea actuală are legătură cu reluarea luptelor din Yemen, în vara acestui an, după o perioadă de relativă acalmie.

Armistițiul fragil instituit în 2022 s-a destrămat în luna iulie, după ce rebelii houthi au permis aterizarea unui avion iranian pe aeroportul din Sanaa, capitala Yemenului, sfidând controlul exercitat de Arabia Saudită asupra spațiului aerian yemenit.

Evenimentul a fost urmat de o nouă serie de confruntări militare.

Rebelii houthi au anunțat ulterior o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite și au intensificat atacurile asupra navelor, instalațiilor petroliere și altor obiective de pe teritoriul regatului.

În paralel, gruparea a reușit să preia controlul asupra întregului litoral yemenit la Marea Roșie, consolidându-și poziția în apropierea Strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre rutele maritime importante pentru comerțul internațional.

Peste 1.600 de morți și sute de mii de persoane strămutate

Reluarea conflictului a avut consecințe grave asupra populației civile. Potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite, peste 1.600 de persoane au murit, iar mai mult de 275.000 au fost nevoite să își părăsească locuințele de la reizbucnirea confruntărilor.

Arabia Saudită conduce din 2015 o coaliție militară care sprijină guvernul yemenit recunoscut internațional, în timp ce rebelii houthi controlează capitala Sanaa și alte teritorii importante.