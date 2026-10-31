Trotinetele electrice s-ar putea scumpi în București. Bolt și Lime avertizează asupra noilor taxe

Bucureștenii ar putea plăti mai mult pentru închirierea trotinetelor electrice, după ce Primăria Capitalei a introdus noi taxe pentru operatori. Bolt și Lime avertizează că măsurile vor crește costurile de funcționare și nu exclud majorarea tarifelor pentru utilizatori. Între timp, compania românească Splash a anunțat că își va închide activitatea la sfârșitul anului, după șapte ani pe piață.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, pe 27 octombrie, un regulament care introduce un tarif de 0,75 lei pe zi pentru fiecare trotinetă amplasată pe domeniul public. În plus, fiecare operator va trebui să achite o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. Măsurile se aplică firmelor care oferă trotinete electrice spre închiriere, nu persoanelor care dețin astfel de vehicule.

Bolt avertizează că noile taxe ar putea duce la scumpirea curselor

Reprezentanții Bolt susțin că noile obligații financiare vor pune presiune asupra unei activități care implică deja cheltuieli importante cu întreținerea vehiculelor și repararea celor vandalizate. Potrivit declarațiilor oferite pentru Profit.ro, compania a înregistrat peste 12.000 de cazuri de vandalism asupra trotinetelor sale din București, de la începutul anului 2026.

Pe lângă aceste pierderi, operatorul va trebui să suporte noile taxe și cheltuielile asociate verificării obligatorii a identității și vârstei utilizatorilor. Compania atrage atenția că aceste costuri suplimentare riscă să afecteze rentabilitatea serviciului și, în cele din urmă, să fie reflectate în prețul plătit de clienți.

Deocamdată, Bolt nu a luat o decizie privind majorarea tarifelor și nici în privința modificării numărului de trotinete disponibile în Capitală. În prezent, închirierea unei trotinete Bolt costă 1,20 lei pe minut, însă utilizatorii pot beneficia și de abonamente sau alte reduceri disponibile în aplicație.

Lime estimează că va plăti peste un milion de lei către Primăria Capitalei

Și reprezentanții Lime analizează efectele financiare ale regulamentului. Compania operează în prezent aproximativ 6.000 de trotinete electrice în București. Operatorul anticipează plăți de peste un milion de lei către municipalitate.

Dacă toate cele 6.000 de trotinete ar fi supuse taxei în fiecare zi a anului, suma ar depăși 1,6 milioane de lei anual. Este însă un calcul teoretic, care nu reprezintă valoarea efectivă pe care compania o va achita. Lime urmează să includă noile costuri în proiecția bugetară pentru 2027, iar ulterior va decide dacă este necesară ajustarea tarifelor sau modificarea flotei. Compania nu a anunțat, până în prezent, o scumpire pentru utilizatori.

Splash își închide activitatea după șapte ani

Noile reglementări au provocat deja prima retragere anunțată de pe piață. Operatorul român Splash va înceta activitatea la sfârșitul anului 2026, potrivit anunțului făcut de fondatorul companiei, Octavian Marin. Antreprenorul susține că regulamentul adoptat de Consiliul General face imposibilă continuarea afacerii în condițiile actuale.

Acesta a explicat că investiția inițială în dezvoltarea serviciului a depășit un milion de euro, sumă care nu a fost recuperată integral în cei șapte ani de activitate. Pentru o flotă de 1.000 de trotinete taxabile zilnic, noul tarif ar însemna o cheltuială de 750 de lei pe zi, respectiv 273.750 de lei într-un an, la care se adaugă taxa de autorizare. Aceste valori sunt orientative, nu costurile efective ale Splash.

Reguli mai stricte pentru utilizatorii trotinetelor electrice

Pe lângă taxele impuse operatorilor, regulamentul introduce și restricții suplimentare pentru cei care închiriază trotinete.

Vârsta minimă va fi de 18 ani, cu o excepție pentru persoanele de cel puțin 16 ani care dețin permis de conducere din categoriile AM, A1 sau B1. Circulația trotinetelor închiriate va fi interzisă pe aleile din parcuri și grădini publice, precum și pe anumite străzi pietruite sau nereabilitate. Vor exista restricții și în Centrul Vechi.

Operatorii vor fi obligați să adapteze aplicațiile astfel încât circulația în zonele interzise să poată fi limitată automat. Totodată, regulamentul stabilește condiții mai stricte de parcare. Trotinetele nu vor putea fi abandonate în locuri care blochează accesul pietonilor sau al persoanelor cu dizabilități.

Pentru nerespectarea anumitor obligații sunt prevăzute amenzi între 2.000 și 5.000 de lei, iar desfășurarea activității fără autorizație poate fi sancționată cu până la 10.000 de lei.