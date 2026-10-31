George Simion sare în apărarea lui Karol Nawrocki, după după suspendarea conducerii Tribunalului Constituțional

George Simion a intervenit în disputa politică din Polonia, după ce conflictul privind conducerea Tribunalului Constituțional a escaladat, iar președintele Karol Nawrocki a decis să-și întrerupă vizita oficială în Senegal și să revină de urgență la Varșovia.

Liderul AUR a publicat un mesaj pe platforma X, în care a reacționat la evenimentele din Polonia și îl critică aspru pe premierul Tusk.

Simion a fost prezent în Polonia. Liderul AUR si-a manifesta sprijinul față de Nawrocki, în contextul alegerilor prezidențiale câștigate de acesta. Apropierea dintre cei doi s-a înscris într-o zonă de colaborare între lideri politici conservatori și naționaliști din Europa. Simion s-a aflat atunci la Varșovia, în mijlocul susținătorilor candidatului conservator, și a transmis mesaje de sprijin pentru victoria acestuia. Nawrocki a câștigat scrutinul cu 50,89% din voturi, în fața lui Rafał Trzaskowski.

Criză politică și instituțională

Polonia traversează acum o nouă criză politică și instituțională, iar disputa are în centru Tribunalul Constituțional și raporturile tensionate dintre președintele Karol Nawrocki și guvernul condus de Donald Tusk.Scandalul a escaladat vineri, 30 octombrie, după ce poliția a intervenit în zona sediului Tribunalului Constituțional din Varșovia.

Autoritățile au invocat incidente produse în exteriorul instituției și informații privind posibile riscuri la adresa securității judecătorilor. Potrivit informațiilor publicate de Tribunal, președintele instituției, Bogdan Święczkowski, și vicepreședintele Bartłomiej Sochański au fost suspendați pentru o lună, prin decizia judecătoarei Anna Korwin-Piotrowska.

Decizia a provocat reacții puternice din partea opoziției. Liderul PiS, Jarosław Kaczyński, a acuzat o încălcare a legii, în timp ce premierul Donald Tusk susține că acțiunile guvernului urmăresc restabilirea statului de drept și deblocarea sistemului judiciar.

În acest context, Karol Nawrocki a decis să-și întrerupă vizita oficială în Senegal. Președintele polonez se afla deja în avion când a aflat despre evoluțiile de la Varșovia și a anunțat că se întoarce în țară. „Într-un astfel de moment, președintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup călătoria spre Senegal. Mă întorc”, a transmis acesta pe X.

Conflictul dintre Nawrocki și Tusk nu este unul nou. Cei doi provin din tabere politice opuse, iar disputa privind numirea judecătorilor la Tribunalul Constituțional a devenit unul dintre principalele puncte de confruntare dintre președinție și executiv.

Nawrocki a refuzat să depună jurământul pentru trei dintre judecătorii nominalizați de Parlament, iar conducerea Tribunalului a blocat accesul unor judecători aleși de actuala majoritate parlamentară.