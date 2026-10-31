 Aparatul pe care mulți români îl evită este, de fapt, cel mai ieftin pentru încălzire

O aerotermă cumpărată cu 100 de lei poate părea o afacere excelentă. Un calorifer electric pare mai confortabil. Iar un aparat de aer condiționat folosit pentru încălzire pare, la prima vedere, o soluție scumpă. Specialiștii spun însă că lucrurile stau exact invers atunci când vine factura la curent. Potrivit unei analize Euronews România, diferențele de cost dintre aceste aparate pot fi semnificative.

Aparatul pe care mulți îl consideră scump este, de fapt, cel mai economic

Potrivit specialiștilor consultați de Euronews România, aparatele moderne de aer condiționat care funcționează și în regim de încălzire sunt, în multe situații, cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Explicația ține de tehnologia pompei de căldură. Practic, aparatul nu produce căldură în același mod în care o face o rezistență electrică, ci transferă energia din exterior către interior. Din acest motiv, poate furniza de câteva ori mai multă energie termică decât energia electrică pe care o consumă. Cu alte cuvinte, investiția inițială este mai mare, însă consumul lunar poate fi considerabil mai redus decât în cazul altor soluții electrice.

Aeroterma încălzește rapid, dar încinge și factura

La polul opus se află aerotermele, foarte populare în România datorită prețului redus și faptului că oferă căldură aproape instantaneu. Problema apare atunci când sunt folosite ore întregi. Aerotermele consumă mult și încălzesc doar cât timp funcționează. În momentul în care sunt oprite, efectul dispare aproape imediat. Din acest motiv, specialiștii recomandă folosirea lor pentru încăperi mici sau pentru perioade scurte.

Caloriferul electric e preferatul românilor

Caloriferele electrice ocupă poziția de mijloc. Ele oferă o temperatură mai constantă și păstrează senzația de confort mai mult timp decât o aerotermă. Pentru mulți români, aceasta este soluția preferată în dormitoare sau în locuințele folosite ocazional. Totuși, costul final depinde foarte mult de numărul de ore de funcționare și de puterea echipamentului.

Greșeala care poate dubla factura

Experții spun că aparatul ales este doar jumătate din ecuație. Ferestrele care pierd căldură, pereții neizolați și temperatura setată excesiv de sus sunt factorii care cresc cel mai mult consumul. O locuință prost izolată poate genera facturi mari indiferent de sistemul de încălzire folosit. În schimb, o izolație bună și eliminarea pierderilor de căldură pot reduce costurile fără nicio schimbare de echipament.

Ce variantă aleg cei care se uită la costurile pe termen lung

Concluzia analizei Euronews este simplă. Pentru utilizarea constantă pe timpul iernii, aparatele de aer condiționat moderne cu pompă de căldură sunt adesea cea mai economică opțiune dintre cele trei variante electrice analizate. Aerotermele rămân soluții rapide și ieftine la cumpărare, iar caloriferele electrice oferă un compromis între confort și cost.