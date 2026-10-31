Sunt 11 ani de la incendiul devastator din clubul Colectiv. 64 de tineri au pierit, 26 pe loc, iar restul ulterior, în spitale, la diferite intervale de timp de după dezastru. Peste 180 de tineri au fost răniți în incendiu. La o oră și jumătate de la începerea concertului trupei Goodbye to Gravity peste cei 400 de oameni care erau în hala din fosta clădire a fabricii „Pionierul” s-a declanșat iadul.

Ambulanțele preluau răniți continuu. Primul spital din Capitală unde au ajuns tineri răniți în incendiu este Spitalul Clinic Clinic Colțea. Opt oameni au fost aduși acolo. Au stat internați în acest spital doar o singură noapte. Dimineața au fost transferați spre alte spitale, cu ambulanțe de transport victime multiple. În acea noapte, medicul primar de ORL Marian Stamate era coordonatorul spitalului. Dr. Stamate a rememorat evenimentele din acea noapte și a povestit la Punctul Roșu în Sănătate ce s-a întâmplat în spital.

8 ambulanțe au ajuns în acea noapte la Colțea, cu 8 răniți în Clubul Colectiv

Pentru echipele medicale care erau de gardă în spital venirea victimelor incendiului devastator a fost cu totul neobișnuită. Medicii nu au știut la început de unde vin, ce s-a întâmplat, câți sunt în total. Spitalul este unul cu profil de hemato-oncologie. La acel moment în UPU erau numai câteva locuri libere.

„A fost o surpriză pentru noi, nu suntem spital de urgență, suntem spital de profil hemato- oncologic, nu avem evident nici structură, nici dotare pentru așa ceva și cu toate astea primele ambulanțe au sosit la noi, fiind probabil primul spital pe traseul lor.

Noi avem o unitate de primiri urgențe mică, aveam 2 sau 3 locuri disponibile atunci, și se punea problema ce facem cu pacienții care sunt în UPU ca să putem prelua ce venea. Am realizat că e un accident colectiv undeva, nu știam nimic.

Singurul spațiu pe care l-am identificat în zece minute care poate fi utilizat optim era unitatea de terapie intensivă coronariană, acum este ati 2 acolo”, spune medicul.

O secție a spitalului, evacuată urgent pentru a face loc răniților

Medicul a decis ca în acel spațiu situat la etajul 1 al spitalului, în unitatea de terapie intensivă coronariană, să fie internați cei 8 răniți, pentru a putea primi asistență în același timp, centralizat. Pacienții care erau deja internați aici nu erau din fericire cazuri grave și au putut fi transferați urgent pe alte secții.

Au fost chemați medici de acasă. Unul dintre ei și-a lăsat copilul cu un vecin. Nu știam când încetează starea de calamitate, spune medicul.

„Am decis să chem doctori de acasă, colegii mei au venit, atât din ATI cât și din chirurgie generală, din chirurgie generală cred că au venit 5 doctori, din ORL nu am chemat, eram eu și rezidentul de gardă, am considerat că este suficient pentru că trebuie să-ți gestionezi resursele.

Nu știam când încetează starea de calamitate, când pacienții pot fi transferați în spitale de specialitate, dacă mai vin sau nu mai vin și atunci trebuie să gestionezi resursele umane ca să ai oameni și a doua zi, și a treia zi, să le dai posibilitatea celor care pleacă să se refacă și să revină.

La fel, colegii anesteziști au venit de acasă, trei. Unul dintre ei…a fost impresionant, soția lui era de gardă în alt spital, și-a lăsat copilul cu un vecin, cu o rudă și a venit la spital”.

Serviciul de sterilizare, farmacia spitalului, în alertă. Nu era o noapte oarecare

Activitatea spitalului a fost reorganizată urgent, astfel încât să poată răspunde, atât cât se poate, urgențelor majore. Pentru că era un eveniment unic, cu victime cu arsuri severe, cu politraumă, situații cu care medicii nu se mai întâlniseră, medicii s-au informat cum au putut despre cum se acordă îngrijirea primară în situații grave precum cele ale cazurilor gestionate în acea noapte.

„Am activat inclusiv sterilizarea, trebuie să te gândești că ai nevoie de materiale sterilizate pentru pacienți în zona de îngrijire dar și pentru sălile de operații, așteptam să intrăm în săli cu ei, în anumite situații.

Farmacistul, l-am adus de acasă, foarte bine organizat, ne-a făcut rost de tot ce aveam nevoie, nu contează de unde cum, a cumpărat, s-a împrumutat, în fine.

Nu numai că nu avem profil de urgență, dar cum să vă spun, e vorba de cunoștințele necesare pe zona respectivă.

Pacientul mare ars este un pacient politraumatizat și atunci inclusiv colegii mei din chirurgie au început să caute pe internet cum facem evaluare, cum tratăm primar, cum, cum.

Toți s-au descurcat excepțional, și asistenții și doctorii”, povestește medicul.

Paza spitalului a fost întărită, au fost chemați medici de la alte spitale

În acea noapte au fost chemați de acasă medici ai spitalului, dar și de la alte spitale. Pacienții aveau zona ochilor afectată, așa că doamna dr. Monica Pop i-a învățat pe medicii de la Colțea cum să procedeze ca să-i ajute. Un chirurg plastician a ajuns de asemenea la Colțea, de la Spitalul de Arși.

„Inclusiv partea de securitate a spitalului a trebuit să o asigurăm pentru că ne așteptam că or să vină aparținători, civili cu solicitări îndreptățite de care nu aveam timp. Firma noastră de pază la vremea aia era o firmă din asta la 30 de kilograme cu haine cu tot, am solicitat de la MAI să ne trimită pază militarizată, am fost ajutați.

Toți aveau afectare oculară, am solicitat la Spitalul Lahovari ajutor și doamna doctor Monica Pop a venit însoțită de o rezidentă, au evaluat pacienții, ne-a spus ce să facem, apoi am solicitat sprijin la Spitalul de Arși, le-am spus că nu avem niciun plastician, trimiteți unul care să stea cu noi, dacă intrăm în săli avem nevoie, ne-au trimis un plastician să ne asiste”, rememorează dr. Stamate.

Imaginile unei drame fără margini: tineri cu haine arse, în stare de șoc

Medicul Marian Stamate își amintește în ce stare erau cei 8 tineri când au ajuns la Spitalul Colțea. Suferinți, în stare de șoc, cu hainele arse.

„Hainele arse, miroseau toți într-un anume fel de la hainele arse și fumul din club, sufereau, erau în stare de șoc, unii încă nu depășiseră șocul și erau ușor euforici chiar dar în scurtă vreme șocul emoțional trecea și începeau să conștientizeze ce s-a întâmplat, a trebuit să-i tundem, să le tăiem hainele, să le curățăm plăgile,complicat, mai ales când nu ai materialele necesare pentru asta.

Pacienții au plecat toți în stare foarte bună, cu cel puțin două linii venoase fiecare, unul singur a fost intubat, dar în stare bună a plecat de la noi. Nu a supraviețuit ulterior, era cel intubat”, a spus medicul.

Ce nu poate uita Dr. Marian Stamate din seara de 30 octombrie 2015: imaginea când sunt aduși

„Prima dată îți rămâne impactul inițial, atunci când sunt aduși, nu știi că urmează să-ți vină, ce patologii au, ce s-a întâmplat, să știi ce să faci, nu ai personal antrenat pe medicina de urgență și trebuie să faci totul pentru că altfel oamenii ăia mor, oamenii foarte tineri și nu ai voie să faci decât ce trebuie să faci.

Să-ți păstrezi sângele rece indiferent de ce se întâmplă, să nu te lași copleșit de emoții”.

Managementul crizei. Cum să gestionezi activitatea spitalului când nu știi ce urmează: au fost amânate operațiile de a doua zi, au fost externați pacienți

Dr. Stamate spune că echipele nu au primit în acea noapte ajutor, ghidaj. Nu a reușit să contacteze nici conducerea spitalului. Echipele s-au descurcat pe baza experienței avute. Nu aveau voie să greșească, deși gestionarea pacienților era complicată.

„Am anulat toate operațiile pentru a doua zi, pentru că trebuia să am sălile libere, nu știam pentru câte zile, totul trebuia prioritizat, la fel unii pacienți erau programați să se externeze din secția de chirurgie, ati, nu știam ce se va întâmpla, ne trebuiau locuri.

Și asta în condițiile în care nu știam nimic, ce se întâmplă pe plan administrativ, pentru că cei de la COSU, Ministerul nu ne-au dat vreo direcție, venim, vă ajutăm, tot ce aveți nevoie și așa mai departe.

Conform legii ești obligat să contactezi managerul spitalului, n-a fost posibil să-l contactezi, directorul medical, n-a fost posibil. Nu știam ce urmează”, spune medicul.

Ambulanțele cu răniți de la Colectiv, blocate în trafic. Traficul trebuia oprit, spune Dr. Stamate.

„Salvările urlau înebunite, se urcau pe rondurile de flori, mergeau pe trotuar, pe borduri, nu aveau loc”

„De la noi de acolo de unde aveam pacienții se vedea bulevardul, nici măcar nu au fost în stare să oprească traficul, salvările urlau înebunite, se urcau pe rondurile de flori, mergeau pe trotuar, pe borduri, nu aveau loc, era trafic, nici măcar nu au oprit traficul între Colectiv și 5-6 spitale, unde să se ducă cu pacienții, asta mi s-a părut un eșec al sistemului ca organizare generală”, spune medicul.

Frica de a raporta infecțiile nosocomiale nu trebuie să existe. Eșecul așteaptă după colț dacă protocoalele nu sunt respectate, spune dr. Stamate.

„Problema infecțiilor nosocomiale e una de management, nu e neapărat că ai un infecționist mai bun sau mai puțin bun, ei pot să fie brilianți. Problema e că trebuie să îndeplinești ca și secție, ca și spital, toate protocoalele pe care conducerea trebuie să le creeze și să le impună în domeniu. Dacă ele nu se respectă și nu urmărești respectarea lor cu periodicitate atunci eșecul așteaptă după colț.

Ca să nu zic că în România suntem campioni, în toată țara, la subraportare. Toată suflarea medicală a rămas de pe vremuri cu o mentalitate greșită, nu raportăm pentru că vom fi sancționați, fug pacienții de noi, ne face presa reclamă proastă”.

Pereții Spitalului Colțea păstrează scrisoarea de mulțumire a unei familii. Mărturia ar trebui scrisă în piatră, pentru generațiile care vor veni, spune cu emoție dr. Stamate.

„La UPU este un tablou mare cu scrisoarea mamei unuia din pacienții noștri care a scăpat cu bine, în care descrie ce a trăit atunci, ce a simțit și bucuria de a-și avea copilul acasă în urma efortului și prezenței noastre acolo, e impresionant.

Mărturia aia nu ar trebui scrisă și ținută într-un cadru de lemn, ar trebui scrisă în piatră, pentru că spitalul ăsta e cel mai vechi din România și merită o astfel de inscripție în piatră pentru generațiile care or să vină”, a spus la Punctul Roșu în Sănătate Dr. Marian Stamate, medic primar ORL și coordonatorul Spitalului Clinic Colțea în noaptea de la Colectiv.