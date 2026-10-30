Statele Unite aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot pentru Ucraina. Achiziția se ridică la 2,1 miliarde de dolari

Guvernul Ucrainei a solicitat achiziția a 500 de rachete PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).

„Vor fi incluse, de asemenea, următoarele elemente de echipament de apărare care nu sunt considerate majore: piese de schimb clasificate și neclasificate PAC-3 MSE, precum și alte elemente conexe de logistică și sprijin pentru program.”, transmite Departamentul de Stat al SUA.

Această vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă și securitate națională ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unei țări partenere, care reprezintă o forță de stabilitate politică și economică în Europa, notează comunicatul americanilor.

Achiziția, plătită prin donații din programul JUMPSTART

Ucraina va plăti această achiziție din donații din partea Canadei, Germaniei și Norvegiei, prin programul JUMPSTART, precum și din fonduri naționale, finanțate prin Împrumutul Uniunii Europene pentru sprijinul Ucrainei. În această vânzare nu sunt implicate fonduri americane, anunță Departamentul de Stat.

„Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Ucrainei de a face față amenințărilor actuale și viitoare prin consolidarea capacităților sale integrate de apărare antiaeriană și antirachetă.”, spune Departamentul de Stat american.

Washingtonul mai transmite că Ucraina nu va avea dificultăți în integrarea acestor echipamente și servicii în forțele sale armate.

Contractorul principal va fi Lockheed Martin, cu sediul în Bethesda, Maryland. „În prezent, Guvernul SUA nu are cunoștință de niciun acord de compensație propus în legătură cu această posibilă vânzare. Orice acord de compensație va fi definit în negocierile dintre cumpărător și contractor.”

„Nu va exista niciun impact negativ asupra pregătirii de apărare a Statelor Unite ca urmare a acestei vânzări propuse.”, încheie comunicatul.

Întârzierea livrărilor, motivul tensiunilor dintre Kiev și Washington

Întârzierile în livrările de rachete au agravat tensiunile dintre Ucraina și SUA, după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord cu Rusia privind motorina și l-a criticat pe președintele Volodimir Zelenski pentru refuzul Ucrainei de a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești, potrivit Reuters.

Liderul de la Kiev a declarat la începutul acestei săptămâni că Ucraina așteaptă de aproape o lună ca SUA să aprobe livrările esențiale de rachete, în contextul în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și civile.

Președintele ucrainean a solicitat în repetate rânduri Statelor Unite, care furnizează rachete achiziționate de aliații NATO în cadrul unui program cunoscut sub numele de PURL, să accelereze livrările înainte de venirea iernii.

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