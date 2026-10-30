Angela Merkel susține că Germania ar trebui să aibă pentru prima dată o femeie președinte

„Sunt 77 de ani de istorie a Republicii Federale Germania şi nu a existat niciodată o femeie în funcţia de preşedinte al ţării”, a spus Merkel în emisiunea Bestbesetzung.

Fosta șefă a guvernului german a lansat apoi o întrebare: „dacă nu ar fi timpul acum” ca o femeie să preia această funcție.

Mai mult decât atât, Merkel a sugerat că există deja candidate care ar putea ocupa postul, dar a evitat să indice nume.

„Ştiu oameni care sunt deja născuţi, sunt femei şi ar putea să facă asta”, a declarat ea.

Frank-Walter Steinmeier își încheie al doilea mandat în martie

Discuția despre succesorul lui Steinmeier vine chiar încheierii celui de-al doilea mandat de cinci ani al președintelui german, în martie anul viitor.

Noul șef al statului va fi ales pe 30 ianuarie de Convenția Federală, un organism constituțional temporar, convocat special pentru desemnarea președintelui.

În ultimele luni, Markus Söder, liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), partidul bavarez aliat cu Uniunea Creștin-Democrată (CDU), a susținut-o public pe Ilse Aigner pentru această funcție. Aigner este președinta parlamentului landului Bavaria.

Patru femei sunt menționate printre posibilele succesoare

Pe lângă Ilse Aigner, în discuțiile despre viitorul președinte al Germaniei au mai apărut numele Juliei Klöckner, președinta parlamentului federal, al lui Karin Prien, ministrul educației, și al fostei lidere a CDU Annegret Kramp-Karrenbauer.

Merkel nu a indicat pe cine ar prefera dintre aceste nume și nici nu a nominalizat o posibilă candidată, dar mesajul său a fost că Germania ar trebui să ia în calcul alegerea unei femei, după mai bine de șapte decenii de ani în care funcția de președinte federal a fost ocupată numai de bărbați.