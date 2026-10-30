Scutiri de taxe timp de 3-5 ani pentru comunele care se comasează voluntar. Ce facilități pregătește Guvernul pentru primării

Procesul ar urma să înceapă prin comasări voluntare, iar din martie anul viitor măsura ar deveni obligatorie. Deocamdată, criteriile după care va fi aplicată această a doua etapă nu au fost anunțate.

Guvernul ia în calcul să acopere taxele locale timp de până la cinci ani

Pentru a convinge comunitățile să accepte comasarea, Ministerul Dezvoltării propune un mecanism prin care statul să preia temporar plata unor taxe și impozite locale, inclusiv a celor pe clădiri, și să acorde prioritate la finanțări localităților care aleg să se unească. Alexandru Stoica a vorbit despre crearea unui fond din care ministerul să acopere aceste obligații timp de trei până la cinci ani, perioadă în care locuitorii ar beneficia și de investiții și servicii publice mai bune.

„Trebuie să venim cu anumite facilități la scutiri de taxe, impozite pe clădiri și, bineînțeles, și cu partea de investiții, să creăm anumite legături și ei să beneficieze de anumite servicii publice mult mai bune în localitatea respectivă. (…) să creăm un fond în care noi (ministerul n.red) să acoperim o perioadă de 3-5 ani, să acoperim aceste taxe ale dumnealor”, a declarat ministrul, la Digi24.ro.

Angajații primăriilor desființate ar putea fi preluați de administrația comunei mai mari

Comasarea ridică și problema angajaților din primăriile care nu ar mai funcționa separat, iar ministrul spune că o parte dintre aceștia ar urma să fie preluați de administrația localității cu care se face unirea.

O comună mai mare ar putea avea nevoie de personal suplimentar, în funcție de numărul de locuitori și de grila de angajare, astfel încât salariații din primăria desființată să fie integrați în noua structură.

„Automat, devenind și localitatea mai mare, poate să-și absoarbă din numărul de angajați, să treacă de un anumit prag. De exemplu, dacă trebuie să aibă pe grilă acum 14 angajați, după comasare este posibil să mai ia încă 4, 5 sau 6 angajați care trec în localitatea vecină”, a explicat Alexandru Stoica.

Ministrul nu a spus explicit dacă vor exista și disponibilizări, comparând reorganizarea primăriilor cu unificarea unor direcții din minister, unde, după reunirea structurilor, se analizează ce angajați rămân și unde pot fi repartizați ceilalți, inclusiv în funcție de apropierea pensionării sau de posibilitatea mutării pe alte posturi.

„E ca și cum noi, la minister, facem o reorganizare, unificăm mai multe direcții și vedem care angajați rămân. Câți sunt în pragul pensiei sau se mută la alte direcții. Eu zic că se va face o echilibrare”, a declarat el.

Întrebat unde vor apărea economiile dacă nu se reduc posturile, Stoica a invocat plecările prin pensionare și oprirea angajărilor acolo unde există personal în plus, susținând că în următorii patru-cinci ani câteva zeci de mii de angajați ar urma să iasă din sistemul public.

„Din analizele pe care le avem și noi la minister, mulți oameni pleacă natural din sistem, adică la pensie. Important e dacă mai angajăm sau nu mai angajăm. E posibil să avem un surplus undeva și să avem un deficit în altă parte, atâta timp cât oamenii pleacă natural… Era o analiză că, în următorii 4-5 ani vor pleca undeva la câteva zeci de mii de oameni din sistemul public. Deci nu trebuie să spunem neapărat că gata, îi dăm afară. Și eu mizez că și în aceste localități se va întâmpla la fel, natural vor ieși din sistem foarte mulți oameni”, a afirmat Alexandru Stoica.

Ministrul mizează pe primarii care nu vor mai candida

Un alt obstacol în calea comasărilor este opoziția primarilor care ar putea pierde funcția în urma unirii localităților, iar Alexandru Stoica spune că o parte dintre edilii comunelor mici sunt deja la vârsta pensionării și ar putea să nu mai candideze la următoarele alegeri.

Ministrul consideră că această schimbare naturală a conducerii locale ar putea face mai ușoară reorganizarea, fără ca fiecare primar să fie nevoit să renunțe la funcție în urma unei decizii politice.

„Avem și primari care sunt la pensie, care nu vor să mai candideze. Sunt diferite categorii, mai ales în localitățile mici, unde ponderea este puțin mai mare spre cei care sunt la pensie”, a declarat Stoica.

429 de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori sunt vizate până în 2028

Planul prezentat de ministrul Dezvoltării include comasarea a 429 de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori până în 2028, procesul urmând să înceapă cu unificări voluntare, pentru care comunitățile trebuie să organizeze referendumuri locale.

Dacă reorganizarea va deveni obligatorie din martie anul viitor, aceste referendumuri nu vor mai fi necesare, însă criteriile în funcție de care vor fi stabilite localitățile vizate nu au fost anunțate până acum.

După ce Ministerul Dezvoltării a comunicat începerea procesului de comasare voluntară, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că îi va cere premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului în Parlament pentru reforma administrativă, care ar urma să includă și comasarea obligatorie a unor comune.