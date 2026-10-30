Un cuplu din București s-a mutat în Bucovina și a salvat aproape 150 de animale. Acum cere ajutor pentru hrana lor: un mânz de 11 zile se numără printre locatari

Noam este fiul iepei Shiraz, salvată din ceea ce fondatorii numesc „Iadul de la Nuci”, din județul Ilfov. Cei doi au publicat imagini cu mânzul care începe să exploreze lumea din jurul său, dar se întoarce mereu lângă mama lui.

„Noam a fost conceput într-un iad atroce, la Nuci, județul Ilfov, lagărul în care zeci de căluți erau uciși, în mod deliberat, prin înfometare, prin neglijență, prin lipsă de îngrijire, și născut aici, în sanctuarul vieții, iubirii, îngrijirii și libertății!”, au scris Andreea și Nicușor pe pagina Spirit Animals Sanctuary.

Într-o altă postare, cei doi au povestit cum se comportă puiul în a 11-a zi de viață: „Bebe Noam explorează specia ciudată care are grijă de el și de mama sa. Vine, miroase, fuge. Vine, miroase, fuge la mami Shiraz”.

Fotografiile au atras atenția urmăritorilor, iar oamenii au început să doneze, să transmită mesaje de încurajare și să distribuie apelul.

De la cinci cai salvați la un sanctuar cu aproape 150 de animale

Povestea sanctuarului a început în noiembrie 2016, când Nicușor a salvat-o pe Joy, o mânză de câteva luni care urma să fie vândută la abator. Până la sfârșitul anului 2018, salvase deja cinci cai. Andreea și Nicușor s-au cunoscut în aceeași perioadă, iar la începutul lui 2019 au început să lucreze împreună și au creat pagina Spirit Animals Sanctuary.

La început, cei doi locuiau pe un teren închiriat din județul Argeș, într-o căsuță de numai opt metri pătrați, construită chiar de ei pentru a putea fi aproape de animale. Acolo au adus și 15 iezi salvați de la tăiere. Pentru că erau foarte mici, îi hrăneau cu biberonul din două în două ore, inclusiv noaptea.

Andreea, originară din București, lucrase ca fotojurnalistă și fotografă freelance. A decis să-și folosească experiența pentru a documenta animalele salvate și pentru a le face cunoscute publicului.

„A fost munca și pasiunea mea și am decis, apoi, s-o dedic documentării acestor specii, promovării lor care lipsea. Așa că fotografiile postate pe pagină contribuie, cumva, la acest vis de-a le arăta și pe ele lumii, prin documentare foto”, a explicat ea într-un interviu acordat vineri, în exclusivitate pentru Antena3.ro.

Cei doi își doreau însă un teren propriu, unde animalele să nu mai depindă de un contract de închiriere. La finalul anului 2022, după ce Andreea și-a vândut cele două proprietăți din București, s-au mutat în Bucovina și au cumpărat terenul pe care îl căutau.

„Visul nostru cel mare era să avem un teren al nostru, al animăluțelor, să fie proprietatea lor, să nu ne mai fie teamă că putem fi dați afară de un proprietar care nu iubea animăluțele, un teren uriaș pentru ele, pentru libertatea lor în natură. Atunci, am putut să ni-l îndeplinim”, a povestit Andreea.

Astăzi, Spirit Animals Sanctuary se întinde pe 23 de hectare și găzduiește aproape 150 de animale din nouă specii: cai, vaci, bivoli, măgari, capre, oi, porci, câini și pisici. Printre ele se află și văcuța Rosa, salvată de la abator în urmă cu doi ani, deși avea o fractură gravă de tibie, cu eschile. Andreea spune că medicul Cristian Crecan, de la Clinica de Ecvine din Cluj, a acceptat să facă operația dificilă care i-a salvat piciorul și viața.

„Operația ei a fost, practic, un fel de minune, pentru că niciun medic nu se băga și nu-l prea interesa. Atunci am intrat în contact cu doctorul Cristian Crecan, de la Clinica de Ecvine din Cluj și el a făcut operația îngrozitor de grea, i-a salvat piciorușul și, astfel, și viața”, a relatat Andreea pentru Antena3.ro.

Cei doi spun că vor ca sanctuarul să fie și un loc în care oamenii să înțeleagă că animalele au dreptul la viață, libertate și respect. Sunt vegani de mulți ani, iar fotografiile și filmările publicate pe pagina centrului urmăresc să le arate oamenilor personalitatea animalelor, dincolo de rolul pe care societatea îl atribuie de obicei speciilor considerate animale de fermă sau de consum.

E nevoie de 51.000 de lei pe lună, numai pentru fânul animalelor

Aproape 100 dintre animalele sanctuarului sunt erbivore și au nevoie de fân. Printre ele se numără 24 de cai și 31 de vaci. Potrivit datelor oferite de Andreea, consumul depășește 2.550 de baloți pe lună, iar costul trece de 51.000 de lei. Numai fânul ajunge să coste peste 1.600 de lei pe zi. Dacă sunt incluse toate cheltuielile pentru animale și întreținerea sanctuarului, costurile zilnice depășesc 2.000 de lei.

Pentru a acoperi mai ușor această cheltuială, Andreea și Nicușor au creat un sistem de donații recurente. Oamenii pot susține unul sau mai mulți baloți, fiecare în valoare de 20 de lei pe lună. Abonamentul se face cu un card bancar, inclusiv Revolut, și o adresă de e-mail, iar suma aleasă este retrasă automat în fiecare lună, iar cei care se înscriu primesc și o fotografie la adresa de e-mail furnizată.

Într-un bilanț prezentat pentru Antena3.ro, Andreea a spus că 306 persoane susțineau deja sanctuarul prin abonamente, cu o contribuție totală de 15.440 de lei pe lună. Pentru acoperirea întregului necesar de fân mai erau necesari 35.560 de lei lunar.

Într-un mesaj publicat ulterior pe pagina sanctuarului, cei doi au prezentat o altă situație: 264 de persoane contribuiseră cu 14.240 de lei lunar. Ei spuneau că le mai lipseau 2.760 de lei pentru a ajunge la 17.000 de lei, adică o treime din costul lunar al fânului. În același apel, au anunțat că aveau nevoie urgentă de încă 1.800 de lei pentru o factură la fân și paie.

Fondatorii spun că donațiile recurente i-ar ajuta să cumpere hrana din timp, fără să fie nevoiți să lanseze apeluri urgente de fiecare dată când trebuie achitată o factură. Ei publică pe paginile sanctuarului facturile pentru fân și plățile făcute din banii strânși.

„Sanctuarul nu este grajd, nu este fermă”: fondatorii spun că au ajuns la epuizare

Îngrijirea celor aproape 150 de animale presupune muncă permanentă. Andreea și Nicușor spun că au construit mii de metri de gard dublu, din plasă și gard electric, iar în fiecare noapte verifică terenul de 23 de hectare, împrejmuirea și animalele. Ei afirmă că nu au pierdut nicio căpriță sau oiță în urma atacurilor urșilor.

În mesajul publicat pe pagina sanctuarului, cei doi au vorbit și despre oboseala acumulată după ani în care nu au avut zile libere, concedii sau vacanțe. Au amintit de Lakota, un cal salvat la vârsta de trei luni, care, spun ei, ar fi ajuns la abator dacă Nicușor nu ar fi intervenit.

De obicei, Andreea și Nicușor publică fotografii și filmări cu animalele, fără să vorbească despre propriile dificultăți. De această dată, au explicat că aveau nevoie urgentă de bani pentru fân și paie, astfel încât să le poată asigura animalelor hrana și așternutul curat și uscat.

„Sanctuarul nu este grajd, nu este fermă, nu putem spune «Lasă că merge și așa, o zi nu contează». Sanctuarul este fundamentat pe respect și prețuire pentru corpușoarele lor frumoase, pentru viețile lor miraculoase. Pentru că știm din ce spații mizerabile le-am salvat pe multe dintre ele. Și cât de moarte de foame erau atâtea dintre ele”, au transmis cei doi.

Fondatorii au cerut ajutor și celor care nu pot dona, rugându-i să distribuie mesajele sanctuarului. În postarea lor, au spus că pagina avea aproape 38.000 de urmăritori, dar că numărul celor care contribuiau lunar era mult mai mic. Au dat exemplul unei zile în care primiseră doar două abonări, în valoare totală de 40 de lei, în timp ce animalele consumau peste 80 de baloți de fân pe zi, în valoare de peste 1.600 de lei.

Cum pot fi ajutate animalele de la Spirit Animals Sanctuary

Cei care vor să contribuie lunar la hrana animalelor pot susține unul sau mai mulți baloți de fân, la prețul de 20 de lei fiecare. Abonamentul se face prin pagina de donații recurente, cu un card bancar, inclusiv Revolut, și o adresă de e-mail.

Pentru cei care preferă să doneze o singură dată, sanctuarul pune la dispoziție și un formular de donație online. Se poate contribui și prin PayPal, la adresa alexandrunicusorpopa@gmail.com.

Asociația Lui Amos poate primi donații în următoarele conturi:

Cont în lei: RO66BTRLRONCRT0CT0807501

Cont în euro: RO13BTRLEURCRT0CT0807501

Andreea și Nicușor spun că fiecare donație recurentă îi ajută să asigure o parte din hrana animalelor înainte ca fânul să se termine. Cei care nu pot contribui financiar pot distribui apelul, pentru ca acesta să ajungă la mai mulți oameni.