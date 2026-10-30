„Puțin trafic de influență pentru PSD”. Diana Buzoianu îl acuză pe Doru Cazan că l-a numit din nou pe Daniel Naicu la Apele Jiu

Într-o postare publicată vineri, 30 octombrie, Diana Buzoianu l-a acuzat pe Doru Cazan că l-a numit din nou director al Apelor Jiu pe Daniel Naicu, consilier județean PSD. Fostul ministru a amintit că Naicu nu mai avea mandat și că, în urma unui control al Ministerului Mediului, ar fi fost găsit responsabil pentru un prejudiciu de 10 milioane de lei.

Buzoianu a criticat decizia lui Cazan la doar câteva zile după ce acesta revenise la conducerea Apelor Române. Cazan fusese în concediu medical timp de patru luni, iar revenirea sa a fost posibilă după ce noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, a anulat ordinul prin care fusese demis. Diana Buzoianu l-a ironizat, spunând că s-a „însănătoșit miraculos”.

Buzoianu susține că Daniel Naicu a fost găsit vinovat pentru un prejudiciu de 10 milioane de lei

Potrivit Dianei Buzoianu, Daniel Naicu, consilier județean PSD și fost director al Administrației Bazinale Jiu, a fost găsit vinovat de Corpul de control al Ministerului Mediului pentru un prejudiciu de 10 milioane de lei. Fostul ministru explică acuzația prin faptul că instituția nu ar fi măsurat, timp de doi ani, un teren pe care executase lucrări.

Buzoianu susține că mandatul lui Naicu a expirat cu câteva zile înainte de decizia atribuită lui Doru Cazan și că acesta nu fusese prelungit. În postarea sa, fostul ministru a scris:

„Domnul Cazan a dat astăzi rapid decizia ca de mâine să fie renumit în funcție Directorul de la Administrația Bazinală Jiu, Daniel Naicu. Daniel Naicu e consilier județean PSD. Ca să recapitulăm puțin: Domnul Daniel Naicu a fost găsit vinovat, acum câteva săptămâni, de corpul de control al Ministerului Mediului pentru prejudicii de 10 milioane de lei. Pe scurt, nu a fost în stare în 2 ani de zile să măsoare un teren pe care Administrația Bazinală Jiu a făcut lucrări. Acum câteva zile, domnului Daniel Naicu i-a expirat mandatul. Nu i-a mai fost prelungit.”

Fostul ministru consideră că revenirea lui Naicu în funcție este legată de apartenența sa politică și de întoarcerea lui Cazan la conducerea Apelor Române. Ea a criticat decizia și a făcut referire la relația politică dintre cei implicați.

Doru Cazan a revenit la Apele Române după patru luni de concediu medical

Doru Cazan fusese îndepărtat din funcție de Diana Buzoianu în urma scandalului balastierelor ilegale din județul Olt. La momentul respectiv, fostul ministru a vorbit despre două exploatări ilegale, întinse pe aproximativ 100 de hectare, și despre un prejudiciu estimat la 20 de milioane de lei.

Buzoianu l-a acuzat atunci pe Cazan că nu a luat măsuri împotriva conducerii Administrației Bazinale Olt, deși una dintre balastiere nu fusese verificată, iar neregulile ar fi fost vizibile. Potrivit relatării sale, în loc să sancționeze conducerea instituției, Cazan i-ar fi reînnoit mandatul directorului de la Olt.

Fostul ministru a povestit că l-a chemat pe Cazan pentru a discuta situația, iar acesta i-ar fi spus că își va da demisia „cu onoare”.

În dimineața următoare, însă, directorul ar fi intrat în concediu medical, care a durat patru luni.

Buzoianu a mai afirmat că a cerut verificări din partea Casei de Sănătate și a Colegiului Medicilor. Potrivit acesteia, cele două instituții nu au identificat nereguli și au transmis că documentele pentru concediul medical erau în regulă. Fostul ministru a susținut și că diagnosticele lui Cazan se schimbau aproximativ o dată la două săptămâni.

Natalia Intotero a revocat ordinul prin care Cazan fusese demis

După preluarea mandatului de ministru al Mediului, Natalia Intotero a revocat ordinul prin care Diana Buzoianu îl îndepărtase pe Doru Cazan din funcție. Cazan a revenit într-o poziție de conducere la Apele Române la cinci zile după instalarea noii ministre.

În postarea de vineri, Buzoianu a pus revenirea lui Cazan în legătură cu decizia privind Daniel Naicu și a criticat numirile pe care le atribuie acestuia: