Cum poți plăti amenzile cu o fotografie în Ghișeul.ro. Ce alte servicii oferă noul asistent AI GIA

Potrivit Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), utilizatorul poate verifica informațiile și confirma tranzacția în mai puțin de 30 de secunde.

GIA este disponibil permanent în aplicația mobilă Ghișeul.ro, pentru telefoanele cu Android și iOS, și poate răspunde printr-o conversație în limbaj natural la întrebări despre plăți și servicii publice.

GIA extrage din fotografia amenzii suma, instituția emitentă și codul de plată

Dacă ai de achitat o amendă, funcția de recunoaștere a datelor din fotografie este una dintre cele mai concrete noutăți. În loc să introduci manual toate informațiile de pe procesul-verbal, poți fotografia documentul, iar GIA identifică suma de plată, instituția care a emis amenda și codul necesar tranzacției. După ce verifică datele extrase, acesta confirmă plata, operațiune despre care ADR spune că poate fi încheiată în mai puțin de 30 de secunde.

Funcția folosește tehnologia OCR, care permite recunoașterea și extragerea automată a informațiilor din documente. GIA combină această tehnologie cu inteligența artificială generativă și cu un sistem de conversație automată, astfel încât utilizatorii să poată cere informații și să acceseze servicii fără să caute singuri prin mai multe secțiuni ale platformei.

În plus, asistentul nu se limitează la plata amenzilor, astfel că, prin intermediul său, utilizatorii autentificați pot achita impozite, taxe, datorii către ANAF și rovinieta, pot descărca certificatul de cazier judiciar și pot consulta istoricul plăților.

Prin urmare, aceeași aplicație reunește mai multe operațiuni administrative pe care oamenii le fac în mod obișnuit în momente diferite.

Informații despre pașaport și plăți, printr-o conversație în aplicație

GIA poate oferi și îndrumări pentru obținerea pașaportului, astfel că utilizatorii pot afla ce documente sunt necesare, care sunt pașii pentru programare și cum se achită taxa, informațiile fiind prezentate în aplicația Ghișeul.ro, fără să fie nevoie să acceseze site-uri externe pentru aceste detalii.

Asistentul poate formula răspunsuri personalizate folosind datele din profilul utilizatorului și informații publice relevante. În loc să caute separat procedura pentru fiecare serviciu, acesta poate adresa întrebări în limbaj natural, iar GIA îi oferă informațiile disponibile pentru situația respectivă.

Ce funcții noi ar putea primi GIA în 2026

ADR pregătește extinderea serviciului pe parcursul anului 2026, cu posibilitatea de a purta conversații cu GIA despre mai multe tipuri de plăți și servicii publice, dar și introducerea unui istoric al interacțiunilor cu asistentul, astfel încât utilizatorii să poată reveni la discuțiile anterioare.

O altă schimbare avută în vedere este accesul fără autentificare, printr-o secțiune dedicată persoanelor care nu au cont pe platformă. ADR mai are în plan extinderea secțiunii de întrebări frecvente, pentru ca utilizatorii să găsească mai ușor răspunsuri despre serviciile disponibile.

Deocamdată, GIA poate fi accesat în aplicația mobilă Ghișeul.ro, pe Android și iOS, iar unele funcții, precum plata amenzii pe baza unei fotografii, sunt prezentate de ADR ca modalități de reducere a timpului petrecut cu formalitățile administrative.

Recomandări concrete dacă vrei să folosești GIA: accesează aplicația mobilă Ghișeul.ro și folosește asistentul pentru serviciile disponibile. Dacă ai o amendă de achitat, poți utiliza funcția de fotografiere a documentului, apoi verifică datele extrase înainte de a confirma tranzacția. Pentru celelalte obligații, poți solicita informații despre impozite, datorii către ANAF, rovinietă sau cazier, iar pentru pașaport poți cere detalii despre documente, programare și plata taxei.