Amenzi de până la 25.000 de lei pentru șefii instituțiilor care cer în continuare dosarul cu șină. Proiectul a trecut de Senat

Funcționarii publici care continuă să le ceară cetățenilor și firmelor copii după documente emise de alte instituții ale statului ar putea primi amenzi de până la 5.000 de lei. În cazul șefilor instituțiilor publice, sancțiunile ar putea ajunge la 25.000 de lei, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat și care urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, forul decizional.

Inițiativa legislativă urmărește să impună respectarea regulilor care interzic practicile birocratice precum solicitarea unor documente pe care statul le deține deja, cererea de copii legalizate sau obligarea cetățenilor să depună dosare cu șină și alte materiale de papetărie, scrie Profit.ro.

Deși aceste obligații sunt prevăzute de legislație de mai mulți ani, în practică oamenii continuă să fie trimiși de la o instituție la alta pentru a obține acte pe care autoritățile ar trebui să le poată consulta prin propriile sisteme. Proiectul încearcă să corecteze această situație prin introducerea unor sancțiuni financiare clare pentru cei care nu respectă legea.

Ce amenzi riscă funcționarii și conducătorii instituțiilor

Proiectul prevede trei niveluri de sancțiuni, în funcție de persoana responsabilă și de obligația încălcată:

Între 1.000 și 5.000 de lei pentru funcționarii care solicită copii de pe documente emise de alte instituții, cer dosare cu șină, refuză documente electronice sau solicită taxe nejustificate pentru materiale de papetărie.

Între 2.000 și 10.000 de lei pentru conducătorii instituțiilor care nu respectă anumite obligații administrative, precum publicarea online a formularelor și asigurarea unor metode alternative de plată.

Între 5.000 și 25.000 de lei pentru șefii instituțiilor care nu își îndeplinesc obligațiile strategice privind informatizarea și dezvoltarea serviciilor publice electronice.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor ar urma să fie realizate de personalul de control al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), atât din oficiu, cât și în urma sesizărilor persoanelor afectate. Proiectul prevede și publicarea unui formular electronic prin care cetățenii să poată reclama încălcările.

Ce se întâmplă cu legea

Proiectul a fost inițiat de PNL și a fost adoptat de Senat cu sprijinul parlamentarilor AUR, USR și al unor senatori neafiliați. Reprezentanții PSD și UDMR s-au abținut de la vot.

Inițiatorii susțin că interdicțiile existente nu au fost suficiente pentru eliminarea birocrației, deoarece încălcarea lor nu atrăgea sancțiuni contravenționale specifice. Legea din 2016 a introdus reguli privind eliminarea copiilor legalizate în administrația centrală, iar în 2023 obligațiile au fost extinse și la autoritățile locale.

Proiectul nu este încă în vigoare. După votul din Senat, acesta trebuie să ajungă la Camera Deputaților pentru votul final. Până la adoptarea și intrarea în vigoare a noilor prevederi, amenzile propuse nu pot fi aplicate în baza acestui proiect.