Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și președintele partidului Yashar, Gadi Eisenkot, s-au întâlnit duminică la sediul Ministerului Apărării (Kirya) din Tel Aviv, unde urmează să primească o informare de securitate. După această întâlnire urmează negocieri privind posibila formare a unui guvern de unitate națională, se arată într-un comunicat al partidului Yashar, citată de Times of Israel.

Formațiunea mai adaugă că o întâlnire simultană are loc între Yashar și partidul B’Yachad al lui Naftali Bennett.

Bennett, care a fost singurul lider de partid din blocul lui Eisenkot ce a insistat pentru un guvern de unitate cu Likud, nu este așteptat să participe la întâlnirea Yashar-Likud.

Această întâlnire are loc după ce Netanyahu a anunțat ieri că este dispus să ocupe al doilea funcția de premier într-un acord de rotație cu Eisenkot, determinându-l pe acesta din urmă să acorde partidului Likud un termen de 24 de ore pentru a ajunge la un acord de coaliție.

Potrivit presei ebraice însă, Netanyahu cere să rămână prim-ministru pentru o perioadă nedeterminată înainte ca acordul de rotație să intre în vigoare, pentru a gestiona un potențial incident de securitate care implică Iranul, o condiție pe care Eisenkot ar fi respins-o categoric.

Alegeri fără un câștigător clar

Alegerile parlamentare pentru cel de-al 26-lea Knesset din Israel au avut loc pe 27 octombrie 2026 și s-au încheiat cu un parlament fragmentat, în care niciun bloc politic nu a reușit să obțină majoritatea necesară de 61 de mandate din totalul de 120.

Astfel, blocul lui Netanyahu, format din partidul său, Likud, și alte patru partide, au obținut 53 de voturi, iar opoziția lui Eisenkot a obținut 48 de mandate.

De partea cealaltă, partidele arabe au obținut și ele 19 mandate.

Astfel, niciunul dintre blocuri nu poate forma singur un guvern majoritar.

Disensiuni între principalele două blocuri

Riscând să piardă puterea, Benjamin Netanyahu a anunțat pe 28 noiembrie că este dispus să îi cedeze lui Gadi Eisenkot primul mandat de prim-ministru într-un guvern de unitate națională prin rotație.

Eisenkot a acceptat să testeze seriozitatea propunerii și i-a dat partidului Likud un termen de 24 de ore pentru a ajunge la un acord.

În ciuda discuțiilor de duminică, presa israeliană relatează că Netanyahu cere să rămână prim-ministru pentru o perioadă nedeterminată înainte de activarea rotației, invocând gestionarea unui potențial incident de securitate legat de Iran, condiție pe care Eisenkot a respins-o categoric.

Gadi Eisenkot a semnat deja acorduri de coaliție cu Yisrael Beiteinu (Avigdor Lieberman) și Democrații (Yair Golan), ambii lideri respingând ferm ideea unei alianțe cu Netanyahu și catalogând oferta acestuia drept o capcană politică.

Principalele obstacole în calea unui acord între blocul lui Eisenkot și Likud vizează adoptarea unei legi privind recrutarea militară obligatorie pentru tinerii ultra-ortodocși.

De asemenea, un alt punct de divergență îl reprezintă înființarea unei comisii de stat de anchetă privind eșecurile din 7 octombrie 2023 și excluderea partidelor de extremă dreapta din viitorul executiv.

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