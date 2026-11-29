Înainte ca o vioară să plângă, să iubească ori să ridice în picioare o sală întreagă, cineva trebuie s-o ajute să aibă glas. Într-un atelier din Cluj-Napoca, printre așchii de lemn și miros de lac, lutierul Vasile Vădan construiește cu multă migală instrumente, dar mai ales povești. Iar cea mai frumoasă dintre ele este propria sa familie. Fiindcă în famila sa, muzica a devenit o moștenire transmisă din generație în generație.

Vasile Vădan, între artă, răbdare și precizie

Există meserii care dispar încet, înghițite de tehnologie și de graba lumii moderne. Iar apoi există oameni care se încăpățânează să le țină vii. Un astfel de om este Vasile Vădan, unul dintre lutierii pentru care fiecare vioară începe cu o bucată de lemn și se termină cu o emoție.

În atelierul său, timpul curge altfel. Aici nu există producție în serie și nici scurtături. Aici nu e loc de „Las că merge și așa!”. Există doar multă răbdare, multă experiență și dorința de a atinge perfecțiunea, instrument după instrument. Și aici, la fel de multă!

„Încă îmi amintesc cu emoție prima vioară pe care am construit-o. A fost un model Stradivarius, iar în prezent se află în posesia unui violonist din Cluj. Pentru mine, această primă vioară reprezintă un moment important în cariera mea de lutier, fiind începutul unui drum profesional pe care l-am urmat cu multă pasiune și dăruire”, povestește acesta într-un interviu pentru Cotidianul.ro.

Anii au trecut, dar emoția nu. Fiecare instrument nou poartă aceeași responsabilitate: aceea de a deveni vocea unui muzician.

O meserie în care diferența se măsoară în fracțiuni de milimetru

O vioară construită de Vasile Vădan nu apare peste noapte. Aproximativ o lună de muncă stă ascunsă în spatele eleganței unui instrument pe care publicul îl vede doar pe scenă.

„Este un proces care necesită multă răbdare, atenție și precizie. Una dintre cele mai dificile etape este obținerea grosimilor potrivite ale plăcilor din față și din spate ale instrumentului. Aceste dimensiuni sunt esențiale pentru rezonanța, timbrul și calitatea sunetului viorii”, explică lutierul.

Pentru cei mai mulți dintre noi, lemnul este doar lemn. Il folosim la mobile sau la foc. Pentru un lutier, lemnul e diferit. Fiecare fibră poate schimba destinul unui instrument.

Poate de aceea viorile realizate la Cluj au ajuns să fie apreciate inclusiv în Italia, țara lui Stradivari. Participările sale la Concursul Trienal Internațional de Lutierie „Antonio Stradivari” de la Cremona au reprezentat o recunoaștere importantă a muncii sale.

„Secretul constă în pasiunea pentru această meserie, în experiență, răbdare și dorința permanentă de perfecționare. Fiecare vioară este lucrată cu multă atenție”, spune el.

Când lemnul începe să cânte

Oricât de frumoasă ar fi o vioară, ea nu poate fi numită instrument până când nu ajunge în mâinile unui artist. Iar pentru lutier, aceea este clipa în care munca își găsește sensul.

„Construirea unei viori este o muncă migăloasă, în care investesc timp, pricepere și suflet. Însă cea mai mare bucurie este să aud instrumentul cântând și să știu că munca mea contribuie la frumusețea muzicii. Atunci simt că toate eforturile au meritat”, mărturisește Vasile Vădan. În fond, un lutier nu creează doar un obiect. El construiește puntea dintre tăcere și muzică.

Povestea continuă acasă

Dar adevărata emoție apare atunci când ușa atelierului se închide. Și când făurirea de viori continua cu muzica. Pentru că în familia Vădan, realizarea de instrumente nu este doar o profesie sau un hobby. Este o limbă comună.

Fratele său, Nicolae Vădan, a fost cel care l-a îndrumat la începuturile meseriei. „Nicolae a avut un rol important în începuturile mele ca lutier. El a fost cel care m-a îndrumat și mi-a împărtășit primele cunoștințe despre această meserie, eu fiind ucenicul lui. De la el am învățat multe dintre tainele construirii instrumentelor și am făcut primii pași în acest domeniu. Îi sunt recunoscător pentru îndrumarea și experiența pe care mi le-a transmis. Respectul pentru această meserie și pasiunea pentru muzică sunt valori pe care le împărtășim și astăzi”.

Moștenirea familiei Vădan

Familia Vădan pare să fie o adevărată dinastie a muzicii și a lutieriei. „Am patru copii: Milena, Sara, Jessica și Liam, iar muzica ocupă un loc important în viața familiei noastre. Cea mai mare, Milena Luisa, este studentă în anul IV la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la specializarea vioară. Are deja o experiență artistică bogată, participând la numeroase proiecte muzicale, concerte, turnee internaționale și colaborări artistice. Este membră a Cluj Tango Orchestra și membru fondator al cvartetului Appassionato Quartet.

Următoarea este Sara Maria, elevă în clasa a XII-a la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca. Este o tânără violonistă cu un parcurs artistic deosebit, având numeroase apariții în concerte simfonice și camerale, atât în calitate de solistă, cât și în cadrul unor ansambluri orchestrale. De-a lungul anilor, a participat la numeroase concursuri naționale și internaționale. Este membră a Orchestrei Regale de Tineret a Filarmonicii de Stat Transilvania și concertmaestră a Orchestrei Simfonice a Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”. A fost bursieră SoNoRo Interferențe în 2025 și este bursieră în cadrul Romanian Symphony Orchestra. Printre experiențele sale artistice se numără participarea la concertul YMTE Symphony Orchestra de la Konzerthaus Berlin, în 2025, iar în perioada următoare urmează să plece într-un turneu în China alături de Romanian Symphony Orchestra.

Jessica este în clasa a VI-a la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca și studiază vioara. Deși este încă la început de drum, a obținut deja rezultate frumoase la concursuri naționale. A avut și o apariție în calitate de solistă, interpretând Concertul pentru vioară și orchestră în la minor de Johann Sebastian Bach, alături de orchestră, sub bagheta dirijorului Grigore Ciobanu.

Cel mai mic dintre copii, Liam, este în clasa a II-a și studiază violoncelul, tot la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”. Și el a avut deja câteva apariții muzicale, făcând primii pași pe drumul artistic”, își descrie mândru Vasile Vădan familia sa de muzicieni.

„Un lucru deosebit pentru mine este că fetele cântă la viori construite chiar de mine, în atelierul meu. Astfel, munca mea de lutier se întâlnește cu pasiunea lor pentru muzică”, spune cu mândrie tatăl.

În fiecare concert al lor există ceva din mâinile sale. În fiecare acord răsună, discret, și orele petrecute în atelier.

Femeia din spatele acestei povești

Totuși, atunci când vorbește despre realizările familiei sale, lutierul nu vorbește despre el însuși. Vorbește despre soția sa. Adică omul care a fost acolo înaintea premiilor, a concertelor și a recunoașterii.

„Nu aș putea vorbi despre familia mea și despre toate aceste realizări fără să o menționez pe soția mea, Delia Vădan. Ea m-a susținut necondiționat de-a lungul întregului meu parcurs profesional și a fost mereu alături de copii, încurajându-i și sprijinindu-i în dezvoltarea lor artistică”, mărturisește el.

„Fără răbdarea, înțelegerea și susținerea ei, nu aș fi reușit să realizez atât de multe lucruri, nici în meseria mea de lutier, nici în ceea ce privește educația și parcursul muzical al copiilor. Consider că toate aceste reușite sunt și meritul ei.”

Poate că aceasta este, de fapt, cea mai frumoasă lecție a familiei Vădan. În timp ce el modelează lemnul și îi dă glas, ea a făurit cadrul în care talentul copiilor a putut să crească.

Iar astăzi, când una dintre fiice urcă pe scenă cu o vioară construită de tatăl ei, în acel instrument nu se regăsesc doar măiestria unui lutier și talentul unui muzician. Se regăsesc anii de muncă, sacrificiile, sprijinul unei mame și dragostea unei familii întregi pentru muzică.

Într-o lume care se grăbește să producă totul mai repede, familia Vădan ne amintește că lucrurile cu adevărat valoroase au nevoie de timp.

„Mi-ar face mare plăcere ca tradiția familiei să continue. Totuși, cred că fiecare copil trebuie să își aleagă propriul drum. Dacă una dintre fiicele mele va simți aceeași pasiune pentru lutierie și va dori să ducă mai departe această muncă, voi fi bucuros să îi transmit tot ceea ce am învățat de-a lungul anilor. Cel mai important este ca această meserie să fie făcută din pasiune și convingere.”