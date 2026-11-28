Anunțul oficial al Amazon a fost publicat pe site-ul companiei, în secțiunea About Amazon UK, unde Matt Nuffort, directorul Amazon Autos International, a explicat că obiectivul este ca achiziția unei mașini să devină mai simplă și mai transparentă, asemenea cumpărăturilor obișnuite de pe platformă.

„Achiziționarea unui automobil este una dintre cele mai importante cumpărături pe care le fac oamenii și considerăm că aceasta ar trebui să fie la fel de simplă și transparentă precum cumpărarea oricărui alt produs de pe Amazon”, a declarat acesta.

Ce vei putea face pe Amazon când cauți o mașină: prețuri, rezervare și evaluarea automobilului vechi

Noua platformă va permite clienților să consulte oferta de automobile disponibile, să caute în funcție de marcă, model, versiune și culoare și să vadă prețurile afișate înainte de a lua o decizie.

Practic, aceștia în loc să înceapă procesul prin vizite la mai multe reprezentanțe, vor putea să compare online variantele disponibile și să își formeze o imagine mai clară asupra costului.

Un alt instrument util va fi evaluarea estimativă a mașinii pe care clientul intenționează să o dea la schimb. Valoarea calculată va putea fi luată în considerare la achiziția noului automobil, însă va rămâne o estimare, nu o ofertă finală garantată pentru vehiculul vechi.

Platforma va include și opțiuni de finanțare, astfel încât cumpărătorii să poată analiza variantele de plată și costurile lunare înainte de a merge la dealer. Potrivit prezentării oficiale Amazon, în Marea Britanie vor fi disponibile inclusiv formulele PCP (Personal Contract Purchase) și HP (Hire Purchase), două modalități de finanțare utilizate pe piața auto britanică.

După alegerea mașinii, clientul va putea să o rezerve pe Amazon.co.uk și să ia legătura cu reprezentanța care o comercializează. Aici se va încheia însă achiziția propriu-zisă, cu documentele necesare și formalitățile finale.

Așadar, cumpărătorul va putea face online o parte importantă din documentarea și pregătirea achiziției, dar nu va putea finaliza întreaga tranzacție fără să ajungă la dealer. Amazon nu va înlocui reprezentanțele auto, ci va pune la dispoziție o platformă prin care clienții pot găsi și rezerva mașini oferite de partenerii săi.

Hyundai și Vertu Motors, primii parteneri ai Amazon Autos în Marea Britanie

Hyundai va fi primul producător auto anunțat ca partener pentru lansarea din Marea Britanie, cu o ofertă care va cuprinde automobile noi și second-hand aprobate, electrice, hibride și pe benzină. Printre modelele menționate de companie se numără IONIQ 3, IONIQ 5, KONA și i20, ceea ce înseamnă că utilizatorii vor putea căuta pe platformă atât mașini electrice, cât și modele cu motorizări convenționale sau hibride.

Oferta va include și automobile rulate comercializate de grupul britanic de dealeri Vertu Motors. Amazon a anunțat că va comunica în lunile următoare și alte parteneriate cu producători și distribuitori auto, astfel încât lista mărcilor și a mașinilor disponibile la lansare ar putea fi extinsă.

Un detaliu important pentru cumpărători este că prețurile vor fi stabilite în continuare de dealeri, nu de Amazon, platforma urmând doar să afișeze ofertele acestora și să faciliteze contactul cu reprezentanțele, dar nu va impune un preț unic pentru fiecare model. Prin urmare, prezența unei mașini pe Amazon nu înseamnă automat că aceasta va fi mai ieftină decât în showroom sau că toate reprezentanțele vor practica aceleași tarife.

De ce începe Amazon extinderea internațională în Marea Britanie și ce efecte ar putea avea pe piața europeană

Amazon Autos a fost lansat în Statele Unite în decembrie 2024, tot în parteneriat cu Hyundai, iar serviciul s-a extins între timp în peste 150 de orașe americane. Potrivit companiei, platforma colaborează acolo cu mii de dealeri și oferă automobile de la 35 de mărci.

Alegerea Marii Britanii pentru prima extindere în afara SUA marchează un pas important pentru Amazon, care încearcă să intre pe o piață în care cumpărarea unei mașini presupune, de regulă, mai multe etape decât o comandă obișnuită online. Compania spune că a adaptat serviciul la modul în care britanicii caută și cumpără automobile și că a lucrat împreună cu dealerii locali pentru a construi noua experiență.

Deocamdată, Amazon Autos va fi lansat doar în Marea Britanie, la începutul anului 2027, fără ca firma să anunțe când va ajunge și în alte țări europene.

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