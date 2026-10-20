Creștere puternică pentru Dacia în Germania. Spring și Sandero bat așteptările

Dacia Spring, 1.897 de înmatriculări și o creștere de 428% în septembrie

Dacia Spring a înregistrat 1.897 de înmatriculări în Germania în septembrie, cu 428% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut. Modelul electric s-a clasat pentru a doua lună consecutivă pe primul loc în segmentul A, care include cele mai mici autoturisme, indiferent de tipul de motorizare.

Dacia Spring continuă să atragă cumpărători în Germania, deși prima generație a modelului se apropie de final. Potrivit Profit.ro, prețul accesibil este unul dintre factorii care susțin cererea. Evoluția înmatriculărilor fusese semnalată anterior și în Profit Insider.

Un alt model cu rezultate în creștere a fost Dacia Sandero, care a ajuns la 2.108 autoturisme înmatriculate în septembrie, în urcare cu 8% față de anul precedent.

Dacia Bigster, în topul modelelor full-hybrid din Germania

Dacia Duster și Bigster au avut volume apropiate în Germania în septembrie, cu 1.143 și, respectiv, 1.014 autoturisme înmatriculate, deși ambele modele au înregistrat scăderi față de aceeași lună a anului trecut. Bigster are însă rezultate bune în segmentul full-hybrid, unde a ajuns la 7.128 de înmatriculări în primele nouă luni ale anului, dintre care 843 în septembrie, și o cotă de 6,6%, potrivit datelor citate de Profit.ro.

Modelul se află în primele trei poziții ale clasamentului, după Toyota Yaris și Toyota Aygo, și este cel mai înmatriculat SUV compact hibrid din Germania, cu un volum aproape dublu față de Hyundai Tucson Hybrid. În aceeași lună, Dacia Jogger a înregistrat 988 de înmatriculări, în scădere cu 2,6% față de septembrie anul trecut.

Dacia intră în Top 10 al mărcilor auto din Germania

Cu 7.168 de autoturisme înmatriculate în septembrie, în creștere cu 25,7% față de aceeași lună a anului trecut, Dacia a urcat în Top 10 al mărcilor auto din Germania, unde a ajuns la o cotă de piață de 2,8%.

Performanța lunară a plasat marca înaintea Toyota și Hyundai, doi dintre concurenții săi de pe această piață.

Clasamentul primelor zece mărci este dominat de producători germani sau de grupuri auto germane, în timp ce Ford are sediul european în Germania.

Printre mărcile fără legături cu industria auto germană s-a numărat și Tesla, care deține o uzină la Berlin, potrivit informațiilor din textul citat.

De la începutul anului și până la finalul lunii septembrie, Dacia a înmatriculat 53.176 de autoturisme în Germania, cu 0,8% mai puține decât în perioada similară a anului trecut.

Astfel, creșterea puternică din septembrie nu a compensat complet diferența acumulată în primele nouă luni, însă volumul total s-a menținut aproape de nivelul din anul precedent, într-un context în care, potrivit datelor prezentate, și alte piețe auto importante din Europa au înregistrat scăderi.