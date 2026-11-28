Deputata AUR Laura Gherasim a transmis duminică pe pagina sa de Facebook că va depune săptămâna viitoare două sesizări penale la Parchetul General. Demersurile vizează, pe de o parte, anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024, iar pe de altă parte, declarațiile publice făcute de mai mulți jurnaliști, analiști și politicieni la adresa alegătorilor în perioada electorală 2024–2025.

„Una este să condamni acțiunile conducerii unui stat, inclusiv în contextul anulării alegerilor, și cu totul alta este să condamni un popor pentru acțiunile conducătorilor săi.”, se arată în postare.

Ce jurnaliști sunt vizați de plângerea penală

Laura Gherasim afirmă că a urmărit timp de mai multe luni intervențiile televizate și articolele de presă, enumerând o serie de declarații pe care le consideră pasibile de răspundere penală.

Printre exemplele menționate se regăsește o afirmație din martie 2025 atribuită lui Cristian Tudor Popescu, care i-ar fi numit pe votanții lui Călin Georgescu și George Simion „niște bestii naturale sub aparența de «bieți» români”.

De asemenea, este citat jurnalistul Radu Buzăianu, despre care se arată că, în ultima ediție din 2024 a emisiunii „Bună, România” de la B1 TV, ar fi vorbit despre analfabetismul funcțional al susținătorilor lui Călin Georgescu, încheind intervenția cu expresia „Fir-ați ai dracu’ de comuniști!”.

Mugur Ciuvică și Mihai Gâdea se adaugă și ei listei cu expresia „pleava societății”, alături de analistul Iulian Chifu, care a cerut „trimiterea unora în închisoare și supunerea altora unor procese de deradicalizare” cu referire la diferite categorii de susținători ai lui Călin Georgescu.

Și Valeriu Nicolae, realizatorul „Starea Impostorilor”, este vizat pentru videoclipul postat în 2025 pe YouTube, intitulat „George Simion de la Alianța pentru Unirea Rataților”, alături de jurnalistul Paul Palencsar și analistul Hari Bucur-Marcu.

„Doamnă procuror general, art. 369 din Codul penal există și pentru oamenii aceștia, din câte știu eu. Nu scrie nicăieri că un jurnalist are mai multe drepturi decât cetățeanul despre care vorbește la televizor.”, mai spune Gherasim.

Pentru instrumentarea cazului, autorul anunță că va solicita obținerea rapoartelor de monitorizare ale Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și a înregistrărilor emisiunilor, dar și cercetarea articolelor din presa scrisă și online publicate între 1 noiembrie 2024 și 31 mai 2025.

Deputata invocă Codul Penal și Constituția

Laura Gherasim invocă atât articolul 30 alineatul (7) din Constituția României, care interzice îndemnul la ură națională, cât și prevederile Codului penal privind incitarea la ură pe criteriul naționalității.

„De când răspunde un om pentru faptele altuia, doar pentru că s-a născut în aceeași țară cu acesta?”, adăugând că legea nu face excepție nici pentru cetățenii altor state.

În final, inițiatoarea demersului reclamă o posibilă diferență de tratament din partea organelor de anchetă, comparând situația cu rapiditatea cu care procurorii au acționat în dosarul lui George Simion.

„În cazul lui George Simion, procurorilor le-a trebuit o singură zi pentru a se sesiza din oficiu pentru instigare publică. Vreau să știu de cât timp va avea nevoie Parchetul General pentru a cerceta faptele pe care le voi aduce la cunoștința procurorilor.”, spune aceasta.

Ambele sesizări penale și documentele anexate vor fi făcute publice în ziua depunerii lor la Parchetul General.

George Simion, inculpat pentru instigare publică

Președintele AUR, George Simion, a devenit inculpat în dosarul penal deschis în urma declarațiilor făcute după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025.

Parchetul General a anunțat joi, 26 noiembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Acesta este vizat de ancheta organelor de justiție după ce a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei „ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central, „Cei care au comis lovitura de stat” (n.red. în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

Simion acuză un dosar politic

George Simion a mers la Parchetul General pentru a i se comunica faptul că a devenit inculpat în dosar. Acesta a fost întâmpinat de sute de susținători.

Liderul AUR a declarat că dosarul este unul inventat, iar motivul ar fi faptul că AUR nu a votat guvernul Veștea.

„Avem procese în care avem dreptul la apărare. Mulțumesc tuturor celor care au venit azi aici. Singurul motiv pentru care noi suntem aici este pentru că noi nu am vrut să facem pace cu sistemul.”, a declarat Simion.

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