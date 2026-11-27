Nicușor Dan a făcut o postare prin care aduce clarificări cu privire la declarația inițială despre interferența Rusiei în alegerile din 2024.

„Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles. Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească. Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal”, explică șeful statului.

„Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”

Nicușor Dan subliniază că Rusia intervine, la nivel informațional, de peste zece ani, inclusiv în România, prin intermediul războiului hibrid, iar alegerile au fost un exemplu de interferență.

„Am spus și azi și în nenumărate ocazii că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene.

Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență. Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat”, argumentează el.

Șeful statului conchide că nu trebuie confundat planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale, cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă.