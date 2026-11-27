Totodată, proiectul mai stipulează și că persoanele citate sunt obligate să se prezinte în fața comisiei.

Inițiativa prevede și pedepse pentru cei care refuză să se prezinte la audieri, să furnizeze informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția comisiilor documentele sau probe utile anchetei. Corneliu Negru a notat în proiect că refuzul de a coopera este considerat împiedicare a aflării adevărului și l-a încadrat la infracțiune.

Astfel, acesta propune o pedeapsă cu închisoarea de la o lună la șase luni sau o amendă penală cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. Totodată, proiectul mai prevede și pedeapsa complementară de interzicere a ocupării unei funții publice timp de trei ani de la data condamnării definitive pentru cei care refuză cooperarea cu comisia de anchetă.

Persoanele fizice și juridice, țintite și ele

Proiectul nu vizează, însă, doar demnitarii sau funcționarii publici. Mai exact, inițiativa legislativă prevede și că printre cei citați se poate numără orice persoană juridică și orice persoană „care nu are tangență cu instituțiile statului”.

„Persoana juridică sau persoana invitată poate răspunde și în scris comisiei de ancheta parlamentară, furnizând informațiile solicitate, sau poate transmite prim poștă documente sau celelalte mijloace de proba pe care le deține și care sunt utile comisiei de ancheta parlamentara sau comisiei permanente care desfășoară o anchetă parlamentară”, se arată în proiect.

Corneliu Negru propune pedepse și pentru ei, dacă nu se prezintă:

amenda de la 25.000 la 50.000 lei pentru persoanele juridice

cu amenda de la 5000 la 15.000 lei pentru persoanele fizice;

Amenzile ar urma să fie constatate printr-un proces verbal încheiat de comisiile de anchetă. Ulterior, procesul verbal va putea fi contestat în termen de 15 zile la Înalta Curte de Casație și Justiție. Plângerea va suspenda executarea amenzii.

„Parlamentul României nu are puterea de a acuza direct o persoană de «sfidarea Parlamentului»”

Corneliu Negru este secretarul Comisiei de constituționalitate din Senat și a fost, astfel, parte din comisia care a anchetat întâlnirea dintre Ilie Bolojan, fostul premier al României, și Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României. Acesta a criticat aspru faptul că Ilie Bolojan nu s-a prezentat la niciunul dintre termenele comisiei.

„Este inadmisibil cum se raportează Bolojan față de Senat, al cărui membru este. Și cum se raportează toți. Este o reacție pe care eu o consider nu nepotrivită. O reacție nici măcar greșită. Este o reacție ticăloasă, ca să fiu tranșant”, spunea Corneliu Negru la unul dintre termene.

De asemenea, în expunerea de motive a proiectului depus la Senat susține că, în România, comisiile parlamentare de anchetă „sunt adesea percepute ca fiind lipsite de o putere reală de coerciție sau de finalitate juridică”.

„Lipsa de putere și eficiență a acestor comisii este determinată de o serie de factori de natură legislativă și politică. Desi normele s-au mai înăsprit, refuzul unor persoane (atât din aparatul public cât și din afara aparatului public) de a se prezenta la audieri sau de a furniza documente este dificil de sancționat prompt și sever.

Spre deosebire de alte țări (cum ar fi Congresul SUA), Parlamentul României nu are puterea de a acuza direct o persoană de «sfidarea Parlamentului» și de aplicarea

unor sancțiuni financiare imediate sau de sesizare a organelor competente privind aplicarea unor sancțiuni administrative sau penale”, a precizat Corneliu Negru.