Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, 26 noiembrie 2026, în ședința de Guvern, un document care strică unele calcule politice ale PSD. Informarea oficială arată că datoria guvernamentală a României a urcat la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026. Depășirea pragului legal de 60% activează automat restricțiile dure din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a confirmat depunerea notei în ședința de Guvern. El a precizat că documentul analizează efectele depășirii acestui prag și măsurile necesare pentru sustenabilitatea finanțelor publice.

„Este un prag care a oscilat, a spus și domnul ministru de finanțe, au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât, iată că a revenit la 61,1%”, a declarat Dan Cărbunaru.

Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, datoria publică va rămâne peste nivelul de 60% din PIB pe toată perioada 2026–2031. În aceste condiții, Guvernul nu mai poate aproba măsuri care cresc cheltuielile totale de personal sau pe cele cu asistența socială. Salariile a peste un milion de bugetari, pensiile, alocațiile și alte indemnizații intră astfel sub spectrul înghețării pentru următorii cinci ani.

Nota de la Finanțe nu impune automat o înghețare explicită până în 2031, dar avertizează clar asupra consecințelor legale. Documentul subliniază necesitatea de a păstra efectele măsurilor de austeritate deja aplicate în 2025 și 2026.

PSD insistă pentru majorarea pensiilor cu 7,3% în 2027

Avertismentul ministrului Finanțelor lovește în agenda politică a social-democraților. Liderii PSD insistă ca pensiile să crească cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027, după doi ani consecutivi de înghețare.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a declarat că susține aplicarea formulei de indexare prevăzute de Legea nr. 360/2023. Potrivit actului normativ, valoarea punctului de referință crește anual cu rata inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Formula a fost însă suspendată în 2025 și 2026, când punctul de referință a rămas blocat la 81 de lei.

O majorare de 7,3% ar costa bugetul de stat aproximativ 9,6 miliarde de lei pe an. În acest scenariu, o pensie de 2.500 de lei ar urca la circa 2.683 de lei, iar una de 3.000 de lei ar ajunge la 3.219 lei. Procentul final urmează să fie negociat cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Pentru a acoperi o parte din sumă fără dereglarea deficitului, Florin Manole propune economii administrative.

Soluția prezentată public vizează mutarea plăților sociale de la Poșta Română pe carduri bancare. Ministrul susține că transferurile bancare sunt de zece ori mai ieftine decât distribuirea numerarului la domiciliu.

De la cine se taie?

Economiile ar urma să fie făcute la Ministerul Muncii, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Florin Manole a discutat deja cu reprezentanții băncilor, dar nu a prezentat o cifră concretă pentru banii economisiți. El a menționat și o a doua sursă de reducere a cheltuielilor, pe care nu a dezvăluit-o încă.

Ministrul Muncii a rezumat miza socială a PSD printr-o declarație metaforică. El a admis că nu va curge „lapte și miere”, dar a cerut protecție pentru categoriile vulnerabile. „Trebuie să nu curgă sânge”, a avertizat Florin Manole. Acesta a subliniat că pensionarii au suportat disproporționat costul ajustării.

Pentru a ocoli interdicția legală generată de datoria de peste 60%, Guvernul caută acum o derogare legislativă specială care să permită indexarea de la 1 ianuarie 2027.

Ministrul de care se împiedică social-democrații

În această ecuație, Alexandru Nazare a devenit ghimpele din coasta PSD și principalul obstacol intern în calea majorării cheltuielilor sociale. Liderii social-democrați sunt tot mai iritați de inițiativele sale și se plâng pe la colțuri că l-au scăpat de sub control și că „face ce vrea el”. Tensiunile au crescut puternic și după o postare recentă a lui Nazare pe Facebook, în care ministrul a enumerat măsurile de austeritate necesare pentru scăderea deficitului.

Poziția lui Alexandru Nazare are însă continuitate. El a condus Ministerul Finanțelor și în fostul Guvern Ilie Bolojan, unde a girat politica bugetară de austeritate. Pachetul fiscal adoptat în vara anului 2025 a produs un impact de 0,6% din PIB în acel an și de 3,45% din PIB pe parcursul a 12 luni.

Măsurile promovate și apărate de Nazare au inclus blocarea angajărilor la stat, înghețarea pensiilor și a salariilor bugetarilor, înjumătățirea voucherelor de vacanță și limitarea creșterilor salariale în companiile de stat cu pierderi. Pe partea de venituri, statul a urcat cota standard de TVA de la 19% la 21%, a introdus o cotă redusă de 11% din august 2025, a aplicat CASS pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei și a majorat unele accize.

Ce s-a întâmplat în 2026?

De la 1 ianuarie 2026 au urmat impozitul pe dividende de 16%, reducerea pragului pentru microîntreprinderi la 100.000 de euro, creșterea impozitelor pe proprietate cu 70%, noua taxare auto și taxa de 25 de lei pentru coletele extracomunitare sub 150 de euro.

Acest pachet a coborât deficitul bugetar de la 9,2% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025. Din acest motiv, Alexandru Nazare este perceput în afara țării drept garanția că România nu deraiază din nou de la disciplina fiscală. El este oficialul care a convins agențiile internaționale de rating să nu retrogradeze România în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor. Măsurile girate de el au fost salutate recent și de Comisia Europeană. Executivul comunitar a decis acum două zile să păstreze suspendată procedura de sancționare pe deficit excesiv, dar a avertizat Bucureștiul asupra riscului de a încălca regulile europene de cheltuieli.

Ce limitări impune Legea 69/2010 peste pragul de 60% din PIB

Informarea prezentată joi de Alexandru Nazare invocă articolul 13 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Actul normativ stabilește frâne automate pe măsură ce datoria publică urcă.

La depășirea pragului de 50% din PIB, Guvernul este obligat să prezinte și să aplice un program de reducere a datoriei. Acest program include măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public.

Când datoria depășește 55% din PIB, Executivul trebuie să inițieze și înghețarea cheltuielilor totale cu asistența socială din sistemul public. Odată trecut pragul de 60% din PIB, toate aceste restricții se aplică simultan, iar Guvernul trebuie să adopte un program urgent de reducere a datoriei.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea Ministerului Finanțelor.

Conform legii, măsurile imediat de corecție trebuie adoptate prin acte normative la nivel de lege cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea pragului. Actul normativ admite o singură excepție: situația unor circumstanțe extraordinare. Chiar și atunci, derogarea este permisă doar dacă nu pune în pericol sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.

Evoluția datoriei publice din 2020 până azi și locul României în UE

România se află în procedură de deficit excesiv din anul 2020. De atunci, deficitele bugetare ridicate, plata pensiilor, a salariilor și finanțarea investițiilor au impus împrumuturi constante.

Datoria publică a sărit de la circa 35% din PIB înainte de pandemie la aproximativ 47% din PIB în 2020. Între 2021 și 2023, indicatorul a oscilat în zona de 47%–49% din PIB. Explozia deficitului din 2024 a împins însă datoria la 54,8% din PIB, iar la finalul lui 2025 aceasta a ajuns la 59,3%, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Datele Eurostat consemnau un nivel de 59,4% din PIB la finalul trimestrului al doilea din 2026, înainte de saltul la 61,1% din august. Prognoza Ministerului Finanțelor indică o creștere continuă în anii următori: 62% la finalul lui 2026, 63,5% în 2027 și un vârf de 64,3% în 2028 și 2029. Datoria ar urma să scadă abia la 62,5% în 2030 și la 61,2% în 2031.

Anii 2025-2026

Planul bugetar-structural pe șapte ani, aprobat de Consiliul Uniunii Europene în ianuarie 2025, fixează plafoane stricte pentru creșterea cheltuielilor nete: 2,6% în 2026, 4,6% în 2027, 4,4% în 2028, 4,2% în 2029 și 4% în 2030. Pe această traiectorie, deficitul ar trebui să scadă la 6% în 2026, 5,2% în 2027, 4,2% în 2028, 3,2% în 2029, 3,4% în 2030 și 2,5% în 2031.

Raportat la restul statelor europene, România rămâne încă sub media Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat pentru trimestrul al doilea din 2026, media UE este de 82,9% din PIB, iar cea din Zona Euro ajunge la 88,8%.

Cele mai îndatorate state europene sunt Grecia (140,8%), Italia (139,9%), Franța (119,1%), Belgia (110,2%) și Spania (101,4%). La polul opus se află Estonia (26,1%), Danemarca (27,1%), Luxemburg (28,2%) și Bulgaria (28,7%). În Europa Centrală și de Est, România stă mai bine decât Ungaria (75,6%), Polonia (64,5%) și Slovacia (60,6%), dar mult mai slab decât Cehia (43,8%) și Bulgaria. Vulnerabilitatea României nu stă însă în nivelul absolut, ci în viteza cu care crește datoria și în cel mai mare deficit bugetar din UE.

Christian Năsulea, pentru Cotidianul: „Domnul Nazare este o piedică, dar ne menține pe linia de plutire”

Economistul Christian Năsulea a comentat pentru Cotidianul riscurile unei derogări de la Legea 69/2010. Întrebat cât de realistă este ocolirea legii pentru indexarea pensiilor cu 7,3%, el avertizează că o asemenea decizie nu rezolvă gaura din bugetul pe 2027.

„Suntem în țara tuturor posibilităților, deci nu aș exclude varianta în care să ignorăm din nou niște legi pe care le avem, care impun responsabilitate și prudență în ceea ce privește problemele fiscal-bugetare. Însă nu știu dacă ne ajută foarte tare să facem acest lucru de această dată, pentru că, bun, ignorăm faptul că avem niște reguli care sunt făcute până la urmă înspre binele nostru, care spun că, în momentul în care datoria publică este prea mare, nu ai voie să mai crești salarii în sectorul public, pensii, alocații și așa mai departe.

Însă, și dacă ignorăm acest lucru, nu se rezolvă sub nicio formă problema faptului că nu ne putem încadra în deficitul bugetar asumat pentru anul viitor dacă facem așa ceva. Deci, în momentul de față, pe analiza Comisiei, ne lipsesc 0,3% din PIB ca să ne încadrăm în ținta de deficit pe 2027, fără creșteri de pensii, salarii și așa mai departe. Deci nu văd care ar fi planul. Nu văd exact cum ar putea politicienii noștri să vină și să dea niște creșteri de pensii măcar, poate nu și de salarii, dar să nu împingă economia de pe marginea prăpastiei pe care se află făcând acest lucru”, a declarat Christian Năsulea pentru Cotidianul.

Propunerile lui Manole, desființate de Năsulea

Economistul desființează și propunerea ministrului Muncii, Florin Manole, de a finanța o parte din indexare prin mutarea pensiilor de la Poșta Română pe card.

„Nu este o propunere serioasă. Și, dincolo de cifre, nu este o propunere serioasă pentru că nu așa trebuie făcut. Adică întâi faci optimizările, reducerile de cheltuieli, faci economiile pe cale administrativă pe care consideri că le poți face și, după ce ai făcut economiile și le-ai măsurat și ai văzut cât ai economisit, te apuci să cheltui banii. Fix așa am ajuns în situația în care suntem: cheltuin, banii care ar trebui să vină, care ar trebui să fie disponibili de pe urma unor reforme, înainte să facem reformele respective și nefăcând până la urmă reformele care erau legate de sumele promise”, a explicat Năsulea.

Despre posibilitatea de remaniere a lui Nazare

Întrebat ce s-ar întâmpla pe piețele financiare dacă PSD ar forța remanierea lui Alexandru Nazare, economistul a descris dependența României de un singur om ca pe o vulnerabilitate majoră.

„În momentul de față, de fapt în continuare, suntem în situația — care e o situație teribilă pentru o țară — în care depindem de un om. Depindem de domnul Nazare, care a reușit să își creeze o reputație suficient de bună pe piețele financiare, cu creditorii externi, în așa fel încât aceștia îl întreabă pe domnul Nazare care e situația și se încred în opinia domnului Nazare, tocmai pentru că domnul Nazare pare să fie singurul obstacol în calea unor idei păguboase, falimentare, care vin dinspre alte zone ale politicii românești.

Deci nu ne văd bine în situația în care dispare această piedică în calea planurilor altor miniștri din Guvernul României. Pentru că, e foarte corect, domnul Nazare este o piedică pentru ceilalți miniștri, însă este de asemenea și ceea ce ne menține de multe ori pe linia de plutire. Mai sunt și alți miniștri, bineînțeles, care sunt rezonabili din când în când. Domnul Nazare este foarte, foarte precaut, din ce am văzut în ultima vreme, și asta liniștește investitorii. Este cumva dintre puținele lucruri care mai liniștesc investitorii în contextul actual și cu datele economico-financiare ale țării noastre”, a conchis Christian Năsulea.

AUR cere remanierea imediată a ministrului Finanțelor

Presiunea asupra lui Alexandru Nazare nu vine doar din partea PSD, ci și din opoziție. Senatorul AUR Niculina Stelea a cerut premierului Luca Niculescu remanierea urgentă a ministrului Finanțelor.

Parlamentarul acuză o „profundă fraudă politică, morală și financiară”, pe motiv că Executivul a fost învestit pe baza unui program care promitea explicit indexarea pensiilor în 2027 și depășirea austerității. Niculina Stelea a arătat că Legea nr. 360/2023 nu a fost respectată în 2025 și 2026, interval în care inflația cumulată a ajuns la circa 17,2%. Ea a mai precizat că ponderea pensiilor în PIB a coborât de la 8,28% în 2024 la 7,7% în 2026.

„Dacă au un minimum de coloană vertebrală, Luca Niculescu sau premierul de facto Marian Neacșu trebuie să-l demită pe Alexandru Nazare după povestea notei prin care ar vrea să înghețe pensiile și prestațiile sociale pentru persoane vulnerabile anul viitor. Este evident pentru orice observator al spațiului public că domnul Nazare știe doar să amputeze și să crească taxele exploziv, fără să ofere vreo soluție pentru redresarea economică a României. Dacă nici anul viitor nu sunt indexate pensiile, devine evident că avem de-a face cu o strategie genocidară a actualei Puteri politice”, a transmis Niculina Stelea într-un comunicat de presă.

Senatorul AUR le-a cerut public lui Luca Niculescu și lui Marian Neacșu să anunțe fără întârziere procentul cu care vor fi indexate pensiile în 2027 și să oprească „jocul de-a alba-neagra” cu pensionarii.