Ședința Executivului

Joi, în ședința de Guvern, ministrul Finanțelor a prezentat o informare despre consecințele pe care le are legea responsabilității fiscal-bugetare, după ce datoria publică a trecut de 60% din PIB. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Conform legii, depășirea acestui ultim prag îi interzice Guvernului să aprobe măsuri prin care ar crește totalul cheltuielilor cu personalul sau pe cele de asistență socială ale sectorului public.

Concret, salariile bugetarilor și pensiile nu ar mai putea fi majorate până în 2031. Pentru acel an, Ministerul Finanțelor estimează revenirea datoriei publice sub nivelul de 60%.

Românii, amăgiți

Peiu susține că formațiunile care alcătuiesc, în opinia sa, regimul Nicușor Dan au crescut în ultimii ani pensiile și salariile din calcule electorale, deși știau ce constrângeri legale aduce creșterea datoriei publice.

Românilor li s-au promis majorări, deși explozia datoriei făcea inevitabilă înghețarea veniturilor, consideră senatorul.

„Marea nenorocire a României este minciuna ca armă politică cu efect inepuizabil”, spune Peiu.

Anvelopa, nu nivelul veniturilor

Liderul senatorilor AUR a comentat agitația stârnită de documentul prezentat de ministrul Finanțelor.

Potrivit lui Peiu, documentul arată un lucru simplu: legea în vigoare obligă Executivul să mențină atât anvelopa cheltuielilor salariale, cât și pe cea a pensiilor.

„Repet: anvelopa, nu nivelul salariilor sau al pensiilor plătite”, a subliniat senatorul. În viziunea sa, totul pornește de la un lung șir de minciuni grosolane, folosite în ultimii ani de partidele pe care le asociază cu președintele Nicușor Dan.

Pensiile, majorate înaintea alegerilor

Peiu afirmă că PSD și PNL au mărit pensiile în septembrie 2024, cunoscând că urmau ani buni în care acestea vor rămâne înghețate. Scopul, spune el, a fost câștigarea alegerilor din 2024.

Prima și, în opinia lui, cea mai gravă dintre minciuni ar fi fost legea pensiilor din 2023, care nu doar permitea indexarea anuală, ci o impunea Guvernului.

Peiu amintește însă că Legea responsabilității fiscal-bugetare se aplică din 2010, iar limita de 55% din PIB pentru datorie exista încă de atunci.

Evoluția datoriei era cunoscută, inclusiv faptul că aceasta urma să atingă 55% din PIB în 2024. Susține senatorul că, pentru a justifica majorarea pensiilor din septembrie 2024, cu puțin înainte de alegeri, s-a recurs la un artificiu legat de calculul PIB-ului.

Salarii mărite la o datorie de 50% din PIB

Cea de-a doua minciună invocată de Peiu privește majorarea salariilor din 2024, deși ponderea datoriei ajunsese încă din 2023 la 50% din PIB.

Metoda de calcul a PIB-ului s-a modificat pe parcursul lui 2024, admite liderul senatorilor AUR, însă la începutul anului datoria publică reprezenta deja 50% din PIB, iar anvelopa salarială a fost totuși mult extinsă.

Promisiuni recente, deși datoria depășește 60%

Al treilea episod s-ar fi petrecut chiar în ultimele luni. Deși era de notorietate că datoria publică va continua să crească în anii următori și va rămâne cu mult peste 60% din PIB, PSD, PNL și USR au promis deopotrivă indexarea pensiilor și adoptarea unei noi legi a salarizării, potrivit lui Peiu.

PNL, la conducerea Finanțelor

Peiu își încheie lista cu ceea ce numește o minciună mică, dar ascunsă cu atenție, legată de prezența PNL la guvernare și de parcursul ministrului Finanțelor.

„PNL, prin voinţa preşedintelui Nicuşor Dan, este, de fapt, la guvernare. Şi nu în orice poziţie, ci chiar în cea de ministru al finanţelor. Alexandru Nazare a fost secretar de stat, ministru şi parlamentar PNL. Apoi a fost numit în Consiliul de administraţie al BNR chiar de PNL.

Crede cineva în mod serios că un absolvent al SNSPA, promovat în Consiliul de administraţie al BNR, va uita vreodată cine l-a numit acolo?”, conchide Peiu.