Dezbaterea despre reforma administrativă a României a reintrat în atenția publică odată cu propunerea PSD pentru localitățile mici. Dincolo de disputele din coaliție, două simulări construite pe date oficiale propun scenarii concrete și verificabile.

Ambele soluții au un numitor comun. O reformă profundă nu poate funcționa fără dispariția a cel puțin jumătate dintre primăriile actuale.

Prima analiză îi aparține lui Valentin Rațiu, fondatorul Active Research și cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A doua viziune a fost prezentată de fostul parlamentar USR Cosette Chichirău, într-un interviu acordat pentru Cotidianul.

Modelul lui Valentin Rațiu: pragul de 3.000 de locuitori și regulile comasării

Valentin Rațiu a pornit acest exercițiu după modelul reformei administrative propuse de Guvernul Republicii Moldova. El a integrat în calcul și temele recente din dezbaterea publică românească.

Analiza folosește populația rezidentă din datele definitive ale Recensământului din 2021, publicate de Institutul Național de Statistică. Pentru rețeaua rutieră au fost utilizate date din OpenStreetMap, iar limitele unităților administrativ-teritoriale provin de la geo-spatial.org. Municipiul București nu a fost inclus în numărătoare.

Întreaga cercetarea a Active Research poate fi consultată aici.

Metodologia impune trei praguri minime de populație. O comună trebuie să aibă cel puțin 3.000 de locuitori. Un oraș are nevoie de minimum 10.000 de locuitori, iar un municipiu de cel puțin 50.000.

Comunele aflate sub pragul de 3.000 de locuitori au fost unite cu o comună vecină până la atingerea limitei. Orașele sub 10.000 de locuitori și-au păstrat statutul doar dacă au putut absorbi comune din jur. Ele au preluat, în cercetare, strict cât era necesar pentru atingerea pragului. Orașele fără comune vecine accesibile au trecut la statutul de comună.

Municipiile cu mai puțin de 50.000 de locuitori au devenit orașe. Pentru orice comasare au existat două reguli geografice simple. Localitățile unite fac parte obligatoriu din același județ și au un drum public direct între reședințe, fără traversarea altui teritoriu administrativ.

Dintre vecinii eligibili a fost ales cel mai apropiat pe drum. Deoarece nicio unire nu depășește granița județului, rămân intacte și limitele celor opt regiuni de dezvoltare.

Harta României după simularea lui Rațiu: Sinaia și Predeal devin comune

Aplicarea acestor praguri schimbă vizibil structura administrativă a țării. Din cele 3.180 de primării existente astăzi ar rămâne doar 1.770. Reducerea totală ajunge la 44%.

După această reorganizare, România ar avea 39 de municipii, față de 102 în prezent. Numărul orașelor ar crește de la 216 la 270, prin retrogradarea unor municipii care nu îndeplinesc pragul propus de 50.000 de cetățeni. În același timp, numărul comunelor s-ar înjumătăți, de la 2.862 la 1.461.

Un total de 63 de municipii sub 50.000 de locuitori ar deveni orașe. Pe această listă se află Sighișoara, Făgăraș, Târnăveni și Orșova, Reghin, Pașcani, Alexandria (reședința județului Teleorman) .

Alte nouă orașe și-ar pierde statutul actual și ar deveni comune. Printre ele se numără toate stațiunile de pe Valea Prahovei: Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal. Li se adaugă Uricani, Aninoasa (Hunedoara), Ștei, Vașcău (Bihor) și Tăuții-Măgherăuș (Maramureș).

În contrast cu stațiunile de pe Valea Prahovei, Sulina își păstrează statutul urban printr-o excepție de calcul. Localitatea are doar 3118 locuitori și nu dispune de legătură rutieră directă cu vecinii. Pentru Delta Dunării, simularea a folosit însă criteriul distanței în linie dreaptă. Astfel, Sulina absoarbe cinci comune din apropiere: C.A. Rosetti, Crișan, Murighiol, Chilia și Sfântu Gheorghe. Noua primărie propusă astfel trece de pragul de 10.000 de locuitori și ajunge la 10.172.

În acest scenariu, România nu ar mai avea nicio primărie cu sub 3.000 de locuitori. Astăzi funcționează 1.659 de astfel de primării, adică peste jumătate din total. Populația mediană a unei unități administrative s-ar dubla, de la circa 2.900 la aproximativ 5.700 de locuitori.

Impactul cel mai mare s-ar vedea în județele cu multe comune mici, de deal și de munte. Lista include Mehedinți, Vâlcea, Caraș-Severin, Alba, Tulcea și Hunedoara. Cele mai puține modificări ar apărea în județul Ilfov.

Economii prudente de 1,7 miliarde de lei pe an și limitele exercițiului

Valentin Rațiu a calculat impactul bugetar cu sprijinul instrumentului de inteligență artificială Claude. Economia anuală estimată este de aproximativ 1,7 miliarde de lei. Intervalul de variație se situează între 1,5 și 2,1 miliarde de lei, în funcție de costul mediu al unui post.

Din această sumă, circa 450 de milioane de lei reprezintă economii sigure din structura politică locală. Ar dispărea 1.410 posturi de primar, 1.410 posturi de viceprimar și aproape 13.000 de mandate de consilier local. Restul banilor provine din eliminarea a aproximativ 13.100 de posturi administrative, calculate conform grilei legale de personal.

Rațiu subliniază că estimarea este una prudentă. Calculul cuprinde exclusiv salariile de bază, indemnizațiile și contribuțiile angajatorului. Nu au fost adăugate sporurile, primele, indemnizația de hrană sau voucherele de vacanță.

Lipsesc din sumă și cheltuielile materiale ale primăriilor, precum întreținerea clădirilor, utilitățile sau parcul auto. Includerea acestora ar urca semnificativ economia totală. Pe de altă parte, analiza nu scade costurile de tranziție, precum compensațiile ori unificarea sistemelor informatice.

Valentin Rațiu menționează și limitele metodologice ale simulării. Exercițiul nu ține cont de calitatea drumurilor, de relief, de transportul public sau de opțiunile comunităților locale. El a pus însă la dispoziție publică un fișier Excel cu toate datele pe județe și cu parametri modificabili. Scopul său este mutarea dezbaterii despre reformă pe teren concret, cu cifre clare.

Diagnosticul din aplicația lui Cosette Chichirău: 63% dintre primării nu își acoperă salariile

O viziune mai radicală a fost construită de fostul deputat USR Cosette Chichirău. Într-un interviu pentru Cotidianul, ea a explicat că a creat o aplicație interactivă din frustrare față de scandalurile politice continue și blocajul reformelor.

Chichirău a folosit datele oficiale ale statului, pe care le descrie drept extrem de dezordonate și greu de interpretat. Partea de vizualizare a fost programată integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Din frustrare, am vrut să construiesc ceva util. Ceva care să ducă conversația din spațiul public într-o zonă folositoare. Departe de zona aceasta de can-can și scandal politic pe care o vedem efectiv în fiecare zi.”, a declarat Cosette Chichirău.

Platforma funcționează ca o hartă detaliată a întregii țări. Orice cetățean poate selecta o comună sau un oraș pentru a vedea numărul de locuitori, suprafața și situația bugetară. Aplicația afișează încasările din impozitul pe venit, indicator direct pentru existența locurilor de muncă. De asemenea, arată cheltuielile de personal, costurile totale de funcționare și sumele alocate investițiilor.

Cifrele scoase la iveală conturează un sistem local nesustenabil. Peste 2.000 de unități administrativ-teritoriale, adică exact 63% din total, nu acoperă fondul de salarii din venituri proprii. În plus, 2.500 de localități, adică 78,5% din total, au sub 5.000 de locuitori.

Despre cheltuielile de funcționare ale primăriilor

Anul trecut, cheltuielile totale de funcționare ale administrației locale au atins 76 de miliarde de lei. Cosette Chichirău arată că România are unul dintre cele mai fragmentate sisteme administrative din Uniunea Europeană. În timp ce Polonia a realizat deja reorganizarea, România poartă aceeași dezbatere de două decenii.

Lipsa reformei a accentuat decalajul dintre orașe și mediul rural. În ultimele trei decenii, satele nu au beneficiat de dezvoltare, iar oamenii au plecat la muncă în Italia și Spania.

„Avem peste 2.000 de UAT-uri, localități practic, unde veniturile proprii nu acoperă fondul de salarii. Nu vorbim de toate cheltuielile de funcționare, doar de salarii. Nu există altă cale să scoți ruralul din sărăcie decât să-l reformezi”, a declarat Cosette Chichirău pentru Cotidianul.

Aplicația include și date despre infrastructura publică, medici de familie, absolvenți de liceu, aeroporturi sau apartenența politică a primarilor. Un buton dedicat drumurilor permite vizualizarea fiecărei străzi și ulițe. Harta arată o legătură directă între existența drumurilor și prosperitatea unei comunități.

Între 1.900 și 2.800 de primari acasă: algoritmul MaxP și modelul celor 500 de comune

Platforma lui Cosette Chichirău oferă două funcționalități importante. Utilizatorii pot comasa manual mai multe comune direct pe hartă pentru a vedea instantaneu economiile generate.

A doua opțiune rulează o reorganizare automată a întregii țări prin algoritmul de regionalizare MaxP. Pragul minim stabilit în acest experiment este de 5.000 de locuitori pentru fiecare comună.

Rezultatul automat reduce numărul primăriilor de la circa 3.200 la doar 1.300. Aceasta înseamnă o tăiere de 58% și plecarea a circa 1.900 de primari. În acest scenariu, economiile anuale se situează între 5 și 10 miliarde de lei.

Fostul parlamentar susține însă că varianta optimă pentru România este și mai ambițioasă. Modelul ideal ar lăsa cel mult 400 sau 500 de comune mari, ceea ce ar trimite acasă până la 2.800 de primari.

Comasarea ar trebui realizată în jurul unor centre economice locale, numite centralități. Acestea sunt orașele mici sau comunele dezvoltate, unde există parcuri industriale și locuri de muncă. Fiecare centru ar prelua între trei și cinci comune vecine din care oamenii fac deja naveta.

Actualele primării mici nu ar lăsa oamenii fără acces la acte. Ele ar funcționa ca simple puncte de lucru, fără aparat politic costisitor. Economiile ar depăși 10 miliarde de lei pe an, bani care ar putea finanța masiv infrastructura rutieră.

„Dacă am putea economisi zece miliarde pe an și le-am investi în drumuri, dintr-o dată toată lumea ar fi mai bogată. Deci, această reformă este absolut esențială”, a spus Cosette Chichirău.

Șapte regiuni istorice, structură telescopică și efectul anticorupție

Proiectul prezentat în interviul pentru redacția noastră abordează și regionalizarea României. Cosette Chichirău a integrat în aplicație propunerea unor cercetători de la Iași, printre care profesorul George Țurcănașu, autor în volumul „Regionalizarea. Către un model de bună guvernanță a României”.

Principiul de bază este competitivitatea europeană. Regiunile din Spania, Germania sau Franța au între trei și cinci milioane de locuitori. Unirea a doar două sau trei județe românești ar produce regiuni prea mici, de circa un milion de locuitori, incapabile să atragă proiecte mari și investitori.

Al doilea criteriu esențial este identitatea istorică. Modelul propune șapte regiuni mari: Moldova, Transilvania, Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Acestora li se adaugă București-Ilfov, fie separat, fie integrat în Muntenia.

Reorganizarea nu presupune desființarea județelor. Sistemul ar avea o structură telescopică pe patru niveluri: regiune cu consiliu regional, județ, comună mare și punct de lucru în satele mici. Astfel, administrația poate derula proiecte strategice majore, dar rămâne aproape de cetățeni, mai susține Chichirău.

Dincolo de eficiența financiară, Chichirău vede reforma și ca pe un antidot pentru corupție. Reducerea numărului de feude locale ar limita fenomenul sumelor de bani găsite în portbagaje sau în cutii, prezent frecvent în anchetele penale.

Blocajul politic, susținerea populară și orizontul anului 2032

Principalul obstacol rămâne rezistența partidelor construite în jurul rețelelor de primari. Cosette Chichirău recunoaște că aleșii locali se vor opune dur pierderii funcțiilor. Totuși, ea estimează că sistemul actual va ceda sub propria greutate financiară.

Fostul deputat compară situația cu reforma pensiilor speciale ale magistraților, unde susținerea populară de peste 90% a forțat în final decizia politică. În cazul comasării comunelor, un sondaj recent indică deja o susținere de 60% din partea populației.

„Românii nu trăiesc pentru a întreține politicul. Politicul trăiește pentru a întreține și a servi românii. Nu putem lăsa o clasă politică învechită să absoarbă resursele țării și să ne țină în subdezvoltare”, a punctat Chichirău.

În opinia sa, aplicarea reformei este imposibilă pentru alegerile din 2028. Un orizont realist rămâne anul 2032. Pentru asta, președintele sau premierul ar trebui să lanseze un grup de lucru serios și să pornească negocierile politice pe baza datelor exacte, nu a opiniilor de partid.