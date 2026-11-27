Pragul național fixat pentru finalul lui 2028

Până la 31 decembrie 2028, 70% din totalul locurilor de consum din România ar urma să fie conectate la sisteme de măsurare inteligentă, potrivit ANRE.

Integrarea celor peste 3,35 milioane de noi locuri de consum în următorii doi ani este un obiectiv asumat de operatorii de distribuție, a precizat instituția.

Ce câștigă consumatorii

ANRE a enumerat câteva avantaje concrete pe care extinderea contorizării inteligente le aduce consumatorilor:

facturile se emit în funcție de consumul efectiv, iar indexul autocitit nu mai trebuie transmis periodic;

consumul poate fi urmărit mai în detaliu, ceea ce le permite clienților să își optimizeze costurile;

întreruperile în alimentarea cu energie electrică sunt depistate mai repede.

Bani europeni pentru rețele

Pentru aceste investiții se pot accesa și fonduri europene, inclusiv prin Fondul pentru modernizare, un instrument care sprijină modernizarea și digitalizarea rețelelor electrice, conform aceleiași surse.

Avertismentul ANRE pentru operatori

Președintele ANRE, George Niculescu, a insistat asupra caracterului obligatoriu al calendarului și a amintit că termenele sunt legate de planurile de implementare aprobate de autoritate.

„Ţinta de 70% la nivel naţional, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuţie şi l-au asumat prin planurile de implementare aprobate.

ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului, iar nerespectarea obligaţiilor stabilite prin reglementările şi deciziile ANRE poate atrage sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.

În martie, președintele ANRE, George Niculescu, a precizat că, din aproximativ 10 milioane de utilizatori de energie electrică din România, doar 3,5 milioane aveau contoare inteligente, adică în jur de 35%.

Niculescu a semnalat și decalaje mari între operatorii de distribuție: unul ajunsese la 69%, alții la 32-36%, iar unul foarte mare, doar la 14%.