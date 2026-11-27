Rezidențiat, încă o dată, după specialitate

Anul acesta, Diana Ilaș a promovat examenul de specialitate, susținut la nivel național, iar apoi s-a reînscris la rezidențiat, deși absolvise facultatea cu șase ani în urmă.

Primul ei examen de rezidențiat a fost dat în 2020. Diana Ilaș întreabă însă, într-o postare pe Facebook, de ce un medic cu șase ani de studii și cu ambele examene trecute trebuie să treacă iar prin aceeași probă.

Motivul, explică ea, ține de nevoia unui post stabil.

Mutarea în alt oraș, o soluție greu de aplicat

Medicul spune că posturi libere s-ar găsi în alte localități și dă ca exemplu Tecuciul, ales la întâmplare. Ea pune însă în discuție cât de realist ar fi ca un om născut și crescut în Timișoara, căsătorit, cu un copil care învață deja într-o școală din oraș, cu prieteni, familie și întreaga viață socială acolo, să se mute într-o zonă complet diferită a țării.

Scopul acestor explicații nu este, precizează autoarea, să justifice refuzul medicilor de a merge în anumite localități, ci să ofere context celor care le reproșează că locuri există, dar ei nu le vor.

Trei categorii de medici fără loc

Revenind la rezidențiat, Diana Ilaș arată că anul acesta 1.300 de candidați nu au primit loc. Situațiile lor diferă. O parte dintre ei sunt încă rezidenți, au un post și urmează să devină specialiști.

Alții au deja specialitatea, dar nu au unde să lucreze. A treia categorie îi cuprinde pe cei care și-au încheiat rezidențiatul fără să promoveze examenul de specialitate, rămânând astfel fără vreunul dintre cele două statute.

Dintre aceste trei grupuri, doar unul are drept de liberă practică potrivit legislației din România, invocată de autoare, și anume medicii care au parcurs un program de rezidențiat și au trecut examenul de specialitate.

Pentru ceilalți, concluzia ei este amară.

„În rest, diploma de licență + master de doctor-medic poți să o pui în ramă și să te uiți la ea“, scrie Ilaș.

Întrebările la care sistemul nu răspunde

Medicul enumeră câteva probleme „cronice“ care ar trebui rezolvate pentru ca anul viitor numărul celor rămași fără loc să nu treacă de 1.500.

După estimarea sa, pragul va fi probabil depășit, fiindcă o parte dintre candidații fără loc de acum, dar și dintre cei care vor termina anul viitor, se vor reînscrie, alături de noii absolvenți.

Prima problemă, scrie medicul, privește numărul studenților. România pregătește prea mulți viitori medici, din moment ce atât de mulți ajung să rămână în afara sistemului?

A doua vizează necesarul real de specialiști. Pentru a-l afla, Ilaș cere o evidență completă a posturilor publice din spitalele de stat, un fel de „recensământ“, împreună cu o estimare a celor care se vor elibera în următorii cel mult cinci ani, astfel încât numărul de locuri la facultate să poată fi corelat cu realitatea din spitale.

A treia problemă ține de specialiștii ajunși șomeri. Ea semnalează un paradox: deși se vorbește despre lipsa de medici, cei care au deja specialitatea nu găsesc posturi. De aici întrebările despre unde se află, de fapt, deficitul, la ce specialități și în ce regiuni ale țării.

Ce ar trebui să afle viitorii studenți la medicină

Cu o astfel de imagine de ansamblu, susține medicul, cei care se gândesc să aleagă medicina ar putea primi „o radiografie reală a pieței muncii din sistemul medical“.

Medicul respinge astfel și reproșul adus celor care au urmat această facultate, că ar fi trebuit să știe la ce se înhamă.

Ministrul care nu își pierde locul

Diana Ilaș recunoaște că situația actuală nu i se poate imputa ministrului Alexandru Rogobete, dar îi reproșează că nu o gestionează cum ar trebui și că nu ia măsuri proactive, nici pentru absolvenții de acum, nici pentru cei de mâine.

Cel mai important, subliniază ea, ministrul nu ajunge în situația medicilor: „EL NU PLEACĂ ACASĂ, fară un venit, fară o stabilitate“, deși, în opinia ei, și-a picat examenul.

„Între timp, studenții rămân cu visele unui loc de muncă stabil și ale unui venit decent, iar cei care au terminat rămân cu dezamăgirea că, în realitate, nici facultatea de medicină nu îți poate asigura stabilitate economică“, se mai arată în postare.

Ce a anunțat ministrul Sănătății

Miercuri seară, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a avut o discuție cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină despre candidații care au obținut punctaj de trecere la rezidențiat, dar au rămas fără loc.

„Numărul de locuri la rezidențiat, aprobat prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026 de către Ilie Bolojan, este subdimensionat“, a transmis Rogobete. Ministrul a precizat că va prezenta o soluție până la finalul săptămânii.