Președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat joi, 26 noiembrie 2026, că partidul se apropie de o decizie de excludere a primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, relatează news.ro. Liderul social-democrat îi reproșează edilului că atacă formațiunea care l-a sprijinit de-a lungul timpului și că îi aduce deservicii de imagine.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă a social-democraților buzoieni. Romeo Lungu a amintit și afirmațiile recente ale primarului despre o eventuală plecare către liberali.

„Am văzut că domnul primar a declarat că vrea sau are intenție să meargă la PNL-ul lui Bolojan (…) Este treaba lui. Părerea mea este că, în cazul în care aduce în continuare deservicii de imagine și lovește foarte puternic într-un partid care l-a ajutat de-a lungul timpului, ne apropiem și de o eventuală excludere”, a afirmat Romeo Lungu.

De ce nu a decis încă PSD Buzău excluderea lui Constantin Toma

Întrebat de ce conducerea județeană nu a luat deja această măsură, președintele PSD Buzău a explicat că a așteptat demisia edilului. Lungu a subliniat că nu îl preocupă eventuala pierdere a mandatului de primar de către Constantin Toma, dar a sugerat că decizia nu va fi luată în luna decembrie.

„Nu ne reține nimic. Am așteptat din partea lui, am crezut că nu mai suportă PSD-ul și va pleca din partid. Dar dacă tot nu pleacă… Pe mine nu mă interesează că își pierde mandatul. El, dacă nu pleacă din partid și continuă cu astfel de atacuri asupra oamenilor din PSD, asupra partidului, inevitabil va trebui să luăm și o decizie de excludere în viitorul apropiat, dar nu vrem să o facem în luna… cadourilor”, a transmis liderul PSD Buzău.

Declarațiile lui Constantin Toma despre Ilie Bolojan și PNL

Reacția organizației județene vine după ce primarul municipiului Buzău a făcut declarații favorabile la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan. Constantin Toma a afirmat recent că, dacă ar avea de ales între liderul PSD, Sorin Grindeanu, și Ilie Bolojan, l-ar alege „sută la sută” pe liderul liberal.

„Omul ăsta a arătat că se poate întâmpla ceva și pozitiv în această țară, pe linia asta de conduceri politice”, a susținut edilul Buzăului.

Totodată, Constantin Toma a arătat că nu exclude o candidatură din partea „PNL Bolojan” și a precizat că „poate aștepta și oferte” pentru un nou mandat la conducerea primăriei.