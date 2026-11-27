Companiile care produc energie electrică în România, inclusiv cele care produc energie regenerabilă, ar urma să fie suprataxate pe perioada iernii. Măsura se află încă în dezbatere la Ministerul Energiei, acolo unde sunt analizate mai multe praguri de taxare. Mai precis, Guvernul vrea să ia bani de la producătorii de electricitate și să îi dea înapoi consumatorilor non-casnici, companiilor care produc în România.

„În momentul de față avem mult mai multe scheme în analiză, la nivel instituțional, pentru că aceste scheme trebuie să fie avizate de mai multe instituții. Una dintre scheme ia în considerare această taxă «Robin Hood» care nu înseamnă că taxăm prosumatorii, care să plătească mai multe impozite.

Este vorba despre a ne uita către supraprofiturile pe care în anumite perioade, anumiți furnizori le fac, și care într-adevăr, din punctul nostru de vedere, ar putea fi redirecționate către anumiți consumatori casnici, non-casnici, IMM-uri sau consumatori mari de energie, sub forma unor credite fiscale”, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

România, printre cele mai mari prețuri la energie

Țara noastră se confruntă cu unele dintre cele mai mari prețuri la energia electrică pe piața spot din Europa. Un MWh de energie se tranzacționează în România cu prețuri care depășesc 230 de euro, în condițiile în care la orele de vârf, atunci când consumul este cel mai ridicat, importăm și peste 1.800 MW de energie electrică.

„Este evident că România se confruntă cu unele dintre cele mai mari prețuri ale energiei electrice pe piața spot din Europa și este cumva de înțeles că autoritățile încearcă să găsească mecanisme prin care să susțină producția locală și, implicit, competitivitatea industriei. Principiul de a avea prețuri mai mici este corect, doar că aceasta este însă o problemă europeană, pentru care nu există soluții simple.

Ceea ce se dorește (…) ar fi colectarea unei părți din veniturile obținute de producătorii de energie și redistribuirea acestor bani către consumatorii industriali. Întrucât informațiile sunt insuficiente și înțelegem că se discută mai multe variante, comentăm la acest moment subiectul la modul general”, a explicat, pentru Cotidianul, Alexandru Ciocan, senior researcher la think-tankul Energy Policy Group.

Prețurile la energie ar urma să scadă de pe urma suprataxării

Ministrul Energiei susține că acest mecanism de suprataxare ar putea duce la scăderea prețurilor la energia electrică de pe piața spot. Cum? Prin faptul că suprataxa i-ar putea determina pe unii producători sau furnizori de energie să scadă prețul energiei astfel încât să nu mai plătească această taxă.

„Este o metodă ce funcționează de ceva timp pe piața gazelor naturale și care a dat rezultate. Scopul este de a-i determina să-și facă analize în sensul în care s-ar putea să fie mai bine să scadă puțin prețul decât să plătească această taxă”, spune Dumitru Chisăliță. Expertul în energie Alexandru Ciocan este de părere că, în majoritatea cazurilor, supraimpozitarea nu rezolvă cauzele prețurilor ridicate de pe o piață.

Domeniul energetic, încărcat de taxe, suprataxe și impozite

„În cazul României, cred că trebuie să vedem mai întâi cum va arăta concret propunerea, ce producători vor fi vizați și în ce măsură mecanismul respectă legislația europeană, inclusiv regulile privind ajutoarele de stat. Guvernul a mai avut o inițiativă similară privind supraimpozitarea profiturilor producătorilor de energie, ale cărei prevederi au fost ulterior corectate în urma unei decizii a Curții Constituționale. Sprijinirea industriei este un obiectiv justificat, dar trebuie să evităm măsuri care, pe termen lung, ar putea descuraja tocmai investițiile necesare pentru reducerea prețurilor energiei”, este de părere Alexandru Ciocan.

Curtea Constituțională a României a decis că supraimpozitarea cu 100% a veniturilor realizate de producătorii de energie electrică peste anumite praguri (inițial 450 lei MWh, ulterior 400 lei MWh) este neconstituțională. CCR a cerut Guvernului să introducă un nou prag care să nu fie 100%, iar Executivul a decis impozitarea cu 80% a veniturilor peste prag, urmând să returneze diferența de 20% companiilor afectate. Cu banii luați de pe această suprataxă Guvernul a finanțat programele de compensare și plafonare a facturilor la energie, măsuri în urma cărora statul a rămas cu datorii de miliarde de lei la furnizori.

Noua taxă „Robin Hood” chiar când urmează să dispară mai multe taxe

Anunțul cu privire la noua taxă vine în contextul în care Guvernul României ar urma să renunțe la mai multe taxe care afectează domeniul energetic. Este vorba despre impozitul minim pe cifra de afaceri, de 0,5%, pentru companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, impozitul suplimentar pe cifra de afaceri, de 0,5%, pentru companiile de petrol și gaze, dar și taxa pe construcții speciale, cunoscută drept taxa pe stâlp. Aceste cheltuieli au fost introduse în ofertele furnizorilor și companiilor de energie către clienți, în prețul final.

„Mi se pare însă important și semnalul transmis investitorilor. Pe de o parte, Guvernul intenționează să elimine o serie de taxe pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, iar pe de altă parte discută introducerea unei noi suprataxe în energie. Această succesiune de măsuri ridică întrebări privind coerența și predictibilitatea politicii fiscale.

Într-un sector care necesită investiții importante și cu perioade lungi de recuperare, stabilitatea cadrului fiscal contează foarte mult. Reducerea prețurilor necesită investiții în surse de producție care să diminueze dependența de combustibilii fosili și expunerea la volatilitatea prețurilor acestora, inclusiv la cea generată de conflictele geopolitice iar rezultatele nu se pot vedea pe termen foarte scurt”, spune Alexandru Ciocan de la EPG.

Industria românească suferă din cauza prețurilor ridicate la energie

Prețurile ridicate ale energiei cresc în mod direct costurile de producție pentru orice companie din România, mai ales pentru cele care activează în domenii în care se consumă multă energie electrică. Mediul de afaceri se plânge constant de problema costurilor ridicate la energie, în contextul în care acest factor duce în mod direct la scăderea competitivității.

Dacă România și Bulgaria produc același bun, însă energia electrică este mai ieftină în Bulgaria, și prețul bunului respectiv va fi mai mic. Atunci când problemele persistă pe termen lung, apar efecte în lanț asupra economiei, industrii întregi care au de suferit și chiar companii care-și încetează activitatea.

„Costurile ridicate ale energiei reprezintă o problemă reală pentru industria românească, în special pentru sectoarele energointensive, unde energia are o pondere semnificativă în costurile de producție. Diferențele de cost față de competitorii europeni afectează competitivitatea companiilor, capacitatea lor de a investi și, în unele cazuri, chiar decizia de a continua producția în România”, explică Alexandru Ciocan.

Cum vor fi aleși beneficiarii schemei de ajutor?

Companii importante din industria românească, precum Azomureș, Alro Slatina, Liberty Galați, ArcelorMittal Hunedoara, Chimcomplex, au avut de suferit în ultimii ani din cauza prețurilor ridicate la electricitate și gaze naturale. În acest context, este greu de crezut că un mecanism de suprataxare a energiei electrice ar putea rezolva problemele pe care mediul de afaceri le întâmpină.

„Trebuie să facem diferența între sprijinirea industriei și modul în care finanțăm acest sprijin. Nu orice taxă aplicată producătorilor se reflectă automat în prețul energiei, dar nici nu putem presupune că o astfel de măsură va conduce la reducerea prețurilor.

În forma anunțată, mecanismul pare să urmărească mai degrabă compensarea unei părți din costurile suportate de companii decât reducerea prețurilor pe piața angro. Și nu este clar care este mecanismul de monitorizare a sprijinului și garanția că banii colectați sunt alocați în mod transparent și echitabil către consumatorii industriali”, spune Alexandru Ciocan, senior researcher la EPG.