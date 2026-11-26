Scăderea numărului de biblioteci, în condițiile în care publicul a continuat să le frecventeze, ridică semne de întrebare privind deciziile administrațiilor locale.

Astfel, Carmen Mihaiu le-a cerut autorităților să explice de ce au desființat aceste instituții, deși numărul celor ce le trece pragul a rămas aproape neschimbat.

„În 2025, în România au funcționat cu 228 de unități administrative de bibliotecă mai puține decât în anul precedent. În același timp, numărul utilizatorilor activi a rămas la aproximativ 2,4 milioane. Privite împreună, aceste date pun o întrebare de management public. Dacă oamenii continuă să folosească bibliotecile, de ce numărul lor a scăzut? Ce se întâmplă?”, a spus Carmen Mihaiu, citată de Agerpres.

În Ilfov funcționează doar 11 biblioteci în 40 de localități

Directorul general al Bibliotecii Metropolitane București, Ramona Ioana Mezei, membră în biroul executiv al Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice, a declarat că peste 600 de biblioteci publice au fost desființate începând din 2020. Ea a dat ca exemplu județul Ilfov, unde Biblioteca Metropolitană București îndeplinește și rolul de bibliotecă județeană.

Județul are 40 de unități administrativ-teritoriale, dintre care 32 de comune și opt orașe. În 2021 existau doar șapte biblioteci publice, iar numărul lor a crescut între timp la 11, după ce, potrivit Ramonei Ioana Mezei, unii primari au înțeles mai bine rolul acestor instituții.

„Sunt 40 de UAT-uri. Sunt 32 de comune și 8 orașe. Aș vrea să dați dumneavoastră o cifră câte biblioteci în 2021 existau în județul Ilfov? Câte credeți că existau? Șapte. Șapte, oameni buni. Șapte din 40. Între timp s-au mai schimbat primarii, au mai înțeles rolul bibliotecii și sunt 11. 11 din 40. Este un lucru trist”, a spus Ramona Ioana Mezei.

Aceasta a susținut că desființarea celor peste 600 de biblioteci s-a făcut prin încălcarea legii în vigoare, iar Mezei a criticat și cadrul legislativ, pe care îl consideră învechit, precizând că actuala lege a bibliotecilor datează din jurul anului 2002.

Noua lege a bibliotecilor s-a blocat la comisia mixtă de cultură și educație

Ramona Ioana Mezei a afirmat că reprezentanții bibliotecilor au lucrat la un proiect de modificare a legii și au făcut demersuri pentru adoptarea acestuia în Parlament, însă, deși inițiativa ar fi trecut de toate comisiile, s-a blocat la Comisia mixtă de cultură și educație.

„Această lege a fost refăcută. Noi am muncit foarte mult la ea și mulțumim foarte mult colegului nostru, Dragoș Neagu, care chiar s-a luptat. Eu personal am făcut lobby la Parlament. A trecut de toate comisiile și știți unde s-a poticnit? La Comisia mixtă, ca să știți și dumneavoastră care este stadiul în acest moment al noii legi a bibliotecii, la Comisia mixtă de cultură și educație”, a declarat directorul Bibliotecii Metropolitane București.

Mezei a atras atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă managerii bibliotecilor atunci când nu au sprijinul autorităților locale, fără de care conducerea unei instituții de cultură devine mult mai dificilă.

Bibliotecarii au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar

Directorul Bibliotecii Metropolitane București a mai subliniat și faptul că bibliotecarii publici sunt printre cei mai slab plătiți angajați din sistemul bugetar, iar diferența de venituri îi determină pe mulți să plece către alte domenii.