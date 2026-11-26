Cei doi emisari americani, Jared Kushner și Steve Witkoff, s-au întâlnit din nou cu Vladimir Putin în această lună, la Kremlin, ca să discute despre planul de pace propus de administrația Trump, care vizează inclusiv viitorul teritoriilor ocupate de Rusia și garanțiile de securitate pe care le-ar putea primi Ucraina.

Kushner spune că Putin a demonstrat reținere prin nefolosirea armelor nucleare

În interviul acordat lui Mathias Döpfner, directorul executiv al companiei Axel Springer, pentru podcastul MD Meets, Jared Kushner a afirmat că Putin nu numai că își dorește ca războiul să ia sfârșit, ci ar vrea și să schimbe relația dintre Moscova și Washington, explorând posibilitatea deschiderii unui nou capitol în raporturile dintre cele două țări.

Emisarul american a invocat faptul că Rusia nu a recurs la arme nucleare și că liderul de la Kremlin a oferit asigurări că nu intenționează să le folosească.

„Până acum, Putin a dat dovadă de reținere; a fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce, evident, este un lucru important, și ne-a dat asigurări că aceasta nu este intenția lui”, a declarat Kushner.

Acesta l-a caracterizat pe președintele rus drept „un mare om al politicii” și o figură istorică, apreciindu-i capacitatea de a înțelege în profunzime problemele discutate și atenția acordată negocierilor. Kushner a remarcat că Putin ia numeroase notițe în timpul întâlnirilor și transmite informațiile cu precizie.

Kushner neagă că SUA ar presa Ucraina să accepte concesii teritoriale

Emisarul lui Trump a respins afirmațiile potrivit cărora Washingtonul ar exercita presiuni asupra Kievului pentru a accepta concesii teritoriale în schimbul unui acord cu Rusia, deși Ucraina a semnalat probleme în cooperarea militară cu Statele Unite, inclusiv întârzieri în livrarea unor rachete esențiale pentru apărarea antiaeriană și perturbări ale schimbului de informații militare.

Kushner a spus că negocierile trebuie să urmărească încheierea războiului, nu stabilirea vinovăției, și a sugerat că părțile ar putea accepta compromisuri teritoriale, așa cum granițele Europei s-au schimbat de-a lungul istoriei, dacă acestea ar oferi garanții pentru o pace durabilă.

„Nu este vorba despre echitate sau despre cine are dreptate și cine greșește”, a declarat emisarul american, care a adăugat că perspectiva unei păci durabile ar putea schimba disponibilitatea părților de a accepta o linie de demarcație.

„Cred că, atunci când oamenii vor vedea că există perspective de durabilitate pe termen lung și o cale către pace, vor fi puțin mai flexibili în privința locului în care se trasează linia de demarcație”, a spus Kushner.

Kushner spune că Trump decide dacă SUA oferă garanții de securitate Ucrainei

Într-un interviu acordat publicației Politico, Jared Kushner a declarat că Ucraina nu va fi în siguranță pe termen lung fără garanții din partea Statelor Unite, însă decizia de a le oferi îi aparține lui Donald Trump, care trebuie să stabilească dacă un asemenea angajament servește intereselor americane.

„Fără o garanție de securitate din partea Americii, Ucraina nu va fi în siguranță în viitor”, a afirmat Kushner, care consideră că un acord de pace trebuie să includă și o armată ucraineană puternică, garanții de securitate credibile și perspectiva aderării la Uniunea Europeană.

Războiul din Ucraina poate escalada, avertizează emisarul american

Kushner a avertizat că războiul riscă să se extindă dacă negocierile eșuează, mai ales în condițiile în care statele europene continuă să finanțeze și să înarmeze Ucraina, iar o eroare de calcul ar putea duce la o escaladare majoră a conflictului.