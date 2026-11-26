Ilie Bolojan, liderul PNL, a susținut o conferință de presă în Suceava, după ce a anunțat că primarul social-democrat al orașului va candida în 2028 pentru Primăria Suceava. În cadrul conferinței, Ilie Bolojan a fost întrebat de o declarație a deputatei PSD, Mirela Adomnicăi, care îl critica pe fostul premier, susținând că acesta ar fi menținut deficitul din pix.

„Cel care a făcut această declarație este un papagal politic”, a spus liderul liberal Ilie Bolojan. „Nu știu cine a făcut-o, dar dacă a făcut o astfel de declarație… N-are importanță, nu-mi spuneți, lăsați-l în pace că nu merită”, a completat fostul premier.

Ilie Bolojan fusese întrebat despre o declarație făcută de deputatul PSD, Mirela Adomnicăi, la Bucovina TV regional. Parlamentara îl acuza pe Bolojan că ar fi menținut deficitul din pix.

„Bănuiala mea și a unor specialiști care și-au exprimat părerea este că domnul Bolojan, anticipând plecarea, care devenea aproape o certitudine, a încercat să păstreze din pix un deficit bugetar cu care… pe care să ni-l fluture și apoi să facă comparație cu ceea ce urmează să se întâmple după ce guvernul Nicolescu se instalează și preia toate pârghiile”, a spus deputata.

Ilie Bolojan: Cine sunt iresponsabili? Piromanii care au semnat aceste proiecte în anul 2023 și anul 2024? Sau cei care au căutat să găsească soluții?

În cadrul conferinței de presă, fostul premier a explicat și de ce nu este de acord cu afirmația făcută de Adomnicăi.

„Ce trebuie înțeles? Dacă ne referim la investiții, trebuie să știți următoare lucruri.

Am avut 5,5 miliarde euro în PNRR pe transporturi și am semnat contracte de 19,5 miliarde. Ați reținut cifra, da? Avem supracontractare pe programul sectorial transporturi de 300%.

La Compania Națională de Investiții 1200 de proiecte începute, dar avem capacitatea să terminăm 200% aproximativ de un an. Deci dacă n-am mai începe niciun proiect din cele care sunt în așteptare, au 11.000 de proiecte în lista de așteptare, ar însemna că în următorii 5 ani avem de lucru la transporturi, în următorii 6 ani, dacă nu mai începe niciun proiect. Întrebarea mea este, cine sunt iresponsabili?

Piromanii care au semnat aceste proiecte în anul 2023 și anul 2024? Sau cei care au căutat să găsească soluții?

Dacă nu reușeam să conving Comisia Europeană să ne trimită banii, cine si-ar mai fi făcut poză cu capătul de autostradă Suceava-Siret sau cu cel dintre Iași-Ungheni? Rămâneau desene pe hârtie.

Și atunci revin la întrebarea dumneavoastră. La Anghel Saligny, ai o capacitate financiară pentru a plăti aceste lucrări, care este anunțată în fiecare an prin buget. Dar ce s-a întâmplat în fiecare an? În general, constructori și primari au făcut lucrări mai multe, sperând că se va face o rectificare pozitivă în septembrie, octombrie, cum au făcut și în perioada mea.

Și atunci, pentru că guvernul a fost demis, deși aveam bani în conturile Ministerului Dezvoltării, pe o componentă care nu era accesată din Anghel Saligny, acolo unde era nevoie de o contribuție pentru reședințele de județ și pentru CJ de 20%, nu s-au consumat banii, cele 1,4 miliarde, nu am putut să facem rectificarea, să le alocăm în zona în care erau cereri.

Au fost rectificate de către actualul guvern, s-au mutat banii, dar mai sunt facturi de 1 miliard care necesită o posibilă rectificare de buget”, a spus Ilie Bolojan.