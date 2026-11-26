Procurorii au anunțat că fapta pentru care este cercetat George Simion este „instigare publică”. Sursele Cotidianul spun că în sarcina acestuia a fost reținut articolul 368, alineatele (1) și (2), din Codul Penal.

Articolul 368 stabilește pedepsele pentru instigarea publică:

„(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat”, se arată în Codul Penală.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat”, se arată la alin. (1) și (2) ale art. 368 din Codul Penal.

Astfel, George Simion riscă o pedeapsă cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Tot Codul Penal stabilește că în categoria funcționarilor publici se numără și persoanele care „exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură”.

Ce spun procurorii

Joi, Parchetul General a emis un comunicat de presă în care susține că George Simion a îndemnat publicul să săvârșească infracțiuni grave.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt: În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Simion acuză un dosar politic

George Simion a mers la Parchetul General pentru a i se comunica faptul că a devenit inculpat în dosar. Acesta a fost întâmpinat de sute de susținători.

Liderul AUR a declarat că dosarul este unul inventat, iar motivul ar fi faptul că AUR nu a votat guvernul Veștea.

„Avem procese în care avem dreptul la apărare. Mulțumesc tuturor celor care au venit azi aici. Singurul motiv pentru care noi suntem aici este pentru că noi nu am vrut să facem pace cu sistemul.

Singurul motiv pentru care s-a inventat acest dosar e că noi nu am vrut să votăm guvernul Veștea. Acest PG trebuia să judece dosarul Nordis, doasarul anulării alegerilor, în mod normal ar fi trebuit ca acest Parchet să îi facă dreptate lui Călin Georgescu”, a declarat George Simion.

Parchetul anunțase încă din martie 2025 că s-a autosesizat în cazul lui George Simion.

„În fapt, s-a reținut că în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în București, președintele unui partid politic, care este, totodată, și deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declarații prin care a incitat la violență”, transmiteau procurorii la acel moment.

Votul pe guvernul Veștea a fost dat în luna iunie a acestui an.