O coaliție formată din 42 de procurori generali din Statele Unite a depus o contestație în instanță pentru a opri compania aflată în faliment Character.AI să își vândă platforma și baza de date care conține conversațiile a milioane de utilizatori, inclusiv discuții despre sănătatea mintală și date ale minorilor.

Compania Character.AI, care a solicitat intrarea sub protecția legii falimentului (Capitolul 11) în luna octombrie 2026, intenționează să își scoată activele la licitație săptămâna viitoare, potrivit Gizmodo.

În documentele depuse la tribunalul de faliment din districtul Delaware, coaliția celor 42 de procurori generali susține că tranzacția ar compromite confidențialitatea utilizatorilor, deoarece pachetul scos la vânzare include adrese IP și istoricul discuțiilor private, fără garanții privind protejarea acestora.

Conform datelor citate în plângere, în martie 2025 platforma avea peste 21,6 milioane de utilizatori în Statele Unite, dintre care peste 2,1 milioane erau conturi înregistrate de minori. Procurorii menționează că arhiva vizează inclusiv conversații în care utilizatorii au dezvăluit informații despre sănătatea lor mintală sau medicală în sesiuni asemănătoare celor de terapie.

Ce spun procurorii americani

Potrivit documentelor judiciare, ofertantul principal desemnat pentru preluarea datelor este compania Smirks & Pangs Acquisition LLC. Procurorii generali atrag atenția asupra faptului că această entitate a fost înființată pe 13 noiembrie 2026, cu o zi înainte de a fi selectată de Character.AI.

Un judecător de faliment a aprobat marți această selecție, după ce compania a dezvăluit că în spatele Smirks & Pangs se află firma de investiții Octave Advisors, cu sediul în New York. Licitația este programată să aibă loc marțea viitoare, dacă instanța nu va admite obiecțiile formulate de procurori.

Procurorul general al statului California, Rob Bonta, a criticat intenția companiei într-un comunicat transmis marți. Oficialul a precizat că procedura de faliment nu permite companiilor să ignore legislația statală și federală privind protecția consumatorilor.

„Cel puțin, orice vânzare trebuie să excludă conversațiile copiilor și alte date sensibile și să includă condiții care să protejeze utilizatorii”, a transmis biroul procurorului general Rob Bonta în comunicatul de presă. Pe site-ul propriu, Character.AI menționează în continuare că nu vinde informații personale în schimbul unor sume de bani și că nu operează ca broker de date.

Implicarea companiei Disney

Fondată în urmă cu aproximativ cinci ani, platforma Character.AI permite utilizatorilor să creeze și să personalizeze asistenți virtuali bazați pe inteligență artificială, inspirați adesea din celebrități sau personaje de ficțiune. Compania a ajuns în atenția publică în 2024, când a fost dată în judecată de o mamă din Florida care a acuzat platforma că a contribuit la sinuciderea fiului ei în vârstă de 14 ani.

Au urmat și alte procese, inclusiv o acțiune intentată în ianuarie de procurorul general din Kentucky, care a susținut că sistemul AI al platformei a încurajat utilizatorii să se automutileze, să se înfometeze sau să își ia viața. Detaliile acestor acuzații au devenit publice luna trecută, odată cu desecretizarea dosarului.

În aprilie 2025, organizația Common Sense Media și laboratorul Brainstorm Lab for Mental Health Innovation din cadrul Facultății de Medicină a Universității Stanford au publicat un raport privind riscurile aplicațiilor de tip partener virtual, recomandând interzicerea acestora pentru minori.

În raport, directorul executiv al Common Sense Media, James P. Steyer, a arătat că aceste aplicații „sunt concepute pentru a crea atașament emoțional și dependență, ceea ce este deosebit de îngrijorător pentru creierul adolescenților aflați în dezvoltare”. Ulterior, în cursul anului 2025, Character.AI a anunțat limitarea utilizării platformei la o oră pe zi pentru tineri și introducerea unor sisteme de verificare a vârstei.

După deschiderea procedurii de faliment din octombrie 2026, motivată de presiuni juridice, de reglementare și operaționale, compania Disney a intervenit pentru preluarea unei părți din resurse. Deși anterior îi trimisese companiei o notificare de încetare a încălcării drepturilor de autor pentru utilizarea personajelor sale, grupul de divertisment l-a angajat pe directorul executiv al Character.AI, Karandeep Anand, în funcția de director de tehnologie și a făcut oferte de angajare pentru aproape 70 de foști angajați.

De asemenea, Disney a oferit 20 de milioane de dolari pentru o licență neexclusivă asupra proprietății intelectuale a Character.AI, tranzacție care nu include datele personale ale utilizatorilor, dar care este contestată în instanță de zeci de procurori generali.

Situația are un precedent recent în cazul companiei aeriene Spirit Airlines, aflată în faliment, care a convenit să vândă către Google datele foștilor angajați, inclusiv aproape două miliarde de e-mailuri, pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Tranzacția a fost aprobată de un judecător pe 17 noiembrie 2026, după ce Asociația Însoțitorilor de Zbor a contestat acordul, iar Google a acceptat să elimine informațiile de identificare personală prin intermediul unui terț înainte de preluarea datelor.