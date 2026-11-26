Firmele de transport rutier de mărfuri și de persoane au intrat în vizorul inspectorilor de muncă. În doar cinci zile de controale, autoritățile au descoperit peste o sută de persoane care lucrau fără contracte individuale de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă București a aplicat amenzi în valoare totală de 1.060.500 de lei, în urma unei campanii de verificare a companiilor din domeniul transporturilor rutiere, potrivit Profit.ro.

Controalele s-au desfășurat în perioada 16-20 noiembrie 2026, în cadrul unei campanii naționale. Acțiunea a fost coordonată de inspectorul-șef al ITM București, Constantin Bujor, și a avut ca principal obiectiv identificarea și combaterea muncii nedeclarate.

Verificările au vizat operatorii economici care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri și de persoane, inclusiv firmele care operează TIR-uri, microbuze și autocare.

Peste 100 de persoane lucrau fără contracte de muncă

În urma controalelor, inspectorii au identificat 117 persoane care desfășurau activități fără să aibă contracte individuale de muncă încheiate în scris. Potrivit Codului muncii, angajatorii au obligația de a încheia contractele individuale de muncă înainte ca salariații să își înceapă activitatea. Totodată, aceștia trebuie să le ofere angajaților un exemplar al documentului.

Munca nedeclarată îi expune pe lucrători unor riscuri importante. Aceștia pot întâmpina dificultăți în dovedirea vechimii în muncă, recuperarea drepturilor salariale sau accesarea unor beneficii sociale.

În același timp, companiile care nu respectă legislația beneficiază de un avantaj incorect în raport cu firmele care își achită contribuțiile și respectă obligațiile față de angajați.

Ministrul Muncii îi îndeamnă pe angajați să reclame abuzurile

Controalele vin în contextul în care ministrul Muncii, Florin Manole, le-a cerut recent salariaților care sunt obligați să lucreze suplimentar fără să fie remunerați să sesizeze inspectoratele teritoriale de muncă.

Apelul ministrului se adresează atât angajaților din mediul privat, cât și celor din sectorul public.

Florin Manole a amintit că legislația privind sancționarea angajatorilor care încalcă prevederile referitoare la munca suplimentară a fost modificată în ultimii ani. Amenzile sunt aplicate în funcție de numărul salariaților identificați în această situație.

Conform legislației, orele suplimentare trebuie compensate prin timp liber plătit sau, atunci când acest lucru nu este posibil în termenul legal, prin acordarea unui spor salarial.