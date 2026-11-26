O diplomă de inginer și experiența acumulată în mai multe domenii au devenit obstacole în găsirea unui loc de muncă pentru un italian în vârstă de 44 de ani. Nicola, tată a doi copii, este șomer din luna martie și a contactat peste 50 de companii, fără să obțină un contract de muncă. Unii angajatori îl consideră prea calificat, în timp ce alții îi reproșează lipsa experienței pentru anumite posturi.

Bărbatul locuiește în Grottaglie, în provincia italiană Taranto, și este absolvent al Universității Politehnice din Bari. Acesta și-a povestit experiența într-un interviu acordat publicației italiene Fanpage.it.

Refuzat inclusiv pentru posturile de muncitor

Nicola nu își mai caută un loc de muncă exclusiv în domeniul pentru care s-a pregătit. A încercat să se angajeze inclusiv pe posturi care nu necesită studii superioare, însă fără succes.

Unii recrutori i-au reproșat că a ocupat anterior funcții de conducere și au pus la îndoială capacitatea sa de a se integra într-o echipă. Alții i-au transmis că s-ar putea simți nemulțumit dacă ar accepta o funcție inferioară pregătirii sale.

„Aș fi mult mai nemulțumit stând acasă fără să lucrez”, a mărturisit bărbatul.

Inclusiv schimbările profesionale din CV-ul său au ridicat semne de întrebare în rândul angajatorilor, deși unele dintre contractele sale fuseseră temporare.

A muncit chiar și 12 ore pe zi

De-a lungul carierei, italianul a acceptat numeroase locuri de muncă pentru a se întreține. A lucrat în centre de apeluri pentru salarii cuprinse între 600 și 800 de euro lunar, în industria metalurgică, dar și în comerț și construcții.

În ultimii ani, a coordonat activități tehnice pe șantiere. Uneori, ziua sa de muncă începea la ora 5:30 dimineața și dura până la 12 ore. Și-a pierdut ultimul loc de muncă după ce compania la care era angajat a întâmpinat dificultăți financiare.

Studiile universitare nu i-au oferit cariera pe care o spera

Nicola a ales să studieze ingineria de mediu și amenajarea teritoriului, convins că va putea lucra în proiectele de decontaminare a zonelor industriale din provincia natală. După mai bine de 20 de ani, italianul consideră că perspectivele profesionale care l-au determinat să aleagă această specializare nu s-au concretizat.

El pune dificultățile economice din regiune și pe seama crizei fostului combinat siderurgic Ilva, ale cărei consecințe se resimt, în opinia sa, inclusiv asupra întreprinderilor mici.

Mai puțin de 1.000 de euro pe lună pentru o familie cu patru membri

Presiunea financiară este tot mai mare. Nicola primește o indemnizație de șomaj de sub 1.000 de euro lunar, care urmează să expire. Are o soție și doi copii, în vârstă de patru și opt ani.

Bărbatul ia în calcul inclusiv mutarea în alt oraș, însă costurile unei chirii și cheltuielile suplimentare ar putea face această variantă dezavantajoasă în raport cu salariile oferite.